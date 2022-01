Potraviny zdraží až o desítky procent. Zjistili jsme, co přesně bude dražší

Podle Víta Hradila, hlavního ekonoma CYRRUS , lze na počátku letošního roku ohledně potravin očekávat silné inflační tlaky. Podotýká, že oddíl potraviny a nealkoholické nápoje podle údajů Českého statistického úřadu zdražil během roku 2020 „pouze“ o 4,5 % meziročně a do listopadu roku 2021 o 0,5 % a je tak pravděpodobné, že se potraviny o své slovo teprve přihlásí . České ceny potravin dosud neodráží nedávné citelné zdražování zemědělských komodit na světových trzích ani nákladů na přepravu. Podle našeho názoru k tomuto cenovému průsaku dojde v nejbližší době a čekáme tak silný proinflační příspěvek po většinu roku 2022, dodává.

O kolik budou výrobci potravin zdražovat?

Ve firmě Savencia Fromage & Dairy, mezi jejíž značky patří například Pribináček, Lučina, Liptov, Král sýrů nebo Apetito, se ceny u většiny výrobků zvyšují ve vyšších jednotkách procent. Aleš Malenka, generální ředitel CZ/SK Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, upřesnil, že u některých výrobků byli nuceni přistoupit ke dvoucifernému zdražení. Rostoucí náklady, nejen na energie, automaticky promítnout do cen nemůžeme. Nejdříve jsme proto hledali možné úspory a cesty, jak výrobu při zachování současných standardů kvality produktů zefektivnit. Tyto úspory nicméně samy o sobě nestačí, proto jsme byli nuceni naše výrobky zdražit, vysvětluje.

U dalšího výrobce mléčných výrobků Moravia Laco se podle aktuální situace bude jednat o zdražení ve výši cca 10 až 12 %. Ovšem pokud bude pokračovat trend růstů cen nákladových položek, budeme nuceni reagovat a případné další navyšování promítnout do cen dalším zdražením, doplňuje Martin Hudík, generální ředitel Moravia Lacto. Současná ekonomická situace nás nutí zvyšovat ceny u vybraných kategorií produktů v rozmezí 4 % až 13 %, říká Robert Kičina, tiskový mluvčí Nestlé Česko.

Co stojí za zdražováním?

Ke zdražování od 1. ledna 2022 přistoupila také společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko (značky Hamé, Vitana, Otma, Znojmia). Důvodem je podle Milana Linky na pozici Communications Consultant bezprecedentní nárůst cen potravinářských komodit, obalových materiálů, nákladů na dopravu, logistiku, energie a dalších nákladů na lokální výrobu. Martin Hudík uvádí jako důvody zvyšující se ceny obalového materiálu (jak primárních, tak i sekundárních), fólií, chemie, náhradních dílů, servisů, navyšování mzdových prostředků, dopravy atd. Samozřejmě nejde zapomenout na zvyšující se náklady zemědělců, kteří nám dodávají syrové kravské mléko. Rostoucí ceny energií se promítnou výrazným způsobem do finální ceny produktů. Jedná se (pouze v energiích) o cca 7% nárůst, zmiňuje dále.

Také ve Savencia Fromage & Dairy neřeší jen zvyšování cen energií, ale také skokové zdražení dalších vstupů – mléka a ostatních surovin, obalů, dopravy, práce. Na druhou stranu nás zvyšující se ceny nutí inovovat a hledat nové a efektivnější cesty při výrobě a samotném fungování společnosti, podotýká Aleš Malenka. V roce 2020 pandemie covid-19 způsobila vysokou nestálost na trhu. Snižovala se výrobní kapacita, byla limitována doprava a zvyšovaly se nároky na hygienická a protipandemická opatření. K tomu se přidaly klimatické změny, které způsobily horší úrodu. Zhoršená dostupnost a navýšení cen u obalových materiálů zase zasáhlo produkty napříč všemi kategoriemi, popisuje Robert Kičina.

Zdraží káva i sladkosti

Robert Kičina zmiňuje, že klimatické změny způsobily zvýšenou poptávku a následný růst cen u pšenice a kukuřice, které jsou hlavní složkou zejména cereálií. Výrazně vzrostla cena olejů používajících se při výrobě široké škály potravin a nedostatek cukru ovlivnil výrobu čokolád a sladkostí. Nárůst cen komodit se nejvíce dotkl segmentu kávy, kde ceny arabiky a robusty vzrostly o desítky procent v důsledku sucha a mrazů v Brazílii a vyšších cen dopravy, doplnil. Už dříve jsme psali, že u kávy je zdražování nevyhnutelné. Například v pražírně Fiery Bean měli už loni v červenci navýšené ceny z důvodu pandemie a následných problémů s dopravou (suezská krize). V budoucnu se může projevit i růst cen u brazilských káv z důvodu sucha a neúrody. Dokonce se v červenci plantáže potýkaly s mrazy. Což se stalo naposled v roce 1994, podotkl Pavel Gráf.

Kromě cen společnosti mění také postupy

Pro Nestlé je prioritou zavádění postupů regenerativního zemědělství s cílem zabránit masivní degradaci půdy, zlepšit její kvalitu a úrodnost a zvýšit schopnost vázat CO2. Podle Martina Hudíka reálně hrozí z důvodu nedostatku pracovní síly snižování objemu výroby a také může z důvodu zemědělské politiky dojít k redukci produkce syrového kravského mléka. Aktuálně se řeší tzv. strategický plán, který by měl stanovit budoucí pravidla „Společné zemědělské politiky“. Mléko je často produkováno většími zemědělskými podniky, které budou znevýhodňovány, což je bude motivovat k redukci méně rentabilních činností, jako je například živočišná výroba. Výsledkem bude snižování stavu zvířat, dojných krav nevyjímaje, upozorňuje.

Aleš Malenka uvádí, že dnešní doba je otevřená inovacím a novinkám, a to zejména v oblasti udržitelnosti a ochrany životního prostředí. V jejich závodě v Hesově vytvořili lokální mléčnou zónu – mléko pro výrobu jejich produktů odebírají jen od lokálních mlékáren. Více než 80 % mléka tak pochází z okruhu do 50 kilometrů od závodu. V konkrétních číslech to znamená, že každý den vyprodukujeme o 1101 kilogramů CO2 méně než dříve, upřesňuje v závěru.