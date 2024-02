Počet OSVČ opět meziročně vzrostl. Přesun z dohod na IČO se ale zatím nekonal

Počet OSVČ hlavních vzrostl o 20 tisíc

Jak ukazují data ČSSZ, ke konci roku 2023 v Česku podnikalo 668 737 OSVČ hlavních, což je skoro o 20 tisíc více než před rokem. Jde o nejvyšší počet OSVČ hlavních na začátku roku od roku 2009. Přestože se v médiích objevovaly zprávy o tom, že kvůli datovým schránkám skončilo rekordní množství podnikatelů, data ČSSZ naznačují, že ve skutečnosti nešlo o aktivní OSVČ, ale především o ty, které měly přerušenou živnost.

Počet OSVČ OSVČ hlavních OSVČ vedlejších Celkem K 31. 12. 2023 668 737 458 452 1 127 189 K 31. 12. 2022 649 189 455 069 1 104 258 K 31. 12. 2021 634 205 443 891 1 078 096 K 31. 12. 2020 611 383 439 796 1 051 179 K 31. 12. 2019 598 086 433 279 1 031 365 K 31. 12. 2018 590 705 420 650 1 011 355 K 31. 12. 2017 582 226 409 218 991 444 K 31. 12. 2016 577 818 403 537 981 355 K 31. 12. 2015 578 544 397 408 975 952 K 31. 12. 2014 586 112 386 244 972 356 K 31. 12. 2013 602 395 374 833 977 228 K 31. 12. 2012 627 596 366 492 994 088 K 31. 12. 2011 649 990 351 774 1 001 764 K 31. 12. 2010 640 406 336 663 977 069 K 31. 12. 2009 648 941 306 718 955 659

Zdroj: ČSSZ

OSVČ vedlejší opět překonaly rekord

OSVČ vedlejších působilo v ČR k 31. prosinci loňského roku 458 452, jde o historický rekord. Doposud nikdy v Česku tolik OSVČ na vedlejšák nepodnikalo. Oproti předloňskému konci roku jde o nárůst o 3 tisíce, a oproti konci roku 2009 je to dokonce o 152 tisíc více. Nicméně se zdá, že jejich počet se blíží vrcholu. V dřívějších letech jich totiž přibývalo více.

Celkově ke konci roku 2023 v ČR podnikalo 1 127 189 OSVČ, což je o 23 tisíc více než před rokem. Oproti rekordnímu konci loňského září je to jen o 3 tisíce OSVČ méně. Jak navíc ukazují dlouhodobá data, jde o tradiční sezónní výkyv. Na konci roku je vždy počet OSVČ nižší v porovnání s letními měsíci v roce. Je to způsobeno hlavně tím, že OSVČ ke konci kalendářního roku ukončují nebo přerušují činnost. Během léta zase počty zvyšují sezónní práce.

Kdo je OSVČ vedlejší?

Z pohledu důchodového pojištění se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce:

vykonávala zaměstnání.

měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod.

měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou.

vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání nebo civilní službu.

byla nezaopatřeným dítětem.

Za nárůstem stojí podle expertů hlavně švarcsystém

Server Podnikatel.cz nicméně opakovaně upozorňuje, že za nárůstem stojí do velké míry především tzv. švarcsystém. Už v minulých letech odborníci upozorňovali, že kvůli vysokým nákladům práce se pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem často transformují do smluv mezi odběratelem konkrétní služby a jejím dodavatelem. Švarcsystém je přirozenou reakcí na extrémní zdanění práce a rostoucí balvan administrativy, regulace a povinností spojených se zaměstnáváním pracovníků, který zaměstnavatelé musí tlačit do kopce. Je rozšířený v IT sektoru, stavebnictví, dopravě, logistice, ale například i v médiích a paradoxně i ve státní správě, doplnil pro server Podnikatel.cz už před několika měsíci Miroslav Diro, mluvčí HK ČR, s tím, že v průběhu koronavirové krize se počet vydaných živnostenských listů dokonce zvýšil, ale právě kvůli dalšímu rozšíření švarcsystému. Sotva lze předpokládat, že by nejistoty spojené s pandemií zatraktivňovaly drobné podnikání, domnívá se Diro.

Že za nárůstem počtu OSVČ stojí hlavně švarcsystém, si myslí i Josef Jaroš, šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Obecně české pracovní právo, nevýrazné ve prospěch zaměstnance, a především vysoká cena práce, jedna z nejvyšších v Evropě, švarcsystému nahrává, uvedl serveru Podnikatel.cz Josef Jaroš.

Dohody se zatím na nárůstu neprojevily

Od loňského října navíc platí novinky v oblasti dohod mimo pracovní poměr, které jejich využití komplikují. Od ledna navíc mají dohodáři nárok na dovolenou. Na výraznějším nárůstu množství OSVČ se to nicméně zatím neprojevilo. Meziroční zvýšení počtu OSVČ o 23 tisíc je totiž obdobné jako na konci předchozích kvartálů, kdy změny ještě neplatily. Ke konci loňského září šlo o meziroční zvýšení o 21 tisíc OSVČ, ke konci června rovněž o 21 tisíc a ke konci března o 22 tisíc.

Nicméně je možné, vzhledem k tomu, že některé novinky začaly platit až v lednu a že i zaměstnavatelé často úpravu pracovní spolupráce nechali na začátek roku, že se změny v dohodách na počtech OSVČ projeví při srovnání na konci března.

V červenci pak sice mají nabýt účinnosti další novinky, které by podle expertů takřka jistě znamenaly odliv dohodářů k IČO, nakonec však zřejmě dojde k jejich úpravě. Předně by mělo dojít k vypuštění souhrnného limitu ze všech dohod, který měl činit 40 % průměrné mzdy.

Nově bude jedna hlavní DPP, která bude evidovaná a připsaná pouze jednomu danému zaměstnavateli. V případě dalších dohod bude jejich výše možná pouze do 4000 Kč a vše nad tento limit již bude s odvody. Zaměstnanec v součinnosti se zaměstnavatelem by tak měl mít možnost určit jednu (hlavní) dohodu měsíčně, u které by zůstal stávající limit (resp. 25 % průměrné mzdy). Tuto dohodu by měl mít možnost vybraný zaměstnavatel jednoduše zarezervovat elektronicky u České správy sociálního zabezpečení.