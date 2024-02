OSVČ sice získají nárok na ošetřovné, prvních 14 dnů ale nedostanou nic

Bude tak platit stejný systém jako u nemocenského. Nárok na ošetřovné by měli získat i lidé pracující na dohody a zahraniční zaměstnanci. Nejen tyto novinky přináší novela zákona o nemocenském pojištění, kterou bude projednávat vláda.

Nově bude stačit mít nemocenské pojištění i ze zaměstnání

Aktuálně platí, že OSVČ mají nárok na dávky (a to pouze na některé) nemocenského pojištění jen za předpokladu, že splnily podmínku tříměsíční čekací doby z nemocenského pojištění OSVČ. Pouze u peněžité pomoci v mateřství se vyžaduje pro nárok na tuto dávku účast na nemocenském pojištění v systému OSVČ po dobu aspoň 180 dnů v posledním roce před nástupem na tuto dávku. Podmínka čekací doby byla do zákona o nemocenském pojištění zavedena jako ochranný prvek, eliminující možné spekulativní chování některých OSVČ. Tato podmínka ovšem negativně dopadá například i na ty OSVČ, které bezprostředně po skončení pojištěného zaměstnání zahájí samostatnou výdělečnou činnost a krátce poté onemocní, doplňuje se v důvodové zprávě k novele zákona o nemocenském pojištění.

Nově bude platit, že pokud se OSVČ přihlásí k dobrovolnému nemocenskému pojištění do 8 dnů po skončení zaměstnání a ve skončeném zaměstnání byla účastna nemocenského pojištění v posledních 3 měsících po celou dobu trvání zaměstnání, nebude se na ni vztahovat tříměsíční čekací doba pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění. Přihláška k nemocenskému pojištění OSVČ musí být doručena na ÚSSZ nejpozději 8. den po skončení zaměstnání, i kdyby tímto dnem byla sobota, neděle nebo svátek. Účast na nemocenském pojištění OSVČ nemůže vzniknout přede dnem, v němž ÚSSZ obdrží přihlášku, upřesňuje důvodová zpráva.

OSVČ získají nárok na ošetřovné, ale…

Další novinkou je, že se zavede i pro OSVČ nárok na ošetřovné. Podmínkou bude dobrovolná účast na nemocenském pojištění. Pro OSVČ bude platit stejná úprava, která dosud platila jen pro zaměstnance a týká se podmínek nároku na ošetřovné, podpůrčí doby a výše ošetřovného.





Aby OSVČ získaly nárok na ošetřovné, musí žít s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti nebo patřit do okruhu osob blízkých. OSVČ se též bude moct jednou vystřídat v ošetřování (péči). V případě vzniku nároku na ošetřovné z důvodu ošetřování (péče) o další osobu má nárok na poskytování po dobu souběhu nároků jen z prvního případu, při uplatňování nároku na ošetřovné bude také postupovat obdobně jako zaměstnanec, jen žádost bude podávat přímo ÚSSZ, píše se v důvodové zprávě.

Zároveň však má i u ošetřovného platit, podobně jako u nemocenského, že OSVČ nebude mít nárok na poskytování ošetřovného v prvních 14 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Také dohodáři budou moct dostávat ošetřovné

Novinky se dotknou i dohodářů. I zaměstnanci činní na dohody budou mít nově nárok na ošetřovné. Podmínkou bude, aby pojištění zaměstnance trvalo aspoň ve 3 kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem, v němž u zaměstnance vznikla potřeba ošetřování (péče). Nárok na sociální ochranu tak vznikne i zaměstnancům, kteří z logických důvodů nemohou dosáhnout na dávku, a to jen proto, že sociální událost, kterou je potřeba ošetřování (péče), nastala např. na počátku měsíce, a zaměstnanec tak nedosáhl částky rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění, ačkoli v případě, pokud by neošetřoval nebo nepečoval o rodinného příslušníka, by tohoto příjmu pravděpodobně dosáhl, uvádí se v důvodové zprávě.

Dohodáři získají nárok i na otcovskou

Nejde navíc jen o ošetřovné. Zaměstnancům při výkonu zaměstnání malého rozsahu nebo činným na základě dohody o provedení práce, pokud pojištění zaměstnance trvalo aspoň ve 3 kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem, v němž u zaměstnance vznikla stanovená sociální událost, vznikne nárok i na otcovskou.





OSVČ budou muset nově komunikovat elektronicky

Novela dále přináší i změny v oblasti podání OSVČ vůči ČSSZ. Kvůli zavedení datových schránek pro většinu OSVČ navrhuje ministerstvo zavést u ČSSZ postup obdobný postupu orgánů finanční správy, kde je již v současné době zavedena povinná elektronická komunikace se správcem daně, má-li osoba zřízenou datovou schránku (ze zákona). Cílem je zajistit co nejvyšší míru elektronizace veřejné správy. Proto se navrhuje, aby byla dána povinnost činit vybraná podání, má-li OSVČ zpřístupněnu datovou schránku ze zákona, pouze elektronicky také v oblasti sociálního a nemocenského pojištění OSVČ.

U nemocenského pojištění se má jednat o přihlášku k dobrovolnému nemocenskému pojištění OSVČ a o podání žádosti o dávky nemocenského pojištění, tedy o peněžitou pomoc v mateřství; o dlouhodobé ošetřovné a o otcovskou. U sociálního pojištění bude nutné podat elektronicky oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, přihlášku k účasti na důchodovém pojištění a přehled o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok a o pojistném placeném OSVČ.

Bude nicméně platit úleva v případě technických problémů. Podání nebo jiný úkon může OSVČ učinit v listinné podobě zasláním nebo předáním příslušné ÚSSZ, pokud toto nebude schopna činit v elektronické podobě z prokazatelných objektivních technických důvodů (např. z důvodu výpadku elektřiny).

Pokud novela, o které by brzy měla jednat vláda, projde celým legislativním procesem, nabude účinnosti na začátku roku 2025.