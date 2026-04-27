Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) neprovází jen chaos při přijímání, zpracování a zamítání podání. Jsou tu i metodické materiály připravené k 1. dubnu 2026, které se několikrát měnily. Mzdoví účetní tudíž musí sledovat nejaktuálnější postup, jinak nemají jistotu, že nepochybili.
Registrace navazujícího zaměstnání
Server Podnikatel.cz koncem měsíce února vydal článek s doporučeným postupem při navazujícím zaměstnání od 1. dubna 2026. Dnes je již situace jiná a postupuje se opětovně upraveným způsobem. Pokud je po skončení pracovního poměru po 1. dubnu 2026 sjednán další pracovní poměr u téhož zaměstnavatele tak, že oba pracovní poměry na sebe bezprostředně navazují a platí pro ně stejné podmínky účasti na pojištění, podává se „Registrace zaměstnance – nástup do zaměstnání“ (akce 1).
Jelikož se nyní nehlásí jen zaměstnání s účastí na nemocenském pojištění, musí se každé zaměstnání registrovat zvlášť bez ohledu na účast na pojištění. U běžných navazujících zaměstnání, u kterých tato skutečnost nastala po 1. dubnu 2026 (pracovní poměr navazuje na další pracovní poměr, dohoda o provedení práce na dohodu o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti na dohodu o pracovní činnosti), je nezbytné nahlásit skončení prvního zaměstnání a nástup do druhého zaměstnání.
Z hlediska nemocenského pojištění musí dojít k posouzení a vyhodnocení nepřetržitě trvající účasti na pojištění. A právě zde nastaly potíže s datem nástupu a vznikem pracovněprávního vztahu, protože v praxi většinou nejde o stejný den.
Navazující zaměstnání a účast na nemocenském pojištění
Každé zaměstnání se nyní registruje zvlášť (jednotlivě), a to bez ohledu na účast na pojištění, a to i v situaci, kdy nepřetržitá účast na pojištění zůstane v příslušných případech zachována. Zaměstnavatel vždy musí hlásit skončení prvního zaměstnání a nástup do druhého zaměstnání.
Pokud je tedy bezprostředně navazován stejný druh pracovněprávního vztahu a platí-li pro něj stejné podmínky účasti na pojištění (např. je skončen pracovní poměr a od následujícího dne uzavřen nový pracovní poměr), přičemž se neaplikuje, je-li jedno ze zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu nebo dohodou o provedení práce, doba pojištění trvá bez přerušení (§ 10 odst. 6 zákona o nemocenském pojištění), pak se podání „Registrace zaměstnance – Skončení zaměstnání“ a podání „Registrace zaměstnance – Nástup do zaměstnání“ podává i v těchto případech.¨
Zaměstnavatel má povinnost podat za zaměstnance podání týkající se skončení doby původního zaměstnání „Registrace zaměstnance – Skončení zaměstnání“ a následně podání týkající se nástupu do nového zaměstnání „Registrace zaměstnance – Nástup do zaměstnání“. Podání „Registrace zaměstnance – Nástup do zaměstnání“ a „Registrace zaměstnance – Skončení zaměstnání“ se podává i v případě, že se jedná o opakovaně bezprostředně navazující stejný druh pracovněprávního vztahu.
Protože nemohou být navazována zaměstnání, u nichž by byla přerušená registrace, považuje se v těchto situacích (navazující zaměstnání stejného druhu) za den nástupu do zaměstnání vždy den vzniku pracovní smlouvy (dohody) tzn. den bezprostředně následující po ukončení první smlouvy, tedy po ukončení prvního zaměstnání. Den vzniku zaměstnání a den nástupu do zaměstnání je u navazujícího zaměstnání, vždy shodný.
Navazující zaměstnání v průběhu času
Zaměstnanec má sjednánu dohodu o pracovní činnosti (nejde o zaměstnání malého rozsahu) od 1. ledna 2026 do 30. června 2026. Od následujícího dne bude sjednána druhá dohoda o pracovní činnosti, tj. od 1. července do 31. prosince 2026 s datem nástupu 15. července 2026 (opět nejde o zaměstnání malého rozsahu).
Postup před zavedením JMHZ: Pokud šlo o navazující zaměstnání stejného druhu, zaměstnavatel první zaměstnání neodhlašoval a nové nepřihlašoval. Považovalo se za pokračující účast na nemocenském pojištění.
Připravovaný postup po zavedení JMHZ: Jestliže by bezprostředně navazoval stejný druh pracovněprávního vztahu a platí pro obě zaměstnání stejné podmínky účasti na pojištění, zaměstnavatel odešle za zaměstnance podání týkající se ukončení prvního zaměstnání „Registrace zaměstnance – skončení zaměstnání“ a následně zašle podání týkající se nástupu „Registrace zaměstnance – nástup do zaměstnání“ s uvedením: nástup do zaměstnání 15. července 2026 a datum vzniku zaměstnání 1. července 2026. Podmínky trvání účasti na pojištění v obou pracovněprávních vztazích by posoudila sama ČSSZ.
Aktuální postup po zavedení JMHZ: V případě navazujícího stejného druhu pracovněprávního vztahu, přestože pro obě zaměstnání platí stejné podmínky účasti na nemocenském pojištění, zaměstnavatel ukončí první zaměstnání „Registrace zaměstnance – skončení zaměstnání“ a následně zašle podání týkající se nástupu „Registrace zaměstnance – nástup do zaměstnání“ s uvedením: nástup do 1. července 2026 a datum vzniku zaměstnání 1. července 2026. U navazujícího zaměstnání je den nástupu a den vzniku zaměstnání vždy shodný. Což je vlastně jednodušší varianta než původně plánovaná.
Ovšem od 1. července 2026 bude zaměstnavatel hlásit nové zaměstnání nejpozději před okamžikem nástupu k výkonu práce (tj. vždy do budoucna), tedy v situaci, kdy pracovněprávní vztah, na něhož má nově sjednaný navazovat, ještě neskončil. A zde nastává další praktická komplikace, na kterou bude zřejmě reagováno opětovně upraveným postupem v metodických materiálech k jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele.