Změna identifikátorů osob a nahrazení rodných čísel

Vláda chtěla rodná čísla utlumit už dříve

Stát se proto dlouhodobě zajímá o zrušení a nahrazení rodných čísel. Návrh na utlumení rodných čísel byl vládou schválen už v roce 2009 a dle aktuálního znění zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění (dále jen „ZOP“), by se rodná čísla měla na nově vydaných občanských průkazech přestat objevovat od roku 2025. Jak to nakonec s rodnými čísly dopadne?

Aktuální stav legislativy ve vztahu k plánovanému nahrazení rodných čísel

Podle aktuálního znění § 72 odst. 10 ZOP by se rodné číslo mělo na nově vydaném občanském průkazu uvádět do 31. prosince 2024. Od roku 2025 se tedy původně počítalo s koncem rodných čísel na občanských průkazech a mělo dojít k jejich nahrazení jinými unikátními identifikátory, z nichž by nebylo možné vyčíst ani datum narození, ani pohlaví dotyčné fyzické osoby. V uplynulých měsících se však rozvířila debata o smysluplnosti nahrazování rodných číslem jinými identifikátory v době, kdy je další zatěžování státního rozpočtu nežádoucí a předmětná transformace by stát i soukromý sektor vyšla na desítky miliard korun. To vše za situace, kdy je užívání rodných čísel v praxi funkční, osvědčené a v podstatě bezproblémové. Nadto by kýžená změna, s výjimkou o něco vyšší ochrany informací o fyzických osobách, nic převratného státu ani občanům nepřinesla.





Návrh novely ZOP

Návrh Ministerstva vnitra ČR, který byl schválen vládou dne 13. září 2023, vzal v úvahu shora nastíněné argumenty ve prospěch zachování rodných čísel a i nadále počítá s jejich zápisem do občanských průkazů po roce 2024. Na základě předmětné novely ZOP by konec zapisování rodných čísel do občanských průkazů nebyl časově omezen a rodná čísla by byla užívána i nadále. Novelizace se týká také zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, podle něhož by v insolvenčním rejstříku měl být rovněž zachován stávající systém ztotožňování dlužníků na základě rodných čísel, což je v praxi klíčový parametr pro zjišťování existence úpadku dlužníka.

Rodné číslo slouží jako jedinečný identifikátor fyzické osoby, a to jak ve vztahu k orgánům veřejné správy, tak i v soukromé sféře, přičemž i podle odůvodnění samotného návrhu novely ZOP by přechod na bezvýznamové identifikátory ve veřejném i soukromém sektoru znamenal obrovské investice do úprav informačních systémů. Přechod z rodných čísel na bezvýznamové identifikátory ztrácí smysl i podle vicepremiéra pro digitalizaci PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D., který regulaci, jejíž návrh byl schválen už v roce 2009, považuje za zastaralou a neodpovídající aktuálním společenským potřebám.

Nový digitální občanský průkaz (eDoklady)

Vláda ČR současně projednala i související návrh novely zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, v platném znění, která má za cíl umožnit prokazování totožnosti fyzických osob a souvisejících skutečností elektronickou cestou, prostřednictvím státem momentálně připravované aplikace eDoklady. Na základě této novely zákona by mělo být v budoucnu občanům umožněno používání různých dokladů, tedy nejen občanského průkazu, ale třeba i řidičského průkazu, v plně digitalizované podobě – namísto nynějších plastových karet. Díky této změně by se následně měla otevřít celá paleta nových možností, které by měly umožnit vyřizování úředních záležitostí na dálku.

Digitální občanský průkaz by tedy neměl pouze nahrazovat plastový občanský průkaz k prokazování totožnosti v případě, kdy jej dotyčný ztratí nebo si jej zapomene doma. Jeho přínos by měl spočívat především v elektronické identifikaci fyzické osoby, která by umožnila výkon celé řady úředních záležitostí na dálku bez toho, aby dotyčný musel příslušný úřad navštěvovat osobně. Využití digitálního občanského průkazu by se v praxi mohlo uplatnit například v rámci elektronické komunikace se základními registry a dalšími informačními systémy veřejné správy, dále pro účely vyřizování záležitostí týkajících se zdravotního pojištění či důchodového zabezpečení, dále například pro účely výkonu volebního práva a v neposlední řadě samozřejmě i pro účely prokázání totožnosti státním orgánům (např. soudům, správním úřadům, policii atp.).

Digitální občanský průkaz budou mí povinnost přijímat i vybrané soukromé subjekty, kterým zákon výslovně stanoví povinnost umožnit občanům prokázání totožnosti předložením elektronické občanky. Zde se bude jednat zejména o banky, pojišťovny, Českou poštu a podobné instituce. Ostatní soukromé subjekty, kterým zákon výslovně nenařídí, aby občanům umožnily ověřovat totožnost digitální cestou, tento způsob ověřování totožnosti samozřejmě budou mít možnost zavést na dobrovolné bázi.

Nastane konec rodných čísel na dokladech?

Jestliže návrh novely ZOP projde legislativním procesem beze změn, rodným číslům na občanských průkazech zřejmě konec nebude. V nejbližší době tedy nejspíše nedojde ani k zavedení jiných bezvýznamových identifikátorů fyzických osob. Brzy bychom se ovšem mohli dočkat jiné novinky, a to konkrétně elektronických občanských průkazů se všemi výhodami, které jsou s nimi v dnešní digitální době nerozlučně spjaty.