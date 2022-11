Privátní značky obchodů jsou díky inflaci na vzestupu. Jsou kvalitní a levnější

Privátní značky, tzn. produkty, které si obchodníci prodávají pod vlastním názvem, jsou na vzestupu. Obchodníci si uvědomují jejich důležitost, a proto se u nich snaží udržet cenu, ale také dostupnost.

Privátní značka znamená, že je dostupná ve všech našich obchodních domech, ve všech prodejnách. To znamená, že my ty dodavatele musíme velmi pečlivě vybírat a zejména musí být schopni zavážet produkty na naše centrální sklady, říká vedoucí oblasti čerstvého zboží Kaufland ČR Blanka Bogel.

O úspěchu či neúspěchu privátní značky rozhoduje kromě ceny a dostupnosti také její kvalita

A to je to důležitější, kolik zákazníků si ten výrobek koupí opakovaně. Pakliže si ten výrobek nekoupíte jen jednou, ale vícekrát, znamená to, že pravděpodobně chutnal anebo je jako dobrý, přidává svůj pohled Tomáš Jeřábek, obchodní ředitel Košík.cz.

Privátním značkám také napomáhá inflace. Lidé hledají produkty s nižší cenou, kterou privátní značky dokážou při dobré kvalitě nabídnout. A jak se ukazuje, začínají je vyhledávat stále častěji.

My to vidíme už v datech z prvního kvartálu letošního roku 2022, kdy zatímco obecně ten objem toho prodaného rychloobrátkového zboží klesá, privátní značky stále rostou, přiblížil aktuální situaci Ondřej Tyleček, obchodní ředitel agentury Fairy Tailors.





Jak důležité jsou pro obchodníky privátní značky? Jak si hlídají kvalitu a co lze v rámci privátních značek dnes vše zakoupit? Poslechněte si v podcastu Podnikatel+