Nechají korporáty zaměstnance mrznout? Víme, na kolik budou topit v kancelářích

Všichni neplánují snižovat teploty

Jak na úvod zdůrazňuje Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace Banky CREDITAS, vládní nařízení určuje vždy rozmezí, nikoli pevně danou teplotu. Zároveň potvrdila, že se určitě budou v těch určených mezích pohybovat a teplota na pracovištích bude o něco nižší než v loňském roce, aby dosáhli energetické úspory. Také podle Martina Jirmanna, CEO ABRA Software, je to jedna z cest, jak snížit náklady na energie, a sami už přistoupili ke snížení teploty, na kterou vytápí. Jinou teplotu máme nastavenou ve společných prostorách a jinou v kancelářích, kde se trvale pracuje. Je otázka, jaká je ta správná teplota, při které lze podávat optimální pracovní výkon. Proto budeme sledovat, jak se kolegům pracuje, a podle toho budeme reagovat, dodává.

Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB, uvedl, že chtějí v následujících měsících zodpovědně a solidárně reagovat na energetickou situaci, a proto vytápí jejich prostory, a to jak kanceláře, tak pobočky, na 21 stupňů. Teplotu jsme nastavili s ohledem na zdraví nás i našich klientů, doplnil. V kancelářích Vodafone bude určitě vyšší než minimální povolená teplota. Charlota Dědková, z tiskového oddělení Vodafone Czech Republic, říká, že se už dlouhodobě, nezávisle na energetické krizi, snaží snižovat energetickou náročnost. Pokud jde o teplotu, ladíme ji přesně tak, abychom neplýtvali, ale zároveň vytvářeli příjemné prostředí pro zaměstnance. Chytré online řešení umožňuje šetřit, ale zaměstnanci přitom nemusí mrznout, popisuje.

Teplotu v našich kancelářích řídí vlastníci nemovitostí, ve kterých si kancelářské prostory pronajímáme. Je tedy na nich, zda se nově schválenými limity budou řídit, či nikoli. Zaměstnanci Avastu mají pouze možnost si teplotu lokálně upravit o jeden až dva stupně dle centrálně nastavené klimatizace, sdělila serveru Podnikatel.cz Petra Vahalová, personální ředitelka Avastu, který je součástí NortonLifeLock. Podobně jsou na tom kanceláře a pobočky Air bank v pronajatých budovách od různých společností a ty si každou správou budovy nebo pronajaté jednotky teploty řeší samostatně. Jelikož sídlíme v nájemních prostorech, teplotu v kancelářích centrály reguluje pronajímatel a správce budovy. Toto tedy nijak neovlivníme, vysvětluje také Jakub Heřmánek, tiskový mluvčí Fio banky.

Václav Peterka, provozní ředitel Etnetera Group říká, že v jejich kancelářské budově můžou regulovat teplotu v rámci jednotlivých kanceláří a zasedaček a nechávají tak spíše na zaměstnancích, jakou teplotu si pro svou část kanceláře nastaví. Vnímáme energetickou krizi i konflikt, který ji z velké části rozdmýchal a jsme v Etnetera Group jednotní v zodpovědném přístupu i ochotě pomáhat, jak jen to jde. Navíc rádi sportujeme, takže nějaký ten stupeň dolů nás určitě nezabije, shrnuje s úsměvem.

Budou firmy nakupovat zaměstnancům čaje nebo svetry?

Když se začalo hovořit o snižování teplot, objevily se informace o tom, zda budou společnosti umožňovat zaměstnancům více přestávek na čaj nebo přicházet s nějakými kompenzacemi. Martin Jirmann přiznal, že nic takového jako nákup svetrů zatím neplánují. Dostupnost teplých nápojů na pracovišti považují za samozřejmost. Teplé nápoje, jako je čaj, káva nebo horká čokoláda, mají zaměstnanci Avastu k dispozici zdarma celoročně. Vzhledem k tomu, že nastavení teploty v kancelářích však není v našich rukou, v současnosti neplánujeme další opatření, přidává se Petra Vahalová. Čaj i káva jsou u nás k dispozici neustále, navíc řada kolegů si k obědu ráda dává studené pivo, tak to nebude tak horké a v zásobě máme i firemní mikiny, dodává Václav Peterka. Do takové míry detailu jsme v plánování nešli. Chceme se zaměstnanci mluvit a brát v potaz jejich případné individuální speciální potřeby, uvedla v této souvislosti Lucie Brunclíková.

