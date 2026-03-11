Nová povinnost zaměstnavatelů: Dotazník pomůže s registrací zaměstnance

Od dubna 2026 vstupuje v platnost nová zákonná povinnost pro zaměstnavatele. Každý zaměstnanec musí být nově evidován ve státním systému JMHZ, tedy v rámci Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů.
Registrace zaměstnance je základním krokem, bez kterého nebude možné pracovníka oficiálně zaměstnávat. Pokud zaměstnavatel tuto povinnost nesplní, vystavuje se riziku sankcí a zároveň nebude moci odesílat pravidelná měsíční hlášení.
Bez registrace hrozí problémy i pokuty
Nová evidence má sjednotit informace o zaměstnancích a zjednodušit komunikaci mezi zaměstnavateli a státní správou. Zároveň ale přináší další administrativní krok, který musí firmy splnit už při nástupu zaměstnance.
Nesplnění registrační povinnosti může znamenat nejen komplikace při podávání hlášení, ale také možné pokuty ze strany úřadů. Pro zaměstnavatele proto bude klíčové mít všechny potřebné údaje připravené včas.
Dotazník může ušetřit práci mzdovým účetním
Praktickým řešením je jednoduchý dotazník, který zaměstnanec vyplní už při nástupu do práce. Obsahuje všechny údaje potřebné pro registraci v systému JMHZ.
Stahujte dotazník zde:
Mzdová účetní pak pouze přenese vyplněná data do svého mzdového softwaru. Následně lze registraci odeslat na Českou správu sociálního zabezpečení jedním exportem.
Díky tomu odpadá zdlouhavé ruční přepisování údajů a zároveň se výrazně snižuje riziko chyb, které by mohly registraci zkomplikovat. Pro firmy tak může dobře připravený dotazník představovat jednoduchý způsob, jak novou povinnost zvládnout bez zbytečné administrativy.