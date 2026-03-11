Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci  »  Nová povinnost zaměstnavatelů: Dotazník pomůže s registrací zaměstnance

Nová povinnost zaměstnavatelů: Dotazník pomůže s registrací zaměstnance

Redakce Podnikatel.cz
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Usměvavá žena v kanceláři
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Od dubna 2026 musí zaměstnavatelé nově registrovat všechny pracovníky do státní evidence v rámci systému JMHZ. Bez splnění této povinnosti nebude možné zaměstnance legálně zaměstnat ani odesílat pravidelná měsíční hlášení. Administrativu ale může výrazně zjednodušit dobře připravený dotazník pro nové zaměstnance.

Od dubna 2026 vstupuje v platnost nová zákonná povinnost pro zaměstnavatele. Každý zaměstnanec musí být nově evidován ve státním systému JMHZ, tedy v rámci Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů.

Registrace zaměstnance je základním krokem, bez kterého nebude možné pracovníka oficiálně zaměstnávat. Pokud zaměstnavatel tuto povinnost nesplní, vystavuje se riziku sankcí a zároveň nebude moci odesílat pravidelná měsíční hlášení.

Některé příjmy už nebude nutné vykazovat. Finanční správa upřesnila pravidla Přečtěte si také:

Některé příjmy už nebude nutné vykazovat. Finanční správa upřesnila pravidla

Bez registrace hrozí problémy i pokuty

Nová evidence má sjednotit informace o zaměstnancích a zjednodušit komunikaci mezi zaměstnavateli a státní správou. Zároveň ale přináší další administrativní krok, který musí firmy splnit už při nástupu zaměstnance.

Nesplnění registrační povinnosti může znamenat nejen komplikace při podávání hlášení, ale také možné pokuty ze strany úřadů. Pro zaměstnavatele proto bude klíčové mít všechny potřebné údaje připravené včas.

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027 Přečtěte si také:

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

Dotazník může ušetřit práci mzdovým účetním

Praktickým řešením je jednoduchý dotazník, který zaměstnanec vyplní už při nástupu do práce. Obsahuje všechny údaje potřebné pro registraci v systému JMHZ.

Stahujte dotazník zde: 

Dotazník zaměstnance

Mzdová účetní pak pouze přenese vyplněná data do svého mzdového softwaru. Následně lze registraci odeslat na Českou správu sociálního zabezpečení jedním exportem.

Díky tomu odpadá zdlouhavé ruční přepisování údajů a zároveň se výrazně snižuje riziko chyb, které by mohly registraci zkomplikovat. Pro firmy tak může dobře připravený dotazník představovat jednoduchý způsob, jak novou povinnost zvládnout bez zbytečné administrativy.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Podnikatel.cz - ico

Redakce Podnikatel.cz

Nejnovější články, které vytváří kolektiv autorů redakce Podnikatel.cz. Pro více informací nás kontaktujte, nebo napište šéfredaktorovi

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
17. 3. 2026
9:00
Více
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele
20. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

V Česku už seženete exkluzivní ASUS ProArt GoPro Edition

Útok AirSnitch dovoluje překonat izolaci klientů na Wi-Fi

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

10 důvodů, proč lidi nenakoupí na vašem e-shopu

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Paramount získal Warnery a Netflix na tom vydělal

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

Vrácení kauce s úroky může být sporné. Pomůže jasná dohoda ve smlouvě

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

Experti nedoporučují rušit rozhlasové a TV poplatky

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

Česko se přímo podílí na evropské strategii pro čipy

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - názorně a srozumitelně
VÍCE INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).