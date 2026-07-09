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„Přišli jsme téměř o všechno.“ Firmě Vasky vyhořel sklad se 75 tisíci páry bot

Daniel Morávek
Dnes
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Hořící budova ve Zlíně.
Autor: Hasičský záchranný sbor, podle licence: Public Domain
Ilustrační obrázek
Firma Vasky stojí dle slov majitele Václava Staňka před nejtěžší zkouškou ve své historii. Společnosti totiž vyhořel celý sklad s 75 tisíci páry bot.
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Jak na facebookové stránce firmy upřesnil Václav Staněk, samotná výroba je v pořádku a běží dál. Vasky navíc není jediná firma, kterou požár zasáhl.

Co se dozvíte v článku
  1. Vasky vyhořel sklad
  2. Požár zasáhl i Alpine Pro
  3. Podívejte se na Botas Vasky

Vasky vyhořel sklad

V bývalém baťovském továrním areálu vyhořela jedna z budov, ve které měla sklad s obuví firma Vasky. Ve skladu byly skoro všechny zásoby bot, které společnost měla. Jak na facebookové stránce společnosti uvedl majitel Václav Staněk, firma přišla o více než 70 tisíc párů bot. Přišli jsme téměř o všechno a stojíme před tou nejtěžší zkouškou v historii Vasek. Bolí to. Snažíme se držet hlavu vzhůru, ale v tuhle chvíli je to neskutečně těžké. V plamenech zůstal celý náš sklad a s ním okolo 70 000 párů bot, za kterými stojí práce českých a slovenských šiček a ševců, napsal Václav Staněk.

Pro SeznamZpravy.cz následně Staněk upřesnil, že popelem nakonec lehlo 75 tisíc párů obuvi v hodnotě 150 milionů korun. Staněk rovněž uvedl, že společnost je pojištěná a že doufá, že pojištění aspoň částečně pokryje škody, které firmě vznikly. Na Facebooku pak Staněk poprosil fanoušky Vasky, kteří plánovali některé z bot zakoupit, aby si právě teď pořídili dárkový poukaz. 

Pokud jste plánovali některé Botasky nebo Vasky nakoupit, budeme vděční, když si u nás koupíte dárkový poukaz právě teď. Následující dny, týdny, měsíce, možná i roky pro nás budou náročné a vaše podpora v těchto těžkých momentech je pro nás vším, napsal Staněk a doplnil: Samotná výroba je naštěstí v pořádku a běží dál. Uděláme všechno pro to, abychom k vám nové páry dostali hned, jak to bude možné. O všem vás budeme informovat.

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Požár zasáhl i Alpine Pro

Jak upozornily SeznamZpravy.cz, Vasky navíc nebyly jediné, které požár zasáhl. V budově totiž měla sklady i společnost Alpine Pro, která odhaduje škody ve stovkách milionů korun. Škody jdou do stovek milionů korun. Nás se to dotýká poměrně zásadně, protože v té budově jsme měli čtyři patra. Zboží tam bylo opravdu hodně a jeho hodnota je nějaká půl miliarda plus, uvedl majitel firmy Václav Hrbek pro Seznam Zprávy Byznys.

Podívejte se na Botas Vasky

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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