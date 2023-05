Před 10 lety se důchody zvyšovaly jen o necelé procento. Tady je historie valorizací

Valorizace důchodů je daná zákonem. Zvyšování důchodů upřesňuje konkrétně § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Výše důchodu je dána součtem základní (pevná částka pro všechny poživatele důchodu a všechny druhy důchodu stejná) a procentní výměry.

Procentní výměra se stanoví u každého individuálně. Její výše se odvozuje od počtu let účasti na důchodovém pojištění a výše vyměřovacích základů ve sledovaném období. Její minimální zákonem zaručená výše činí 770 Kč měsíčně.

Důchod lze zvyšovat (valorizovat) v tzv. pravidelném termínu, tj. k 1. lednu. Procentní výměru lze zvyšovat i v termínu mimořádném. A to v případě, že se inflace dostane alespoň na 5% úroveň. Podle současného ustanovení zákona pak platí, že základní výměry vyplácených důchodů se zvyšují tak, aby výše základní výměry důchodu činila 10 % průměrné mzdy .

Pro navýšení procentní výměry je nutné respektovat, že součet částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu. Zvýšení průměrného důchodu se pak stanoví podle odstavce 6 paragrafu 67 z růstu cen.

Historie valorizací 2013 až 2023

Rok Zvýšení základní výměry Základní výměra Zvýšení procentní výměry 2023 140 Kč 4 040 Kč 2022 350 Kč 3 900 Kč Od 1.9. o 5,2 % vůči 31.8.2022

od 1.6. o 8,2 % vůči 31.5.2022

od 1.1. o 5,1 % vůči 31.12.2021 2021 60 Kč 3 550 Kč 7,10 % 2020 220 Kč 3 490 Kč 5,2 % + 151 Kč 2019 570 Kč 3 270 Kč 3,40 % 2018 150 Kč 2 700 Kč 3,50 % 2017 110 Kč 2 550 Kč 2,20 % 2016 40 Kč 2 440 Kč 0 % 2015 60 Kč 2 400 Kč 1,60 % 2014 10 Kč 2 340 Kč 0,40 % 2013 60 Kč 2 330 Kč 0,90 %

Valorizace probíhají automaticky, příjemce důchodu o ni nežádá a týká se všech druhů důchodů, tedy starobních (včetně tzv. předčasných), invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích. O zvýšení důchodu jsou příjemci důchodu informováni dopisem, tzv. valorizačním oznámením.

V případě souběhu více důchodů (například starobní/invalidní a vdovský/vdovecký důchod) se posuzuje nárok na zvýšení procentní výměry u každého důchodu samostatně. Zvýšení důchodu (vdovského/vdoveckého) upraveného pro souběh s jiným důchodem (starobním/invalidním) se stanoví z výše procentní výměry takto upraveného důchodu. U souběhu důchodů náleží základní výměra pouze jednou.

Pokus o snížení valorizací tady už v minulosti byl

S ohledem na současné úvahy a kroky vlády k omezení výše valorizací důchodů je zajímavý exkurs zhruba 10 let do minulosti. V roce 2012 byl vydán zákon č. 314/2012 Sb. („zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů“), který v souvislosti s úsporami ve výdajích státního rozpočtu dočasně omezil zvyšování důchodů prostřednictvím valorizací pro období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015. Navýšení důchodů namísto 100% nárůstu cen zohledňovalo pouze 1/3 cenového růstu.

Pro zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se však při stanovení růstu cen podle věty první použije jen jedna třetina procentního přírůstku indexu spotřebitelských cen. Zákon č. 314/2012 Sb.

Dané ustanovení bylo ale zrušeno dříve, než tento zákon vymezoval (tj. před 31. 12. 2015), a sice dalším zákonným opatřením, zákonem č. 183/2014 Sb., (zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů) s účinností od 1. 9. 2014, díky kterému valorizace k 1. 1. 2015 proběhla již dle standardních (původních) pravidel. Tento krok vláda zdůvodnila potřebou posílit sociální ochranu seniorů, z nichž byla řada ohrožena chudobou.

Jaké jsou podmínky pro zvyšování důchodů?

Důchod lze zvyšovat v pravidelném termínu k 1. lednu a mimořádně v případě, že inflace dosáhne alespoň 5 %. Podle platného zákona se základní výměry vyplácených důchodů zvyšují tak, aby výše základní výměry činila 10 % průměrné mzdy. Pro navýšení procentní výměry je nutné respektovat, aby součet částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu.

Co upravuje § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění?

Tento paragraf zákona o důchodovém pojištění upřesňuje zvyšování důchodů a stanoví výši procentní výměry, která se odvozuje od počtu let účasti na důchodovém pojištění a výše vyměřovacích základů ve sledovaném období.

Jaká je minimální výše procentní výměry?

Minimální výše procentní výměry, zaručená zákonem, činí 770 Kč měsíčně.