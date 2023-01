Místo občanky ukazovat mobilní aplikaci? Mladiství i hospodští vymýšlí, jak to obejít

Gastronomie si na novinky musí zvykat

Draho Širůčka ze Stejkárna Vinohrady a Maso a Kouř by Stejkárna o BankID Plus doposud neslyšel. Serveru Podnikatel.cz potvrdil, že pokud aplikace bude fungovat správně a nebude možné ji zneužít (například ukládáním dat), může být prospěšná. Aktuálně tam ale vidí mnoho překážek pro zavedení v praxi. Naopak podle Luboše Kastnera, restauratéra a člena představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, je tato aplikace důkazem toho, jak se česká společnost digitalizuje, a myslí si, že jim to pomůže držet s hosty krok a již nežádat potupně o občanské průkazy, na což nemají ani nárok. Dává to podle něj smysl i v jiných situacích a dokáže si představit využití této aplikace zejména v klubech, kde je třeba brát na zřetel kapacitní a věková omezení, nebo při situacích, které již nikdo nechce, aby se opakovaly, ale na které musíme být připraveni. Jako je třeba právě pandemie covidu.

Oba restauratéři se shodují, že některé tuzemské gastronomické podniky nejsou na takovou novinku připravené a z principu si na ni nebudou chtít zvyknout. Český gastronomický trh nepatří k nejprogresivnějším a je v něm mnoho odpůrců všeho nového. Nicméně benefit této služby je jednoduchý a jasný, takže si svoje uplatnění najde sám a časem i u odpůrců nebo těch, kteří na to nejsou nyní připraveni, dodává Luboš Kastner. Draho Širůčka podotýká, že posledních pár let jim ukázalo, že si v gastronomii dokážou zvyknout skoro na všechno. U nás jsme na to připraveni, na všech provozovnách máme chytré mobilní telefony. Na vesnicích to může být složitější, ale rozhodně ne tak, jak to bylo s EET, doplňuje.

Nedá se aplikace zneužít?

Tvůrci aplikace uvádějí jako výhody, že uživatelé nemusejí hledat a ukazovat občanský průkaz, že stačí jen mobilní telefon, a navíc nesdílejí citlivá osobní data. Když jsme na sociálních sítích zveřejnili příspěvek týkající se BankID Plus, získali jsme velkou odezvu především od mladistvých. Ti poukazovali na to, že v aplikaci není oproti ukazování dokladů žádná fotografie a může tak docházet například k půjčování mobilních zařízení mezi sebou, případně k nahrání jiné identity do aplikace.

Leila Goulliová zodpovědná za marketing & PR v BankID nám potvrdila, že teoreticky si může nezletilý zákazník půjčit mobilní telefon s nahranou a aktivovanou aplikací a deklarovat svůj věk prostřednictvím cizí bankovní identity. S tím, že je to obdobná situace, jako když mu někdo starší koupí alkohol či cigarety v klasickém obchodě nebo je přebere od kurýra. Pokud bude chtít někdo zákon obcházet, vyhnout se tomu na sto procent nelze. Ale dělá to na vlastní riziko a se všemi právními důsledky, které to může mít, zdůrazňuje.

Podle Leily Goulliové obecně platí, že pokud se lidé někde elektronicky přihlašují svými skutečnými údaji, například právě bankovní identitou, mají menší sklon k obcházení pravidel, než když nějakou službu využívají zcela anonymně. Dále potvrdila, že přidat do aplikace fotografii neplánují, protože fotografie uživatele není součástí bankovní identity.

Draho Širůčka si myslí, že půjčování asi zabránit nepůjde. Nedovedu si představit, jak by se v případě pochybení dokazovalo, zda byla chyba na straně obsluhy, zamýšlí se. Luboš Kastner uvádí, že technologie QR kódů je unikátní a do velké míry umí zabránit očekávanému zneužití. Podle něj se zcela jistě najdou případy zneužití, ale zkušenosti ze světa říkají, že to je naprosto zanedbatelný jev, který na funkčnost a důvěryhodnost systému nemá v podstatě žádný vliv.





Podle ČOIky vše ukáže až praxe

Česká obchodní inspekce se dlouhodobě věnuje kontrolám zaměřeným na dodržování zákonů o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, o povinném značení lihu, o spotřebních daních. Věnuje se dalším právním předpisům, které upravují prodej alkoholu a tabákových výrobků. Mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich potvrdil, že o aplikaci slyšeli, ale není na jejich posouzení, jestli má smysl. Pokud bude naplněna litera zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tedy zda prodávající zamezí prodeji alkoholických nápojů, tabákových výrobků a některých dalších výrobků uvedených v zákoně osobám mladším 18 let, ověříme praxí, upřesnil.

Jiří Fröhlich dodává, že umožní-li aplikace prodávajícímu ověřit věk kupujícího, aniž by se kupující musel prokazovat dokladem obsahujícím další osobní údaje, a mohl tak lépe chránit své soukromí, lze předpokládat větší ochotu prodávajících i kupujících k ověřování věku kupujícího. Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že mobilní aplikace bývají zneužitelné, může zde tedy být větší pravděpodobnost, že příslušný výrobek bude prodán osobě mladší 18 let než v případě ověření věku kupujícího podle např. občanského průkazu, podotýká.

Restauratéry by přesvědčila i podpora státu

Luboš Kastner uvádí, že by ho k používání a akcentování aplikace BankID Plus přesvědčila zejména jednoduchost a spolehlivost a to, že daná aplikace bude mít podporu státu. Aby v momentě kontroly mohl jasně a rychle prokázat, že je vše z jeho strany v pořádku. To znamená i celá procesní jednoduchost dané kontroly. A to, jak jsem aplikaci viděl, by měla splnit, doplňuje. Pokud se bude jednat o jedinou a ověřenou alternativu, tak ji akceptuji, přidává se Draho Širůčka.

Aplikaci čekají vylepšení