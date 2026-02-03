Nově se bude u všech zaměstnanců v pracovním poměru hlásit dosažené vzdělání

Plnění prvních povinností zaměstnavatelů v souvislosti s jednotným měsíčním hlášením se blíží. První hlášení budou zaměstnavatelé podávat za měsíc duben. Rovněž provedou první registraci do nové databáze u zaměstnanců s nástupem od 1. dubna 2026. Pro účely nového zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů (ZoJMHZ) bude třeba evidovat více údajů o zaměstnancích. Mezi takové patří i úroveň dosaženého vzdělání.
Nová databáze zaměstnanců bude daleko rozsáhlejší
Nově spuštěná databáze pro účely ZoJMHZ je širší než stávající databáze České správy sociálního zabezpečení pro účely nemocenského a důchodového pojištění. Nově budou evidováni jak zaměstnanci s účastí na nemocenském pojištění, tak bez účasti na nemocenském pojištění. Půjde o jakékoli poplatníky daně z příjmů ze závislé činnosti, s peněžními či nepeněžními příjmy. Údaje bude mimo Českou správu sociálního zabezpečení využívat také finanční úřad, úřad práce či statistický úřad. Tudíž je okruh údajů daleko širší.
Nové údaje se budou týkat zaměstnanců přihlašovaných do nové databáze s nástupem od 1. dubna 2026. Dotknou se ale také stávajících zaměstnanců, kteří již v databázi jsou (doplnění registračních údajů – akce změna) nebo zaměstnanců, které bude zaměstnavatel v měsíci dubnu dodatečně registrovat (zaměstnanci bez účasti na nemocenském pojištění zaměstnání alespoň jeden den v průběhu měsíce ledna až března 2026).
Dobrá zpráva pro zaměstnavatele: Přestože se s tím původně počítalo (MPSV v tomto smyslu koncem roku 2025 pro server Podnikatel.cz poskytlo i vyjádření), nakonec se pro účely JMHZ pravděpodobně nebudou hlásit tyto skupiny osob poplatníků daně z příjmů ze závislé činnosti s příjmy, které jsou předmětem daně, avšak od daně osvobozené:
- Žák, student v produktivní činnosti (z pohledu zdanění je odměna žáků/studentů z praktického vyučování příjmem od daně osvobozeným, není odvod pojistného). Nejedná se o případ, kdy je student u organizace zaměstnán v pracovním poměru, nýbrž o odměňování žáků, studentů podle učebních osnov (např. praxe).
- Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.
Rozsáhlejší bude i okruh hlášených údajů
Okruh nově požadovaných údajů však bude daleko rozsáhlejší. Mezi tyto údaje patří také údaj o nejvyšším dosaženém vzdělání (pro statistické účely). Ve všeobecných zásadách k vyplnění registrace zaměstnance se uvádí, že zaměstnavatel uvede nejvyšší dosažené vzdělání – nejvyšší stupeň vzdělání dosažený v rámci formálního vzdělávání a doložený certifikátem (závěrečné vysvědčení, výuční list, maturitní vysvědčení, vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy, vysokoškolský diplom atd.). Sleduje se kategorie dosaženého vzdělání podle KKOV. Použije se číselník – CIS Kategorie dosaženého vzdělání.
Řada zaměstnavatelů nyní povinně vyplňuje hlášení ISPV. Zde se uvádí ještě i další údaje – obor vzdělání. Bude tedy stačit jen dosažené vzdělání nebo musí být uveden obor vzdělání?
Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila za Českou správu sociálního zabezpečení Jitka Drmolová, nejvyšší dosažené vzdělání je v rámci registrace zaměstnance (v rámci podání REGZEC), povinný atribut k vyplnění, týká se tedy i zaměstnavatelů, kteří dosud nepředkládali ISPV. Uvádí se pouze kód KKOV, na rozdíl od ISPV se neuvádí informace o roku absolvování, absolvované škole, ani oboru vzdělání.
Kategorie dosaženého vzdělání podle KKOV – číselník pro účely JMHZ
- A Bez vzdělání
- B Neúplné základní vzdělání
- C Základní vzdělání
- D Nižší střední vzdělání
- E Nižší střední odborné vzdělání
- H Střední odborné vzdělání s výučním listem
- J Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
- K Úplné střední všeobecné vzdělání
- L Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou
- M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
- N Vyšší odborné vzdělání
- P Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
- R Vysokoškolské bakalářské vzdělání
- T Vysokoškolské magisterské vzdělání
- V Vysokoškolské doktorské vzdělání
Dosažené vzdělání u dohod konaných mimo pracovní poměr
Nejvyšší dosažené vzdělání se nesleduje u občanů České republiky s druhem činnosti DPP / DPČ. To znamená, že u občanů České republiky (atribut s ID 10067 „Státní občanství = CZ) s druhem činnosti A – J (DPČ) nebo druhem činnosti T – ZC (DPP) může zaměstnavatel v případě, že nezná hodnotu odpovídající faktickému stavu (skutečnosti), uvést hodnotu nejnižšího dosaženého vzdělání, tedy vybrat kód položky „A“ (Bez vzdělání) z dotčeného číselníku. U ostatních druhů činností je nezbytné vybrat hodnotu odpovídající skutečnosti.
Jedná se o provizorní řešení, které bude následně nahrazeno jiným řešením, tak aby nebylo nutné vyplňovat u občanů České republiky s druhem činnosti DPP / DPČ hodnotu, jež neodpovídá skutečnosti. Pro tyto případy dojde v co nejbližší době k rozšíření příslušného číselníku o zcela novou hodnotu, a to konkrétně o hodnotu „Z – Nerelevantní“, tzn., že pokud „Státní občanství“ (ID 10067) = CZ a zároveň „Druh činnosti“ (ID 10239) = A-J nebo = T-ZC, bude uvedena hodnota Z=Nerelevantní, uzavřela Jitka Drmolová.