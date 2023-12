Přehled změn v sociálním pojištění OSVČ v roce 2024

Vzroste minimální vyměřovací základ

Konsolidační balíček, který už podepsal prezident Petr Pavel, přináší hned několik změn v oblasti sociálního pojištění OSVČ. V současnosti se sociální pojištění OSVČ počítá z 50% vyměřovacího základu, tedy z 50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji. Od roku 2024 se tento podíl zvýší na 55 %. Zároveň vzroste i minimální vyměřovací základ, který u OSVČ hlavních v současnosti činí 25 % průměrné mzdy. V roce 2024 půjde o 30 % (v roce 2025 o 35 % a v roce 2026 o 40 %). Minimální vyměřovací základ OSVČ vedlejších, který je nyní 10 % průměrné mzdy, stoupne na 11 %.

Pro rok 2024 se navíc zvýšila i průměrná mzda, ze které se minimální zálohy počítají. Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní bude příští rok činit 3852 Kč (v roce 2023 je 2944 Kč). OSVČ hlavní, které platí minimální zálohy, tak v roce 2024 zaplatí na zálohách celkem o 10 896 Kč více než za rok 2023. U OSVČ vedlejších se pak zvýší ze stávajících 1178 Kč na 1413 Kč.





Začínající OSVČ budou mít úlevu

Odvody pro OSVČ se sice zvýší, bude však platit výjimka pro začínající OSVČ, které budou nově zahajovat výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti a tuto samostatnou výdělečnou činnost v uplynulých 20 kalendářních letech nevykonávaly, budou mít i nadále měsíční vyměřovací základ na úrovni 25 % průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok, a to po dobu prvních dvou kalendářních let od zahájení podnikání.

Řada OSVČ bude muset změnit zálohy už v lednu

Zvýšení sociálního pojištění však není jedinou novinkou. Ze zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti totiž od roku 2024 vypadne stávající ustanovení z § 14 odst. 5: V případě, že osoba samostatně výdělečně činná byla plátcem záloh na pojistné za měsíc prosinec, zůstává pro tuto osobu samostatně výdělečně činnou měsíční vyměřovací základ stanovený podle věty první nebo druhé v platnosti v následujícím kalendářním roce až do kalendářního měsíce, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst. 1.

Nově tak bude platit, že v případě, pokud bude měsíční vyměřovací základ nižší, než by činil minimální měsíční vyměřovací základ v dalším kalendářním roce, bude od prvního kalendářního měsíce nového kalendářního roku až do měsíce, kdy bude nebo by měl být podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ za předchozí kalendářní rok, stanovena minimální výše měsíčního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro daný rok. Bude tak platit stejný systém u zdravotního pojištění. Řada OSVČ tak bude muset měnit výši záloh už v lednu.

Splatnost samotných záloh nicméně zůstává stejná, tedy od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha/pojistné platí. Zároveň platí, že se lze beztrestně o měsíc opozdit.

Další změna záloh případně až měsíc po podání přehledu

Změna lhůty ale není jedinou novinkou v oblasti platby záloh. Upraví se také postup pro stanovení výše zálohy na pojistné v měsíci, v němž byl podán přehled. Podle stávající úpravy si mohla OSVČ stanovit za tento měsíc výši zálohy z dosavadní nebo nové výše měsíčního vyměřovacího základu. Nově bude měsíční vyměřovací základ stanovený v přehledu platit až od kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byl nebo měl být přehled podán.

Vzroste i paušální daň

Úpravy sociálního pojištění se dotknou i paušální daně OSVČ, jejíž součástí je právě i sociální pojištění. Paušální daň se platí ve třech různých pásmech na základě předchozích příjmů a výdajového paušálu, do kterého OSVČ spadá. V prvním pásmu se letos platí 6208 Kč (minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč). V druhém pásmu OSVČ hradí 16 000 Kč a v třetím 26 000 Kč.

Tím, jak se změní sociální pojištění, se v roce 2024 zvýší i paušální daň, a to ve všech pásmech. V prvním pásmu bude činit 7498 Kč měsíčně (4430 Kč sociální pojištění, 2968 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů). V druhém pásmu nyní půjde nově o 16 745 Kč (z toho sociální pojištění 8191 Kč) a v třetím o 27 139 Kč (z toho sociální pojištění 12 527 Kč). OSVČ v prvním pásmu tak ročně zaplatí na paušální dani o 15 480 Kč více než letos. OSVČ v druhém pásmu si připlatí 8940 Kč a OSVČ ve třetím 13 668 Kč.