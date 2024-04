Nejen hobby markety, od covidu mají nyní plné ruce práce i zahradnické e-shopy

S oteplením a jarními měsíci se lidé pouštějí do prací na zahradě a začínají zjišťovat, co jim k tomu schází. Čím dál častěji k nákupům využívají internetové obchody.

Jak se e-shopům daří?

Daniel Hojda z internetového obchodu AGmarket.cz na úvod říká, že s příchodem jara každoročně narůstá počet objednávek. Zemědělci a zahrádkáři po zimě začínají jarní práce, se kterými je spojeno doplnění živin do půdy a celková obnova zeleně po zimě, doplňuje. Jiří Mařák ze Zahradní E-Shop.cz přidává, že objednávek nebylo nikdy málo a jejich počet stále roste. Také Tomáš Tichý, ředitel internetového obchodu SIGMAshop.cz, provozovaného společností Sigma Pumpy Hranice, potvrzuje, že je pro ně nyní velmi hektické období a s brzkým příchodem teplého počasí péče o zahradu letos začala minimálně o měsíc dřív. Poslední měsíce jsme byli svědky velkého nárůstu objednávek, což jsou rozhodně příjemné starosti. Náš tým má plné ruce práce, ale je to přesně to, co nás baví a kvůli čemu to děláme, dodává s tím, že pro ně jsou největší odměnou pozitivní reakce zákazníků. Dostáváme od nich spoustu zpětné vazby, ať už přes e-mailem nebo na sociálních sítích, kde nám lidé děkují nebo nám posílají fotky svých zahrad plných rostlin a krásných trávníků, ke kterým jsme jim dopomohli, doplňuje.

Poptávka je rostoucí

Podle Jiřího Mařáka covid „pomohl“ tomu, že si zákazníci online nákupy oblíbili a osvojili. Daniel Hojda říká, že s předchozími lety je poptávka po jejich zboží srovnatelná a oni se tak snaží zachovávat vysokou kvalitu služeb za přijatelné ceny. V SIGMAshopu je poptávka teď rozhodně větší, než je obvyklé především v měsíci březnu a je letos opravdu výjimečná sezóna, a to zvláště po loňském roce, kdy viděli výrazný pokles prodejů ve srovnání s předchozími lety. Podle Tomáše Tichého je za tím možná touha mít kousek přírody blíž domovu nebo snaha o udržitelnější životní styl. Má to hodně co do činění s geopolitickou situací a nejistotou, co bude, lidé šetřili. Nyní, když se ukazuje, že většina z nejhorších scénářů se nenaplnila, lidé, jako by chtěli dohnat to, na čem šetřili v předchozích letech, myslí si.





Za covidu začali lidé pěstovat zeleninu

Nejen v SIGMAshopu si všimli, jak se změnil způsob, jakým lidé nakupují a co od jejich produktů očekávají. Hlavně v covidu a po něm zaznamenali, že spousta zákazníků si chce vypěstovat vlastní zeleninu doma, zároveň se tak méně spoléhat na velké řetězce s tím, že tak mohou ovlivnit především kvalitu potravin, které si vypěstují, a nemusí tak často řešit, kolik právě stojí zelenina a ovoce. Tomáš Tichý dále vysvětluje, že je to pro ně nejen způsob, jak si zajistit čerstvé suroviny kdykoliv potřebují, ale také jak strávit více času venku, pracovat na čerstvém vzduchu a užívat si klidu vlastní zahrady.

Zahradě všeobecně se zákazníci za covidu začali věnovat více, s tím souvisí i jejich poptávka po nářadí a strojích, které jim práci usnadní. Více se zajímají o relativně dražší zboží, od kterého si slibují větší efektivitu, přidává Jiřík Mařák a Daniel Hojda potvrzuje, že během covidových let a nyní i po nich zaznamenali větší zájem zákazníků o vypěstování si vlastní zeleniny a ovoce. Celkově se zákazníci více zajímají, jak a čím hnojit, jaké postřiky použít apod., upřesňuje.

O co je největší zájem?

V Zahradním E-Shopu se velkému zájmu těší infrasauny v zimě a bazénové technologie v létě a jejich novinkou jsou pak pásové přepravníky pro práce na zahradě. Zákazníci se nejvíc zajímají o vše, co souvisí s pěstováním zeleniny a udržitelným zahradničením. Za poslední dobu jsme zaznamenali obrovský skok v zájmu o solární čerpadla, zejména ta, která jsou součástí chytrého zavlažovacího systému. Tento trend nám ukazuje, že lidé nejenže chtějí krásnou zahradu, ale také si přejí zajistit její udržitelný růst s minimálním dopadem na životní prostředí, popisuje Tomáš Tichý. V reakci na tento rostoucí zájem do nabídky zařadili řadu inovativních řešení. Například se stalo hitem jejich nové solární čerpadlo, které je lehké k instalaci a nevyžaduje externí zdroj energie. Je ideální pro ty, kteří hledají efektivní a ekologický způsob, jak udržet svou zahradu zelenou bez nadměrného zavlažování nebo plýtvání vodou. Tato novinka nejenže snižuje náklady na údržbu zahrady, ale také podporuje myšlenku soběstačnosti a ekologického životního stylu, která je pro naše zákazníky stále důležitější, prozrazuje dále.

V internetovém obchodě AGmarket.cz je největší zájem o portfolio jimi balených produktů. Jedná se především o balená hnojiva ve 25 kg pytlích. Hnojiva nakupují ve velkém množství a sami si je balí. Zákazníkům tak mohou nabídnout velice zajímavé ceny. Do portfolia námi baleného zboží jsme nedávno zařadili i univerzální kapalné hnojivo DAM, které mnoho zemědělců používá na pole. My těmito menšími baleními – 5, 10, 20 l – umožníme používání hnojiva, které má skvělý poměr cena/výkon i menším subjektům, uvádí Daniel Hojda a zmiňuje, že unikátní nabídkou jejich e-shopu je rozbor půdy. Provozují totiž zemědělskou a vinařskou laboratoř. Pošlete k nám vzorek půdy, laborantky zanalyzují množství prvků v půdě a doporučí, čím optimálně hnojit, aby rostliny ideálně rostly. Nedochází tak ke zbytečnému přehnojování prvkem, který je v půdě v dostatečném množství, popisuje.

Problémům s dodavateli se nevyhnuli

Podle Jiřího Mařaka patří všeobecně mezi komplikace nedostatek kvalifikované pracovní síly a někdy také nedostatek zboží, protože se s výrobní kapacitou potýkají i dodavatelé. Pro SIGMAshop.cz byly jednou z největších výzev v posledních letech komplikace s dodavatelskými řetězci, protože situace na trzích je někdy nepředvídatelná. To může vést ke zpoždění dodávek zboží. Je pak další výzvou udržet sortiment v dostatečné šíři a hloubce. Kromě toho jsme se museli vyrovnat s výkyvy v cenách zboží, kam se ve velkém promítala vyšší cena přepravy. To ovlivnilo naše náklady a cenovou strategii. Abychom zajistili, že naše produkty zůstanou dostupné a cenově atraktivní, neustále vyhodnocujeme naše dodavatelské smlouvy a hledáme možnosti, jak zefektivnit naše interní procesy, dodává Tomáš Tichý. Provoz nám komplikovalo obrovské zdražení elektřiny. Tento problém jsme vyřešili stavbou fotovoltaické elektrárny, která nám umožní být z velké části soběstační a tím pádem konkurenceschopní, doplňuje v závěru Daniel Hojda.