Neplánuje se ani reorganizace budov

Především velké společnosti mohou ušetřit také pomocí organizace správy budov. Tedy například tím, že sdružily více pracovníků do jedné budovy nebo že zkrátka nebudou mít nevyužité prostory. Lucie Brunclíková uvedla, že v oblasti využití prostor jsou poměrně efektivní a není tam potřeba dělat zásadní změny. Podobně se ve Fio bance už nyní snaží jejich prostory plánovat a využívat maximálně efektivně a žádné nevyužité prostory nemají. Avast si všechny své kancelářské prostory pronajímá. Aktuálně procházíme procesem integrace po fúzi s americkou společností NortonLifeLock a případné změny budou spíše důsledkem strategického rozhodování než aktuální energetické krize, vysvětluje Petra Vahalová. Podobně v ABRA Software nějakou reorganizaci plánují, ale jak zdůrazňuje Martin Jirmann, není to primárně vyvoláno potřebou úspor, ale potřebou umístit týmy do společných prostor po proběhlých akvizicích.

Topení je jen jedno z opatření

Jedním z důsledků šetření se mohl stát také nařízený home office, aby se zaměstnanci nezdržovali v kancelářích. To žádná společnost nepotvrdila. Například v Bance CREDITAS jej mohou zaměstnanci v rozumné míře využívat už nyní a Avast už druhým rokem umožňuje všem zaměstnancům vybrat si mezi tím, zda chtějí pracovat primárně z kanceláře (model Work from the Office), nebo spíše z domova, chalupy či kavárny a do kanceláře docházet pouze příležitostně třeba na osobní schůzky (model Work from Anywhere). Tento koncept plánujeme zachovat i nadále, zaměstnanci si tak mohou i během nadcházející zimy sami zvolit, kde se jim bude pracovat nejlépe, zdůraznila Petra Vahalová. Podobně v Etnetera Group mohou zaměstnanci home office čerpat dle svého uvážení a nařizovat jej rozhodně nebudou. Ohledně úspor elektrické energie jsme udělali nějaká opatření např. jsme snížili intenzitu chlazení serveroven na přípustnou úroveň apod, uvádí Václav Peterka. Nařizovat home office z provozních důvodů nechystají ani ve Fio bance.





Dominik Ježek, manažer komunikace SAP v Česku a na Slovensku, zmiňuje, že v souladu s vládními opatřeními přizpůsobuje společnost SAP svůj přístup k úsporám energií, jako je snížení teploty v místnostech v kancelářských budovách SAP v Česku, odstavení reklamních systémů nebo osvětlení fyzických objektů. Firma také vypracovala scénáře pro případ nedostatku plynu nebo výpadku elektrické energie s cílem zajistit záložní procesy a rychlé obnovení provozu klíčových systémů, zabezpečit nepřerušitelné zdroje k napájení datových center, definovat havarijní plány i strategie obnovy provozu včetně cloudových služeb a pravidelně testovat krizové postupy. V ABRA Software zase hledají jiné cesty k úsporám, jako je například využití odpadního tepla z klimatizace serverů. Také v Bance CREDITAS se dlouhodobě snaží, aby byl jejich provoz energeticky šetrný. Proto například dlouhodobě prosazují omezování používání papíru, pokud existuje elektronická cesta.

Podle Petry Vahalové se i mimo energetickou krizi snaží zbytečně neplýtvat, s čímž jim pomáhají také systémy v budovách, kde mají kanceláře, které například automaticky vypínají klimatizaci ve všední dny na noc a o víkendu na celý den. Vodafone má výhodu, že sídlí v chytré budově, kde pro řízení optimální teploty a spotřeby energií využívají například systém dvojích rolet, které reagují na denní světlo. Klimatizaci optimalizují systémovými nastaveními a v případě, že někdo otevře okno, se automaticky vypne. Zároveň nesvítí přes velké části jednotlivých pater, ale vždy pouze v sektorech o velikosti několika stolů, mají časově nastavené automatické vypínání světel a mimo pracovní dobu všechny tyto systémy vypínají.

Aktuální situace se jich však týká a stále hledají další úspory. Jak vyjmenovává Charlota Dědková, řeší a postupně zavádí nejrůznější opatření, jako je vypínání vzduchotechniky přes víkendy a v noci, upravují její nastavení podle špičky pracovních hodin, oddělují místnosti s nonstop provozem od hlavního systému a vybavují je klimatizací, která místnost ohřívá nebo ochlazuje v případě potřeby. Aktuálně také propočítáváme efekt instalace solárních panelů a rekuperačních jednotek v našich datacentrech. Část mimopražských kanceláří už jsme také zcela odstřihli od plynu za pomoci instalace tepelného čerpadla, které využívá odpadní teplo z našeho datacentra, dodala.

Energetická krize se dotýká všech