Přinášíme 5 trendů v marketingu pro rok 2023. Prim budou hrát nejen krátká videa

V covidových letech se trendy v marketingu zaměřovaly především na zákazníka a přístup k němu, protože bylo potřeba pracovat s emocemi. To je důležité stále, ale do popředí se dostávají oblíbené reklamní formáty, jako je krátké video nebo zvukové reklamy.

Krátká videa dokážou zaujmout

Blog společnosti HubSpot zmiňuje, že 90 % marketérů používajících krátká videa v příštím roce zvýší nebo udrží své investice. Dlouhá videa sice mohou nabídnout hlubší obsah a tím pádem více informací o produktu, značce nebo službách, ale ukazuje se, že kratší videa jsou mnohem efektivnější. Jejich obliba přitom roste především díky sociální síti TikTok a také Instagramu a Snapchatu. Podle odborníků se tento typ formátu dobře hodí k zaujetí pozornosti online publika, a to v různých demografických skupinách. Krista Neher, CEO Boot Camp Digital, v článku pro Forbes uvádí, že aby firmy zůstaly relevantní, musí se objevit v kanálech a formátech, kde jsou jejich zákazníci. Dobrou zprávou podle ní je, že formáty krátkého videa se dostávají do nástrojů pro správu sociálních médií a plánovačů, takže pro podniky bude práce s tímto formátem snazší. Pokud jste v tomto ohledu nebyli osobně aktivní, nyní je na to čas. Začněte sledovat Reels a TikToks, abyste pochopili formát, obsah a apel. Poté začněte zveřejňovat a experimentovat s krátkým videoobsahem pro vaši firmu, radí dále.

Dyana Najdi, managing director of video and display pro Evropu, Střední Východ a Afriku z Google, doporučuje učit se od těch tvůrců, kteří udávají cestu. Podle ní je důležité využít osvědčené postupy pro vyprávění příběhů k vytvoření vysoce poutavého krátkého videoobsahu. Jako příklad uvádí, že by videa měla skočit přímo do děje, protože s pouhými 10 až 60 sekundami dostupného reklamního času není třeba vytvářet premisy nebo příběh se spoustou dalších souvislostí. Značky nemusí znovu vynalézat kolo, aby mohly používat tento novější formát videa, doplňuje a dále prozrazuje, že v současné době experimentují s nástrojem strojového učení, který přeformátuje videa na šířku do čtvercových nebo vertikálních formátů podle toho, jak někdo sleduje YouTube.

Lidé čím dál více poslouchají

V letošním roce prudce vzrostl zájem publika o reklamní příležitosti ve zvukovém prostoru. Stojí za tím nárůst počtu posluchačů podcastů a také množství žánrů, které uspokojí jejich potřeby. Značky tak mají nový způsob, jak cílit na úzce specializované publikum. Podle Gavina Jordana ze serveru The Drum se marketéři budou snažit pochopit, jak nejlépe inzerovat v podcastech, jak najít ty vhodné a jak měřit výsledky. Také se mohou snažit pochopit, jak může jejich vlastní značka využít podcastů v rámci obsahové strategie. Společnost Adobe na svém blogu uvádí, že američtí spotřebitelé v roce 2021 poslouchali 15 miliard hodin podcastů. Podle nich jsou podcasty také neuvěřitelně efektivním způsobem, jak zvýšit prodej, protože 60 % posluchačů uvádí, že hledají produkt poté, co se o něm doslechli v podcastu. Dále doporučují přistupovat k podcastům jako ke způsobu, jak přinášet hodnotu zákazníkům s tím, že se v nich nemusíte příliš soustředit na prodejní nabídku, ale místo toho nabídněte užitečné informace nebo zábavu.

Podcasty však nejsou jediným prostorem, kde může uspět zvuk. Jednou možností jsou zvukové reklamy například v počítačových či mobilních hrách. Podle studie společností AudioMob a YouGov preferuje 75 % mobilních hráčů zvukové reklamy před videem. S pravděpodobně hladší integrací a menším rizikem přerušení hraní bude tato rostoucí příležitost zvukových reklam ve hrách pravděpodobně budit velký zájem v roce 2023, dodává Gavin Jordan.

Konverzace jsou důležité

V dnešní době zákazníci očekávají efektivnější služby, když navštíví webové stránky. Zvykli si na chatboty, živé chaty, virtuální asistenty i personalizované e-maily a čím déle musejí čekat na odpověď, tím se zvyšuje míra okamžitého opuštění. Odborníci z Frontier Marketing podotýkají, že konverzační marketing bude v roce 2023 ještě důležitější, protože Google má ukončit sběr souborů cookies třetích stran v prohlížeči Chrome a z důvodu respektování soukromí uživatelů nebudou marketingové agentury moci používat data shromážděná z cookies. Místo toho budou muset marketéři vyvinout více osobních strategií a přijít s individuálními marketingovými nástroji, aby přilákali lidi ke značce.





Jak vysvětluje Mary-Jane Owen z Asset Digital Communication, konverzační marketing (conversational marketing) je marketingová technika postavená na individuálních interakcích se zákazníkem napříč kanály v reálném čase. Chatboty na webových stránkách často střídá Live Chat, který přináší mnohem lepší zákaznickou zkušenost, protože návštěvníci webu mohou vést skutečnou konverzaci a získat odpovědi na své otázky v reálném čase. Interakcí se zákazníky a jejich přizpůsobením mohou podniky posílit spojení se zákazníky a zlepšit jejich online zákaznickou zkušenost.

Na zkušenostech zákazníka záleží

Pokrok v technologii umožnuje zákazníkům mít lepší uživatelské zkušenosti a jak zdůrazňuje Mary-Jane Owen, tato změna souvisí s tím, že hranice mezi prodejem, marketingem a službami se stírá. Zaměstnanci obchodních oddělení se musejí stát marketéry a marketéři se musí více přiblížit prodeji. Podle ní většina společností musí v této oblasti vykonat spoustu práce a ty nejlepší pak skutečně ovládají zákaznickou zkušenost a komunikaci své značky. Pro malé firmy může být přístup k datům a jejich pochopení náročné, ale aby zůstaly na špici, musí nejlépe znát své zákazníky. Jen tak mohou generovat vyšší tržby a zvýšit podíl na trhu. Zákazníky mohou poznat na základě rozhovorů s prodejním týmem, povídáním přímo se zákazníky nebo na základě zákaznického průzkumu. Dalším doporučením je zdokonalit se v práci s daty.

Nechte uživatele tvořit obsah

Co se týče obsahu tvořeného uživateli, nad ním sice podnikatelé a společnosti nemají úplnou kontrolu, ale může jim přinést mnoho výhod a především zpětnou vazbu. Jednou z možností je například přimět uživatele, aby vám odeslali videa nebo fotografie s produktem, ale stačí také sledovat fóra a sociální sítě. Výhodou tohoto obsahu je, že je levný, organický a autentický. Uživatelé mohou objevit nová použití nebo problémy s vaším produktem a službami. Proto je důležité naslouchat uživatelům ve všech digitálních kanálech. Marketéři mohou velmi snadno získávat nápady tím, že budou držet krok s obsahem vytvářeným uživateli. Snadno tak poskytnou zákazníkům to, co chtějí, a dosáhnou většího úspěchu, píše na FinancesOnline James Anthony.

Podle zaměstnanců Frontier Marketing je budování pevných vztahů se zákazníky důležitější než kdy jindy a internet je novější verze ústního marketingu. Dříve byli lidé omezeni na své blízké a uživatelé internetu mohou potenciálně oslovit miliony lidí po celém světě. Mezi nimi vyjmenované způsoby, jak získat obsah tvořený uživateli, patří: