Poslední Vánoce s DPH na knihy. Jak to vidí nakladatelství?

Nulové DPH je vítané

Na základě konsolidačního balíčku před pár dny podepsaného prezidentem budou od 1. ledna 2024 knihy zařazeny do nulové sazby DPH. Jak uvádí ministerstvo kultury, Česká republika se tím přidá k Irsku, Norsku a Velké Británii. Asi jako každý nakladatel nulovou daň velmi vítáme. Mimo jiné tím dochází i ke sladění podpory knižního trhu s vyspělými státy Evropy. Získáme tím úžasnou podporu naší vzdělanosti, vědění a, jak věřím, návazně i v budoucnu vyšší příjmy státu z rostoucí ekonomiky právě díky vyšší vzdělanosti, říká Roman Sviták, majitel a předseda představenstva Grada Publishing s tím, že jejich knihy nulové DPH samozřejmě zlevní a zákazník bude mít ke knihám blíže, než tomu bylo v minulých letech, kdy jejich ceny silně rostly.

Petra Diestlerová, zástupkyně ředitele nakladatelství Euromedia, zdůrazňuje, že jsou moc rádi, že knihy budou mít od roku 2024 nulovou DPH, protože se díky tomu bude celému oboru o něco lépe dýchat a určitě nastane zlevnění knih. Pravděpodobně ne u všech knih, protože vstupní náklady stouply už násobně a koncová cena knih stoupla daleko méně. U nových titulů se podaří díky nulové DPH v příštích letech vydat knihy, které za současných podmínek ekonomicky nevycházejí nebo jsou příliš drahé na produkci, dodává. Naopak šéfredaktor nakladatelství Kalich Michal Plzák si myslí, že nulové DPH na knihy jejich ceny nezmění. Hrozně se šetří na dalších nákladech. Spíš to podpoří nakladatelství, aby mohlo dál existovat, uvedl pro Český rozhlas.





Nakladatelství Knihy Dobrovský na svém blogu uvádí, že nulové DPH na knihy zřejmě přinese:

zastavení aktuálního nárůstu cen knih

možné snížení cen učebnic a publikací potřebných ke studiu na vysoké škole

větší dostupnost knih = zlepšení čtenářské gramotnosti a pozitivní vliv na nejmladší generace

rozmanitější výběr literatury

stabilitu a sílu knižního trhu

větší profitabilitu nejen pro malé knihkupce a nakladatele, ale i pro ty velké.

Podle Václava Kadlece, generálního ředitele nakladatelství Albatros Media, je nulová DPH na knihy zásadním a veskrze pozitivním krok na podporu vzdělanosti a dostupnosti knih zejména pro rodiny s dětmi, žáky a studenty. Je nepochybné, že povede jak ke zlevnění určité části knih, tak k vydávání hodnotných publikací, které by ve stávající ekonomické realitě vyjít vůbec nemohly, ale také obecně ke stabilizaci celého knižního sektoru. Všechny tyto efekty povedou k další podpoře a rozvoji dětského čtenářství, která má podle objektivních mezinárodních studií přímý vliv na uplatnění a úspěch v budoucím životě, doplňuje.

Nákupní sezóna se zkracuje

Některá nakladatelství se k situaci a prodejům také kvůli předvánočnímu shonu nechtěla vyjadřovat. Například v nakladatelství Grada jsou však na vánoční sezónu připraveni, i když září bylo podle Romana Svitáka v prodejích pod jejich očekáváním. Kniha jako vánoční dárek je však již dlouhodobě nejatraktivnějším a stále nejlevnějším dárkem, a to zvláště v období, kdy ceny jiných věcí rostou a řada lidí je z důvodu třeba inflace raději pro letošní rok vypustí, myslí si. Také v Albatros Media jsou připraveni a v průběhu roku pokračovali v investicích do řady oblastí, od samotného vydavatelského srdce až k logistice. Vydali také řadu skvělých novinek s velkým potenciálem stát se ideálním vánočním dárkem. Jsme připraveni uspokojit jak požadavky čtenářů a zákazníků, tak také dostát svým závazkům a dodávat rychle a hladce knihy do všech knihkupectví v naší zemi, shrnuje Václav Kadlec. Petra Diestlerová podotýká, že každý rok v posledních letech se, bohužel, vánoční nákupní sezóna zkracuje. Zatímco před 4 lety jsme v půlce listopadu nestíhali dotiskovat novinky, které jsme dali v říjnu na trh, letos to vypadá, že hlavní sezóna přijde až v prosinci, upřesňuje.

Byly vydány hlavně ty nejlepší knihy

Zatímco v Euromedia Group letos vydají větší počet knih než v loňském roce, v nakladatelství Grada museli vzhledem ke stále vysokým nákladům na výrobu řadu titulů nakonec zrušit či odložit. Neprošly kalkulací nákladů a zvýšení prodejní ceny by pro zákazníky bylo už neakceptovatelné. Ty nejlepší knihy však samozřejmě vydány byly, popisuje Roman Sviták. Podle Petry Diestlerové ne všechny naplánované tituly stihnou vydat ještě letos, ale většinou je na vině buď pozdní odevzdání textu ze strany autorů, nebo podobné selhání lidského faktoru, což se týká i překladatelů.

V Albatros Media vydali letos přibližně stejné množství novinek jako v loňském roce. Podle Milana Gelnara, šéfa nakladatelství Argo, jsou kvůli drahým vstupům tiskárenského průmyslu ceny knih velmi napjaté a u nich prodeje od ledna 2023 výrazně zpomalily. Pro Seznam Zprávy uvedl, že se vzhledem k dalším vládním opatřením dá očekávat spíše setrvalý propad tržeb a budou nuceni vydávat knihy v ještě nižších nákladech než doposud a budou rozpočítávat fixní náklady do menšího množství výtisků.

Šetří lidé na knihách?

Ze zkušeností a aktuálních čísel prodejů nakladatelství Grada podle Romana Svitáka vyplývá, že lidé šetří na řadě věcí, ale právě knihy jsou omezovány až mezi posledními. Letošní rok celkově vypadá zatím o něco lépe než ten loňský, ale naše plány počítaly ještě s vyššími prodeji. Lidé určitě řeší nezbytné položky rodinného rozpočtu, kultura patří mezi věci, které si mohou (ač někteří neradi) odepřít, přidává v této souvislosti Petra Diestlerová. Také podle Václava Kadlece je patrné, že ekonomická situace obyvatel v ČR je složitější než dříve a prodeje jsou slabší a vánoční sezóna zdaleka nenastartovala v podobě z dřívějších let. Teprve na konci prosince podle něj uvidíme, jestli letošní vánoční jen nastoupí později, a nebo jestli bude i celkově slabší. V tomto kontextu jsme velmi rádi, že jsme v roce 2023 expandovali také do dříve okrajových segmentů knižního trhu, jako je například prodejce anglických knih www.enbook.cz nebo online antikvariát www.restorio.cz. Je patrné, že zatímco běžný knižní trh stagnuje, prodej anglických i použitých knih raketově roste, dodal.

Kupujete letos knihy jako vánoční dárky? ANO, jako každý rok.

ANO, místo jiných dárků.

NE, kvůli finanční situaci a jejich cenám.

NE, nikdy je nekupuji.

NEVÍM, ještě jsem nad tím neuvažoval/a.

Místo nedostatku papíru málo dodavatelů IT