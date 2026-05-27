Nové registrační lhůty: Zaměstnance bude nutné hlásit osm dnů před nástupem

Dagmar Kučerová
Dnes
Ještě se zaměstnavatelé, potažmo jejich mzdový účetní či personalisté, nestačili vzpamatovat ze zavedení nových povinností v rámci jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele a již je tu další změna. Vlastně nejde o změnu v pravém slova smyslu, jde o ukončení přechodného období, kdy zaměstnance registrovali po nástupu.

Od 1. července 2026 nebudou zaměstnance registrovat historicky, tj. po nástupu, ale do budoucna, tj. nejpozději před okamžikem nástupu. Opatření má zabránit nelegální práci. Nelegální zaměstnávání přitom není okrajový jev. Může se týkat až stovek tisíc lidí. 

Co se dozvíte v článku
  1. Registrace zaměstnanců nově
  2. Možnost částečné registrace či částečného přihlášení

Registrace zaměstnanců nově

Zaměstnavatelé nyní evidují zaměstnance novou registrací s novým okruhem údajů, avšak lhůtě do 8 dnů po nástupu. Výjimkou jsou zahraniční zaměstnanci, které je třeba evidovat nejpozději před začátkem výkonu práce. Toto opatření bylo přijato již od 1. října 2025, a to úpravou ustanovení § 5 zákona o zaměstnanosti

Od 1. července 2026 však skončí zvláštní ustanovení o jednotném měsíčním hlášení a o evidenci zaměstnavatelů a evidenci zaměstnanců zavedené přechodně pro období do 30. června 2026. Poté bude zaměstnavatel evidovat zaměstnance v souladu s ustanovením § 19 zákona o jednotném měsíčním hlášení

Zaměstnavatel je povinen přihlásit svého zaměstnance do evidence zaměstnanců

  • a) nejpozději před okamžikem nástupu tohoto zaměstnance k výkonu práce, nejdříve však může tohoto zaměstnance přihlásit ve lhůtě 8 dnů před předpokládaným dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání,
  • b) ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy 1. zaměstnavateli vznikla povinnost poskytovat zaměstnanci plnění, nelze-li použít den podle písmene a), nebo 2. zaměstnavatel poprvé poskytl plnění zaměstnanci, nelze-li použít den podle písmene a) nebo den podle bodu 1.

S tím souvisí i úprava zákona o zaměstnanosti. Nehlášenou prací je podle ustanovení § 5 písmeno j) práce konaná osobou uvedenou v ustanovení § 87 odst. 1 větě první (zahraniční zaměstnanci), u níž zaměstnavatel nesplnil svoji povinnost informovat příslušnou krajskou pobočku úřadu práce o nástupu do zaměstnání nebo k výkonu práce nejpozději před okamžikem nástupu do zaměstnání nebo k výkonu práce této osoby, a od 1. července 2026 také práce konaná fyzickou osobou, u níž zaměstnavatel nesplnil svou povinnost zaevidovat ji do evidence zaměstnanců podle zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele.

Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že jako zaměstnavatel umožní výkon nehlášené práce. Za přestupek lze uložit pokutu do 3 000 000 Kč.

Změna sice nabude účinností od 1. července 2026, ale jestliže zaměstnanec nastoupí hned 1. července, bude nutné ho registrovat již s předstihem (nejpozději v den nástupu před začátkem výkonu práce). Otázkou je, jak to bude při nástupu v okamžiku změny, tj. dne 1. července 2026. Jak pro server Podnikatel.cz za Českou správu sociálního zabezpečení potvrdila Jitka Drmolová, systém JMHZ umožní zaměstnavateli přihlásit takového zaměstnance nejdříve 8 dnů před tímto nástupem, tj. od 23. června 2026. Jedná se o odlišnou situaci oproti přihlašování cizinců od 1. dubna 2026, kdy systém JMHZ byl spuštěn až dne 1. dubna 2026, nebylo tedy možné zaměstnance – cizince přihlásit 8 dnů před tímto datem.

Možnost částečné registrace či částečného přihlášení

Nejde-li o zahraničního zaměstnance, může zaměstnavatel přihlásit zaměstnance do evidence zaměstnanců jen částečně (dále jen „částečné přihlášení“). Při částečném přihlášení zaměstnavatel uvede údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, státní občanství zaměstnance a předpokládaný den nástupu zaměstnance do zaměstnání a variabilní symbol zaměstnavatele. Ostatní údaje stanovené pro přihlášení zaměstnance do evidence zaměstnanců je zaměstnavatel povinen oznámit ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy tento zaměstnanec nastoupil k výkonu práce.

Zaměstnavatel tedy bude mít dvě možnosti, a to buď plnou registraci nebo částečnou registraci (s výjimkou zahraničních zaměstnanců). Částečnou registraci budou zaměstnavatelé jistě hodně využívat, především při rychlých zástupech za kmenové zaměstnance, při nepřítomnosti mzdového účetního atd. Předregistraci totiž může provést jiná osoba, nemusí se vždy jednat o mzdového účetního. 

Server Podnikatel.cz rovněž zajímalo, jakým způsobem se bude předregistrace (částečná registrace) nástupu zaměstnance prostřednictvím ePortálu odesílat. Půjde o službu (s nezbytným pověřením), nebo půjde o vyplnění jednoduchého formuláře?

Podle Jitky Drmolové z České správy sociálního zabezpečení, půjde o vyplnění formuláře se 6 údaji, nicméně i zde bude nutný autorizovaný přístup, aby formulář mohla vyplnit jen autorizovaná osoba a ve formuláři budou obsaženy základní kontroly na úplnost vyplnění všech položek a jejich formát.
Předpokládaný nástup odlišný od skutečného nástupu

Další komplikací může být údaj o předpokládaném datu nástupu. Ten nemusí být shodný s datem skutečného nástupu. V praxi se běžně stává, že zaměstnanec nakonec nastoupí např. o dva dny později. Což by se mělo při doplnění údajů po předregistraci úplnou registrací dle skutečného nástupu upraví. Ovšem, pokud zaměstnavatel bude registrovat rovnou plnou registrací před předpokládaným datem nástupu a datum nástupu bude nakonec odlišné, půjde o změnu nebo o opravu nástupu, respektive využije zaměstnavatel ke změně Registraci zaměstnance – Změna (Akce A3) nebo Registrace zaměstnance – Oprava (Akce A 4)? 

Pro server Podnikatel.cz opět situaci objasnila Česká správa sociálního zabezpečení. Jestliže bude skutečné datum nástupu oznámené při následné plné registraci odlišné od předpokládaného data nástupu uvedeného při předregistraci, není nutno hlášení předregistrace opravovat. Proběhne-li hned v prvním kroku úplné přihlášení do evidence, sděluje tím zaměstnavatel již trvale evidované nikoli předběžné datum nástupu a při skutečném nástupu v jiný den (například z důvodu onemocnění) je nutno změnu nahlásit (formulářem A3), uzavřela Jitka Drmolová.

PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Dagmar Kučerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz se specializací na mzdové účetnictví a HR. Oboru se věnuje i jako odborná lektorka a poradce. 

