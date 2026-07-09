„Přišli jsme téměř o všechno.“ Firmě Vasky vyhořel sklad se 75 tisíci páry bot

Jak na facebookové stránce firmy upřesnil Václav Staněk, samotná výroba je v pořádku a běží dál. Vasky navíc není jediná firma, kterou požár zasáhl.
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Vasky vyhořel sklad
V bývalém baťovském továrním areálu vyhořela jedna z budov, ve které měla sklad s obuví firma Vasky. Ve skladu byly skoro všechny zásoby bot, které společnost měla. Jak na facebookové stránce společnosti uvedl majitel Václav Staněk, firma přišla o více než 70 tisíc párů bot.
Přišli jsme téměř o všechno a stojíme před tou nejtěžší zkouškou v historii Vasek. Bolí to. Snažíme se držet hlavu vzhůru, ale v tuhle chvíli je to neskutečně těžké. V plamenech zůstal celý náš sklad a s ním okolo 70 000 párů bot, za kterými stojí práce českých a slovenských šiček a ševců, napsal Václav Staněk.
Hasiči @hzs_zlk zasahují u požáru ve III. stupni poplachu 🚨 ve Zlíně. V devátém patře budovy č. 34 v ulici Vavrečkova – bývalý areál Svitu – hoří sklad obuvi. 🔥— Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 9, 2026
Na místě je 15 jednotek a 21 kusů techniky. 🚒 pic.twitter.com/xzkitRZhFw
Pro SeznamZpravy.cz následně Staněk upřesnil, že popelem nakonec lehlo 75 tisíc párů obuvi v hodnotě 150 milionů korun. Staněk rovněž uvedl, že společnost je pojištěná a že doufá, že pojištění aspoň částečně pokryje škody, které firmě vznikly. Na Facebooku pak Staněk poprosil fanoušky Vasky, kteří plánovali některé z bot zakoupit, aby si právě teď pořídili dárkový poukaz.
Pokud jste plánovali některé Botasky nebo Vasky nakoupit, budeme vděční, když si u nás koupíte dárkový poukaz právě teď. Následující dny, týdny, měsíce, možná i roky pro nás budou náročné a vaše podpora v těchto těžkých momentech je pro nás vším, napsal Staněk a doplnil:
Samotná výroba je naštěstí v pořádku a běží dál. Uděláme všechno pro to, abychom k vám nové páry dostali hned, jak to bude možné. O všem vás budeme informovat.
Požár zasáhl i Alpine Pro
Jak upozornily SeznamZpravy.cz, Vasky navíc nebyly jediné, které požár zasáhl. V budově totiž měla sklady i společnost Alpine Pro, která odhaduje škody ve stovkách milionů korun. Škody jdou do stovek milionů korun.
Nás se to dotýká poměrně zásadně, protože v té budově jsme měli čtyři patra. Zboží tam bylo opravdu hodně a jeho hodnota je nějaká půl miliarda plus, uvedl majitel firmy Václav Hrbek pro Seznam Zprávy Byznys.