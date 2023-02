Prodává jedlý hmyz, na kterém vydělává miliony korun

Pochoutky z jedlého hmyzu jsou stále žádanější. A na to slyšel 22letý Adam Dostál, který má dnes e-shop s milionovými obraty. Ale i on si na začátku zažil krušné chvilky a potkával se s velmi negativními reakcemi.

Že to sem do České republiky vůbec nepatří. A bylo to dost nepříjemné v těch začátcích, řekl v podcastu Příběhy podnikatelů Adam Dostál z e-shopu Grig.cz.

A proč se pustil zrovna do byznysu s jedlým hmyzem? Vidí v tom budoucnost lidstva a také lepší stravovací benefity, než má maso. My odhadujeme, že hmyz je dvakrát zdravější než klasické hovězí maso a zhruba i desetkrát ekologičtější, dolňuje Dostál.

Prodej jedlého hmyzu podle něj není ve světě žádnou novinkou. V zemích, kde tato potravina nebyla běžná, se však výrobci zaměřovali především na výrobu mouky z hmyzu. V Česku je situace jiná. Lépe se prodává fyzický hmyz, tedy sušení cvrčci a sušení červi.

Co v podcastu také uslyšíte Kde vznikl nápad prodávat sušený hmyz?

Jak probíhal vývoj potravin ze sušeného hmyzu?

Jaká je aktuální nabídka e-shopu?

Jak Češi reagují na tuto pochoutku?

Jakou mají potraviny z hmyzu trvanlivost?

Jakou plánuje další expanzi?

Jakých finančních výsledků jeho prodej dosahuje?

Adame, váš příběh začal poměrně dost netradičně. Kdysi jste dostal nabídku ochutnat kobylku. To jste ale odmítl. Co se ve vás vlastně natolik hnulo, že jste odmítnutí nakonec proměnil ve váš byznys?

Zpětně, když si vzpomínám, ten příběh byl doopravdy legrační, protože jsem na myšlenku podnikat s hmyzem přišel v roce 2016, kdy jsem na jednom letním táboře dostal nabídku, ať právě ochutnám živou kobylku.

A tenkrát jsem byl jediný, z těch deseti nebo patnácti kluků, který to odmítl. Přišlo mi to až příliš nechutné a úplně se mi do toho nechtělo. Ale vzhledem k tomu, že jsem od malička měl podnikatelského ducha a už předtím jsem realizoval nějaké své první podnikatelské nápady nebo jsem si hrál na burze s akciemi či kryptoměnami, tak jsem měl v podvědomí myšlenku, že svět bude potřebovat najít nový zdroj proteinu. A ve chvíli, kdy mi nabídl kamarád živou kobylku, tak to ve mně něco probudilo a tu myšlenku jsem si nechtěl nechat ujít.

Jako provozovatelé jste u značky uvedeni dva. Kdo je tím druhým a jak jste svého společníka do takového byznysu vlastně vůbec nalákal?

První dva roky jsem u toho byl úplně sám, kdy jsem si nedokázal ještě uvědomit úplně pravou podstatu celého byznysu. A dělal jsem to paralelně ještě s dalšími projekty. Ale pak jsem si uvědomil, že se motám docela v kruhu a že tam potřebuju někoho dalšího, kdo mi s celým konceptem pomůže. Tak jsem oslovil mnoho svých kamarádů a jednomu se to zalíbilo natolik, že tenkrát byl ochotný se mnou několik dalších let na tom nápadu pracovat zadarmo a rozvíjet ho. Následně jsme získali v prvním investičním kole investory, on samozřejmě získal adekvátní podíl.

Takže zakladatelem značky jste výhradně jenom vy sám?

Přesně tak. Ze začátku jsem tu značku založil úplně sám, a pak vlastně o dva roky později jsem našel kolegu.

Co všechno váš e-shop z jedlého hmyzu nabízí? Co si mohou u vás zákazníci zakoupit?

Hlavním bestsellerem jsou parmezánoví červíčci, kteří se nad očekávání prodávají úplně dokonale. Když jsme s tím byznysem v roce 2020 začínali, tak jsme si vůbec nedokázali představit, že lidé jednou budou chtít konzumovat hmyz ve fyzické podobě. Všechny státy v Evropě, které začaly dělat potraviny z hmyzu, šly strategií používat to jako mouku, kterou následně přidávali do různých produktů. Proto jsme si ani nedokázali úplně představit, že dokážeme přesvědčit lidi o konzumaci fyzického hmyzu. Ale opak byl pravdou. Naopak se nám dnes prodává lépe fyzický hmyz, to znamená sušení cvrčci a sušení červíčci.

Než jste se pustil do podnikání, zabýval jste se vývojem receptur, na kterých jste pracoval poměrně dost dlouho. Když už jste se chtěl pustit do podnikání, tak vás čekala poměrně studená sprcha. Můžete nám popsat toto konkrétní období?

Pravděpodobně jsem udělal takovou tu začínající chybu, kterou dělá podle mě spousta podnikatelů. A to byla ta, že jsem si myslel, že musím neustále nápad rozvíjet z pohledu teorie.

Proto jsem si říkal, že potřebuju výzkum, vývoj, že musím udělat úplně dokonalý produkt. Ale víceméně jsem neměl vůbec žádnou zpětnou vazbu toho trhu a produkt jsem nikdy na ten trh neuvedl. Takže jsem se vlastně první dva, možná tři roky motal v kruhu, kdy jsem neustále dělal vývoj, ale nikdy jsem produkt neuvedl na reálný trh. To byla ta hlavní chyba, kterou jsem tenkrát dělal. To byla pro mě velmi studená sprcha, protože jsem několikrát ztratil motivaci v nápadu dál pokračovat.

A čím jste vlastně původním povoláním?

Začal jsem poměrně brzy, protože tehdy na letním táboře mi bylo 16 let, takže jsem ještě dodělával střední školu. A v roce 2017, kdy mi bylo 17 let, jsem začal vyjednávat hmyzí legislativu s ministerstvem zemědělství a začal jsem spolupracovat s univerzitami.

Bylo to docela těžké, protože mě tenkrát vůbec nebrali vážně. Musel jsem se proto naučit je více získat, protože jsem věděl, že mě budou vnímat jenom tak, že se mnou ztrácí čas. A když jsem v roce 2019 odmaturoval, tak jsem se do podnikání pustil naplno.

Zkusil jsem studovat i ekonomickou školu, ale zjistil jsem, že vysokoškolský systém je extrémně pomalý z pohledu sdělování informací. Tak jsem se rozhodl školu ukončit.

A následně jsem si platil různé kouče, mentory či přímo univerzitní profesory, kteří mi dokázali informace, které jsem potřeboval, předat rychleji. Takže dnes nestuduji, žádný titul nemám, ale snažím se získávat informace všude, kde se dá.

Když se řekne hmyz, první reakcí u člověka je odmítnutí, stejně jako u vás tehdy na tom letním táboře. Změnil se od té doby přístup Čechů? Jsou otevřenější k tomuto netradičnímu způsobu stravování?

Určitě. Změnil se neskutečně. Když jsme oficiálně začínali, tak jsem se doopravdy setkával s docela velkou vlnou nevole. Lidé nám nadávali, že jsme prasata a jak to můžeme jíst, že je to hnusné, že to sem do České republiky vůbec nepatří. Bylo to dost nepříjemné v těch začátcích.

Ale zároveň jsem tenkrát slyšel někde úplně úžasnou poučku, že pokud spousta lidí na začátku neříká, že váš nápad je šílený, tak to nikdy nebude dobře fungovat, protože už to znamená, že někdo další to dělá a není tam ta díra na trhu. Ale postupem času jsme produkt pilovali a pilovali jsme i komunikaci.

A dnes musím říct, že když jsme na nějaké akci, festivalu nebo na farmářském trhu, lidé mají velký zájem. Jsou k tomu výrazně otevřenější a všechna čísla rostou více než jenom optimisticky. A dnes jsou data taková, že zhruba pětadvacet procent až třicet procent české populace je otevřeno jedlému hmyzu.

To znamená, že jsou schopni jedlý hmyz jíst a klidně i opakovaně. Zatímco když jsem se do toho byznysu pouštěl před třemi let, to číslo bylo pouze okolo pěti až deseti procent.