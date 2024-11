Jak ovlivní průměrná a minimální mzda zdanění zaměstnanců a OSVČ v roce 2025?

Průměrná mzda pro rok 2025

Nařízením vlády č. 282/2024 Sb. jsou s účinností od 1. ledna 2025 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2025. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok.

Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2025 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2023 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2024. Vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin stanoveného všeobecného vyměřovacího základu z údajů za rok 2023 a koeficientu nárůstu za první pololetí 2024 je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2025, ze které se vychází pro stanovení důchodů a také záloh pro rok 2025.

všeobecný vyměřovací základ 43 682 Kč

přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu 1,0658

Průměrná mzda se určuje jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Konkrétně 43 682 × 1,0658 = 46 557 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Pro srovnání – v roce 2024 činila průměrná mzda 43 967 Kč.

Výše průměrné mzdy ovlivní v daních dva základní údaje. A to roční limit pro osvobození zaměstnaneckých benefitů a zdanění progresivní klouzavou sazbou daně.

Zaměstnanecké benefity v roce 2025

Od roku 2024 je od daně z příjmů na straně zaměstnance dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů osvobozen příjem v úhrnu do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období. Průměrná mzda pro rok 2025 činí 46 557 Kč, její polovina 23 278 Kč. Jde o nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě

pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; nebo poskytnutí rekreace nebo zájezdu, použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení, příspěvku na kulturní nebo sportovní akce, příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy.

Aktuálně byl předložen pozměňovací návrh zmíněného ustanovení (k novele zákona o zaměstnanosti – sněmovní tisk č. 743), který by mohl omezení osvobození zaměstnaneckých benefitů pro příští rok změnit. V případě prvního bodu, tj. benefity na zdraví zaměstnanců, se navrhuje zastropování osvobození až do výše průměrné mzdy. U ostatních benefitů by zůstal strop na její polovině.

Souhlasíte se zastropováním osvobození zaměstnaneckých benefitů? Ano. Jinak by docházelo k jejich zneužití.

Ne. Je to výhoda pro zaměstnance, osvobození má být neomezené.

Nezajímá nás to. Benefity se u nás neposkytují.

Progresívní klouzavá sazba daně pro rok 2025

Od roku 2021 se využívá klouzavá progresivní sazba daně prostřednictvím dvou sazeb ve výši 15 % a 23 %. Sazba daně pro měsíční zálohu na daň činí:

a) 15 % pro část základu daně do 3násobku průměrné mzdy

b) 23 % pro část základu daně přesahující 3násobek průměrné mzdy.

Záloha na daň se vypočte ze základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč nahoru, a to jako součet součinů příslušné části takového základu daně a sazby pro tuto část základu daně.

Při výpočtu daňové zálohy se v roce 2025 použije 15% sazba daně do částky 139 671 Kč (3 × 46 557 Kč) a nad tuto částku 23 %. Při výpočtu daně za rok 2025 se násobí 15 % do částky 1 676 052 Kč (36 × 46 557 Kč) a nad tuto částku se základ daně násobí 23 %.

Postup výpočtu daně pro rok 2025: Zaměstnavatel od základu daně (zjednodušeně hrubá mzda) odečte nezdanitelné části základu daně (bezúplatná plnění, úroky, produkty spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče). Základ daně se zde zaokrouhlí na celá sta Kč dolů. Bude-li příjem do částky 1 676 000 Kč, uplatní se 15% daň. Při základu daně vyšším, např. po zaokrouhlení 1 676 100 Kč, se daň vypočítá takto: (1 676 052 × 15 %) + ((1 676 100 – 1 676 052) x 23 %) = 251 407,80 + 11,04 = 251 418,84 Kč. Až nyní se součet zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru, tj. na 251 419 Kč.

Minimální mzda pro rok 2025

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo sdělením číslo 286/2024 Sb., podle § 111 odst. 7 písm. b) zákoníku práce minimální mzdu pro rok 2025. Pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí měsíční minimální mzda 20 800 Kč a hodinová minimální mzda činí 124,40 Kč. Výše minimální mzdy ovlivňuje z pohledu zákona o daních z příjmů daňové zvýhodnění i hranici pro osvobození vyplacených důchodů.

Daňové zvýhodnění na děti ve společně hospodařící domácnosti

Jedním z údajů, který v daňové oblasti ovlivní výši průměrné mzdy, je daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Daňové zvýhodnění lze uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu, eventuálně jejich kombinací. Daňový bonus, tedy plnění poskytované státem, může uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjmy podle § 6 nebo 7 zákona o daních z příjmů alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Jedná se o příjmy ze zaměstnání, podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Od roku 2018 se zde již nepočítají příjmy dle § 8–10 zákona o daních z příjmů (kapitálové příjmy, příjmy z pronájmu majetku a ostatní příjmy). Maximum daňového bonusu stanoveno není. Naopak je stanoveno minimum, a to 100 Kč.

Pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele musí příjmy zaměstnance dosahovat alespoň poloviny aktuální minimální mzdy a měsíční bonus musí činit alespoň 50 Kč. Pokud roční příjmy zaměstnance nedosahují šestinásobku minimální mzdy, zaměstnanec v rámci ročního zúčtování daní u zaměstnavatele již vyplacené měsíční daňové bonusy (na rozdíl od podaného daňového přiznání) nevrací. Podmínky uvádí § 35d zákona o daních z příjmů.

Hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, tj. šestinásobek minimální mzdy pro rok 2025 činí 124 800 Kč, resp. měsíčně polovina minimální mzdy 10 400 Kč pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele.

Osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů

Zvýší se rovněž limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně je osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy) na 748 800 Kč (pouze u nadstandardních důchodů – měsíční důchod by musel přesahovat částku 62 400 Kč). V ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů se mimo jiné uvádí, že jde-li o příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, je od daně osvobozena z úhrnu takových příjmů nejvýše částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku, za zdaňovací období, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů.