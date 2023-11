Připomeňte si stoletou historii Kofily. Jakými změnami prošel mouřenín na obalu?

Za obalem Kofily stál výtvarník Zdeněk Rykr

Kofila vznikla před sto lety (v roce 1923) v čokoládovnách Orion, které tehdy vlastnil český cukrář a průmyslník František Maršner. Celou dobu až do současnosti se receptura Kofily prakticky nezměnila. Tyčinka Kofila se však neproslavila jen svoji chutí, ale také ikonickým obalem se sedícím mouřenínem od malíře Zdeňka Rykra, který se inspiroval svými exotickými cestami. Jen málokdo dnes nezná slavnou postavičku v modrých kalhotách, bílém svetru s červenými kružnicemi a turbanem a kávou. Není to úplně jisté, ale inspirací pro mouřenína byl zřejmě Turek Ahmed, který na začátku 18. století v Čechách zakládal první kavárny.

Rykr přitom nevymyslel pouze obal Kofily, ale rovněž známou hvězdu čokoládovny Orion a stál za jejím celým vizuálem. Rykrova činnost byla pro čokoládovnu naprosto zásadní, jelikož zahrnovala celou škálu marketingových činností od navrhování reklamních plakátů, přes prezentace cukrovinek přímo v obchodech až po redigování časopisu Čokoládový svět.





Pro Ryrka byla reklama něčím, co pomáhalo zlepšit vkus veřejnosti a kultivovalo veřejný prostor. Čím dál tím horší jsou ta naše nároží a plakáty. Stále se doufá, že se toho nějaký český malíř chytne. Stovky adeptů vysílá ročně umělecko-průmyslová škola, desítky akademie výtvarných umění a pořádný plakát si nakonec český průmyslník musí objednat z Německa. Je to zvláštní. Už do nakladatelství se pár malířů dostalo, dělají obálky, prospekty, ilustrace k pohádkám o botách, o pivu, o kloboucích – ale ještě žádný český malíř nenamaloval pořádný plakát na boty. Na pivo, na klobouk, poznamenal na konci dvacátých let minulého století Rykr.

Obal z roku 1935

V roce 1929 získal obal Kofila první ocenění, Grand Prix, na světové výstavě v Barceloně. O několik let později byla Kofila opět oceněna, tentokrát na světové výstavě v Bruselu. V Bruselu pak Kofila v roce 1962 získala stříbrnou medaili ze světové olympiády.

Obal z roku 1962