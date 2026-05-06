Náročný start JMHZ mají účetní za sebou. Začíná pravidelný měsíční režim

Nejhorší měsíc, kdy zaměstnavatelé museli splnit řadu povinností, uplynul. Doplňovali údaje jak o sobě, tak o svých stávajících zaměstnancích či zpětně přihlašovali nemocensky nepojištěné zaměstnance, které zaměstnávali v prvním kalendářním čtvrtletí roku 2026. Nastal čas prvního řádného podání měsíčního hlášení.
Co se dozvíte v článku
Nejvíc doregistrací proběhlo na konci dubna
Většina zaměstnavatelů má v případě doregistrací splněno. Koncem dubna, konkrétně k datu 29. dubna 2026, evidovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) hlášená data za 4 034 603 zaměstnanců, což představovalo 67,7 % cílového stavu. Na základě mimořádné dynamiky z posledních dní, kdy jen za včerejšek přibylo přes půl milionu hlášení očekáváme, že při zachování tohoto tempa překonáme hranici 80 % celkového pokrytí v řádu hodin, uvádělo se ve zmíněné tiskové zprávě MPSV. Následující den již bylo nahlášeno téměř 90 % pracovněprávních vztahů.
Ministerstvo rovněž zdůraznilo, že jak oni, tak Česká správa sociálního zabezpečení, si velmi váží aktivního přístupu zaměstnavatelů, daňových poradců i mzdových účetních a jejich aktivního zapojení. Všechny ujistili, že sankce za neplnění povinností jsou až krajní možností a přicházejí v úvahu pouze tehdy, pokud selžou všechny ostatní cesty, jak data získat.
Měsíční hlášení za duben a předchozí měsíce roku 2026
Tím ale povinnosti zaměstnavatelů zdaleka nekončí. Nejde totiž jen o novou databázi, tj. nový okruh zaměstnanců a nový okruh údajů, jenž musí zaměstnavatelé novou registrací REGZEC nyní sdělovat, počínaje měsícem dubnem odesílají za každý měsíc speciální hlášení. Jde o měsíční hlášení zaměstnavatele (MHZ).
Protože je zákon o jednotném měsíčním hlášení účinný již od ledna 2026, je třeba zpětně odeslat hlášení za první kalendářní čtvrtletí roku 2026. Za každý měsíc zvlášť. Jde o hlášení za měsíce leden, únor a březen. To může učinit pouze zaměstnavatel, který má kompletní doregistrační povinnosti zaměstnanců za konkrétní kalendářní měsíc.
Nejeden zaměstnavatel již tato hlášení odeslal. Ministerstvo práce a sociálních věcí koncem měsíce dubna sdělilo, že Česká správa sociálního zabezpečení, která celý proces JMHZ technicky zabezpečuje, evidovala již 190 089 úspěšně nahlášených podání, a to s minimální chybovostí, přestože zákonný termín pro zpětné podání hlášení za měsíce leden, únor a březen je až do 30. června 2026.
Je na zaměstnavateli, zda nejprve podá zpětné hlášení za měsíce leden až březen, nebo bude jeho prvním řádným hlášením měsíc duben 2026. Také pro odeslání dubnového měsíčního hlášení platí, že musí být kompletně doplněny údaje za všechny zaměstnance ještě před jeho odesláním.
Splnili jste všechny doregistrační povinnosti zaměstnanců?
Jde o určený termín podání nebo o lhůtu?
V zákoně o jednotném měsíčním hlášení se v ustanovení § 7 uvádí, že jednotné měsíční hlášení je zaměstnavatel povinen podat ve lhůtě od prvního do dvacátého dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ke kterému se toto hlášení vztahuje. Je tedy zřejmé, že jde o lhůtu. Pravidla počítání času uvádí ustanovení § 605 a násl. občanského zákoníku. Píše se zde, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.
Pro dubnové podání pak platí standardní lhůta, tj. od 1. do 20. května 2026. Ovšem pro podání za měsíc květen, se již posun lhůty na nejbližší pracovní den využije. Konec lhůty totiž vychází na sobotu 20. června, posouvá se tak na nejbližší pracovní den, tj. od 1. do 22. června 2026 (posun na pondělí).
Hlášení pak zaměstnavatel v souladu se zákonem o jednotném měsíčním hlášení podává naposledy za období, v němž
- a) skončilo zaměstnání jeho posledního zaměstnance (u posledního zaměstnance nahlásí skončení zaměstnání – Registrace zaměstnance – Akce 2),
- b) přestal být zaměstnavatelem (odhlásí se z registru zaměstnavatelů – formulář Odhláška z evidence zaměstnavatelů), nebo
- c) po skončení zaměstnání zúčtoval zaměstnanci dodatečně příjmy (zaměstnavatel podá poslední měsíční hlášení (za měsíc, kdy zaměstnance naposled zaměstnával) a v případě dodatečně zúčtovaných příjmů, ještě i za tento měsíc).
Způsob podání měsíčního hlášení
Elektronické hlášení předepsaném formátu a struktuře (obsahové i datové) lze podle § 8 odst.1 zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele zaslat trojím možným způsobem. Přímo prostřednictvím webového portálu ČSSZ (ePortálu) – nahráním datové zprávy (xml souboru – ZIP) nebo ručním vyplněním údajů, dále zasláním datové zprávy (souboru xml) do speciální datové schránky ČSSZ (ID pro hlášení: iie254d) nebo prostřednictvím automatizovaného rozhraní (APEP/VREP).
V případě měsíčního hlášení nejde o formulář, ale o službu. Pakliže uživatel pracuje se službou, může data do hlášení nahrát pouze prostřednictvím nové služby „Podání nahráním dat z účetního systému“ při splnění podmínek pro nahrání (např. podporované formáty, počet a velikost). Služba umožňuje XML vytvořené příslušným software nahrát, zvalidovat a rovnou prostřednictvím ePortálu ČSSZ odeslat. V případě měsíčního hlášení je možné s nahranými daty ještě před samotným odesláním prostřednictvím ePortálu ČSSZ pracovat. Nelze však již upravená data opětovně stáhnout do XML a odeslat podání jiným komunikačním kanálem.
Zaměstnavatelé, kteří vyplňují hlášení ručně a již podávali hlášení za měsíc březen, pak mohou využít další funkcionalitu. Není totiž nutné všechny údaje pro následující kalendářní měsíce zadávat znovu. Stačí založit nové řádné podání a vybrat volbu pro přenesení údajů z předchozího měsíce, a to u každého formuláře, u kterého chce data z minulého měsíce přenést. Na základě této volby systém pak automaticky předvyplní relevantní údaje z předchozího hlášení.