Přidanění penzijního a životního pojištění podle starých i nových podmínek

Ukončení penzijního připojištění se státním příspěvkem (staré smlouvy)

Jestliže dojde k ukončení smlouvy penzijního nebo doplňkového penzijního spoření, nemusí se hned jednat o porušení podmínek. V řadě případů jde o řádné ukončení smlouvy před dosažením věku 60 let (je vyplaceno takzvané jednorázové vyrovnání). Zde zůstávají dříve uplatněné daňově nezdanitelné části základu daně zachovány. Penzijní společnost však zdaní 15% srážkovou daní výnosy (připsané úroky) a také případné příspěvky zaměstnavatele (včetně výnosů z těchto příspěvků). Příspěvky zaměstnance ani státní příspěvek se při jednorázovém vyrovnání nedaní.

Důsledky předčasného ukončení smlouvy (většinou je vyplaceno i odbytné) jsou pro poplatníka citelnější. Mimo zdanění příspěvků zaměstnavatele, které obdobně jako u řádného ukončení smlouvy zdaní 15% srážkovou daní sama penzijní společnost, zaniká i nárok na státní příspěvek. Zde má poplatník další povinnosti.

Pokud zaniklo penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo na jednorázové plnění z penzijního pojištění, a současně bylo poplatníkovi vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem penzijního pojištění, nárok na dosud uplatněné nezdanitelné části základu daně zaniká. Poplatník nemůže žádat o roční zúčtování daní svého zaměstnavatele. Podává daňové přiznání v roce, ve kterém k porušení podmínek došlo. Částky, o které si v uplynulých letech snižoval základ daně, uvede zaměstnanec v daňovém přiznání jako ostatní příjem podle § 10 (jestliže jsou tyto částky vyšší než 20 000 Kč – podrobně v ustanovení v § 38g odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů).

Předčasné ukončení životního pojištění (staré smlouvy)

V případě uplatnění daňových výhod životního pojištění je důležité splnění zákonem daných podmínek. Výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je v pojistné smlouvě sjednána po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let (podmínka 60/60). Současně nesmí být od roku 2015 umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.

I zde je třeba podat daňové přiznání, pokud dojde ke skončení pojištění a výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění dříve, než uplyne 60 kalendářních měsíců nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let (nebo při výplatě jiného příjmu mimo pojistné plnění). Výjimkou je situace, kdy pojištěnci nebylo vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bylo pojišťovnou převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.

Daňové přiznání se podává v roce, kdy k porušení podmínek došlo. Jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů uvede poplatník částky, o které si v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného snižoval základ daně (tj. uplatněné nezdanitelné části základu daně). Je ale třeba dodanit i případné příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění. A to od roku 2015. Příspěvky byly dosud od daně z příjmů osvobozeny, při porušení podmínek nárok na osvobození ztrácí. Jedná se o příjem zdaňovaný podle § 6 zákona o daních z příjmů (zde i v případě částky nižší než 20 000 Kč). V daňovém přiznání se vyčíslí v části určené pro příjmy ze závislé činnosti.

Ovšem nejedná se o částku uvedenou v potvrzení pojišťovny (zasílá se při skončení pojištění). Je třeba dodanit příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem v plné výši. Tato částka je od roku 2015 povinnou součástí potvrzení o zdanitelných příjmech za každý rok. Potvrzení vydá na žádost zaměstnance zaměstnavatel.

Produkt spoření na stáří a dlouhodobá péče od roku 2024

Vládním konsolidačním balíčkem se změnily podmínky spoření na stáří. Doposud uplatňovaná podmínka tzv. 60/60 pro nové smlouvy neplatí. Respektive podmínka věku 60 let zůstala zachována, ale nesmí dojít k výplatě prostředků před uplynutím 120 měsíců od jejich vzniku nebo před dosažením věku 60 let (podmínka 60/120). U smluv dříve uzavřených (starých) zůstává podmínka 60/60.

Produktem spoření na stáří je pro účely daní z příjmů (§ 15a zákona o daních z příjmů):

a) penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem,

b) doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,

c) penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,

d) soukromé životní pojištění,

e) dlouhodobý investiční produkt.

