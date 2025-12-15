Novinky v daních z příjmů 2026 v oblasti zaměstnávání

V roce 2026 se mění i zdanění příjmů zaměstnanců. Některé změny jsou zásadnější, jinými se pouze upřesňují definice. Ovšem zákonem o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (JMHZ) se ruší srážková daň u konkrétní skupiny daňových poplatníků.
Vybrané parametrické změny pro rok 2026
Nejprve ke každoročním parametrickým změnám v souvislosti s růstem průměrné mzdy. Především jde o progresivní klouzavou sazbu daně. Při výpočtu daňové zálohy se v roce 2026 použije 15% sazba daně do částky 146 901 Kč (3 × 48 967 Kč) a nad tuto částku 23 %. Pro zdanění 15% sazbou daně v roce 2026 je pak rozhodující 36násobek průměrné mzdy, tj. uplatní se ještě do částky 1 762 812 Kč (36 × 48 967).
Hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, tj. šestinásobek minimální mzdy pro rok 2026 činí 134 400 Kč, resp. měsíčně polovina minimální mzdy 11 200 Kč pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele.
A je tu i limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých benefitů. Příjem zaměstnance bude za zdaňovací období 2026 podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů osvobozen od daně z příjmů ze závislé činnosti (nepodléhá ani odvodům pojistného) u benefitů na zdraví do výše 48 967 Kč a u ostatních benefitů do její poloviny, tj. do částky 24 483,50 Kč.
Daňové změny nesouvisející s JMHZ
V ustanovení § 21b zákona o daních z příjmů je nově definováno nízkoemisní vozidlo. Jde o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřekročí emisní limit CO₂ ve výši 50 g/km a není bezemisní. Dosavadní definice obsažená v zákoně č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel platná do konce roku 2025, zahrnuje i podmínku, že vozidlo nesmí přesáhnout 80 % emisních limitů pro znečišťující látky v reálném provozu. Od roku 2026 se za nízkoemisní vozidla budou považovat jen ta, která nejsou plně bezemisní, ale mají nízké emise CO₂ (např. některé plug-in hybridy).
Shrnutí:
- Bezemisní vozidla (např. čisté elektromobily využívající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík) nebudou spadat do této definice, protože neprodukují žádné emise CO₂ (definováno do budoucna, prozatím taková vozidla nejsou).
- Plug-in hybridy, které splňují podmínku nejvýše 50 g CO₂/km, se budou považovat za nízkoemisní vozidla.
- Klasická vozidla (benzínová, naftová) nejsou bezemisní vozidla.
Úrok z prodlení vztahující se k závislé činnosti od zaměstnavatele nově není příjmem zaměstnance ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů, ale půjde o příjem podle § 8 zákona o daních z příjmů.
Připomenutí k nezdanitelným částem základu daně – dary na Ukrajinu lze využít coby nezdanitelnou část základu daně, pokud jsou poskytnuty prostřednictvím české organizace, která má sídlo v ČR nebo v EU a je oprávněná dar poskytnout, nebo přímo ukrajinským subjektům, jako je velvyslanectví. Fyzické osoby mohou v letech 2022 až 2026 odečíst až 30 % základu daně.
Daňové změny, které přináší JMHZ
Poslední skupinou vybraných daňových změn jsou změny v souvislosti s účinností zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele. Zde jsou změny rozděleny do dvou fází. První fáze změn je platná právě pro rok 2026, další (včetně zrušení srážkové daně pro ostatní příjmy ze závislé činnosti) přijdou až ve druhé fázi, tj. od roku 2027.
Zavádí se dočasná oznamovací povinnost zaměstnavatele ohledně individualizovaných údajů týkajících se jednotlivých poplatníků daně z příjmů ze závislé činnosti (zaměstnanců) v rozsahu údajů obsažených v jednotném měsíčním hlášení relevantních pro oblast daně z příjmů ze závislé činnosti. Údaje vztahující se k daním budou obsaženy v souhrnné části hlášení a v individualizované části hlášení (zde půjde o podrobný obsah údajů – učiněné prohlášení k dani, uplatněné slevy a daňové zvýhodnění, případně i výsledek z ročního zúčtování daní atd.). Současně se sjednotí lhůty pro odvod záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti správci daně.
Od 1. dubna 2026 se zruší registrační povinnosti plátce daně z příjmů ze závislé činnosti v zákoně o daních z příjmů. Nově vznikající zaměstnavatelé se již budou registrovat pouze do jediné databáze, a to databáze zaměstnavatelů, kterou pro účely JMHZ povede Česká správa sociálního zabezpečení.
Velkou novinkou je zrušení institutu tzv. srážkové daně vybírané zvláštní sazbou u příjmů ze závislé činnosti u fyzických osob daňových nerezidentů, kteří jsou členy orgánů právnických osob (jde pouze o statutáry nerezidenty ČR). Původní úprava § 22 odst. 1 písm. g) bod 6 je nahrazena bodem 15 zákona o daních z příjmů. Úprava navazuje na zrušení srážkové daně u fyzických osob členů orgánů právnických osob (zaměstnavatel již nepodává Oznámení). U členů orgánů právnických osob, které jsou právnickými osobami, zůstanou odměny členů orgánů vymezeny v bodě 6 a režim srážkové daně u nich zůstane zachován.
Současně se v ustanovení § 38g zákona o daních z příjmů doplňuje, že daňové přiznání je povinen podat poplatník uvedený v § 2 odst. 3, jehož příjem podle § 22 odst. 1 písm. g) bodu 15 zákona o daních z příjmů (tj. statutár daňový nerezident ČR) v úhrnu za zdaňovací období přesáhl 36násobek průměrné mzdy.
Od roku 2026 mohou zaměstnavatelé poskytovat zaměstnancům zvýhodněný zaměstnanecký benefit – kvalifikované opce podle nového § 6a zákona o daních z příjmů. Problematice je věnován následující samostatný článek.