Daňově podporované je nově i pojištění dlouhodobé péče, kde je pojistnou událostí závislost klienta, který si pojištění sjednal, nebo jeho osoby blízké (manžel, partner, rodič, sourozenec atd.) na pomoci jiné osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odpovídajícího stupni závislosti III nebo IV podle zákona o sociálních službách. Dále může jít o škodové pojištění se sjednaným pojistným plněním ve formě poskytnutí péče o pojistníka po celou dobu jeho závislosti odpovídající stupni závislosti III nebo IV podle zákona upravujícího sociální služby nebo náhrady nákladů na takovou péči.

Porušení podmínek daňově podporovaných produktů (nové smlouvy)

Zaměstnanec má vůči zaměstnavateli nadále při porušení podmínek oznamovací povinnost. Musí oznámit, že jeho produkt přestal být daňově podporovaný (porušení podmínek – např. změna smlouvy) nebo došlo ke skutečnosti, která má za následek navrácení daňové podpory produktu spočívající v jejím dodanění. A to do konce kalendářního měsíce, ve kterém k tomu došlo. V řadě případů musí zaměstnanec z dohoto důvodu podat daňové přiznání (přidaní se v daném zdaňovacím období + 10 let zpětně).

Nově tato povinnost neplatí jen pro soukromé životní pojištění, ale obecně pro všechny daňově podporované produkty při porušení podmínek, včetně příspěvků zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření u odbytného při předčasném ukončení smlouvy (na rozdíl od předchozí právní úpravy). Porušením podmínek samozřejmě přihází účastník o poskytnuté státní příspěvky, poskytovatel produktu zdaní 15% srážkovou daní výnosy.

Daňové přiznání při porušení podle nových podmínek (shrnutí)

Povinnost podání daňového přiznání uvádí § 38g zákona o daních z příjmů. V případě porušení podmínek zaměstnanec dodaní jako příjem podle § 6 zákona o daních z příjmů dosud osvobozené příspěvky zaplacené zaměstnavatelem (osvobození zaměstnaneckého benefitu do limitu 50 000 Kč ročně), a to v předchozích 10 letech (včetně roku, kdy došlo k porušení podmínek). Tyto dosud osvobozené příjmy se stávají příjmem ze závislé činnosti (jejich výši zjistí zaměstnanec z potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele). Zdaní se i v případě, že jsou nižší než 20 000 Kč.

Výjimku mají jen příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění zaplacené do roku 2015. Ty při porušení podmínek zdaní sama pojišťovna (neodečtou se od odkupného při stanovení základu daně). Zaměstnanec tedy dodaňuje dosud osvobozené příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění 10 let zpětně, a to od roku 2015.

Příspěvky, které zaměstnanec sám zaplatil a uplatnil v předchozích 10 letech v rámci snížení základu daně (nezdanitelná část základu daně), přidaní jako příjem dle § 10 zákona o daních z příjmů. Zde pouze v případě, že jsou vyšší než 20 000 Kč.

Přechodná ustanovení

Rozdílná úprava plyne z přechodných ustanovení k novému zákonu, kde se uvádí, že na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, doplňkové penzijní spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů, penzijní pojištění a soukr. životní pojištění vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se

použijí § 6 odst. 9, § 6 odst. 14, § 8 odst. 1 písm. e) a f), § 8 odst. 6, 7 a 9, § 15 odst. 5 a 6 s výjimkou maximálních částek, které lze odečíst od základu daně, § 36 odst. 2 písm. k) a o) a § 38k odst. 5 písm. f) a g) zákona o daních z příjmů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zák. a

§ 6 odst. 9, § 6 odst. 14, § 8 odst. 1 písm. e) a f), § 8 odst. 6, 7 a 9, § 15 odst. 5 a 6 s výjimkou maximálních částek, které lze odečíst od základu daně, § 36 odst. 2 písm. k) a o) a § 38k odst. 5 písm. f) a g) zákona o daních z příjmů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zák. a nepoužijí § 8 odst. 8, § 15a a 15b zákona o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.