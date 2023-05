Provozují bio farmu v Beskydech. Hravě se obejdou bez supermarketů

Krásné prostředí Beskyd, které můžete navštívit a ochutnat zde ty nejlepší sýry a kvalitní mléko. To vše nabízí bio farma Menšík. Jsme v Beskydech a v místech, kde je dost turistický ruch, říká Markéta Menšíková, sýrařka a provozovatelka bio farmy Menšík.



Zájem o bio výrobky je na vzestupu a díky tomu nemusí bio farma Menšík dodávat do žádných supermarketů a většinu výrobků si prodá sama. Ale co znamená bio v pojetí farmy? Jak se takové dojnice chovají? To znamená přirozený pohyb v přirozeném prostředí nebo pohyb venku na čerstvém vzduchu. Pasení se na čerstvé trávě, která je přirozenou potravou, a ne je mít jen zavřené ve stáji, přikrmovat směsí, doplňuje Menšíková.

Bio farmy tak v posledních dekádách znovu ožívají a vracejí české farmaření tam, kde v minulosti bylo naprostou samozřejmostí.

Tento díl podcastu byl připraven ve spolupráci s portálem Navolnénoze.cz

Co v podcastu také uslyšíte Jak těžké bylo získat certifikát bio farmy?

V čem spočívají výhody bio farmy?

Jak velká bio farma Menšík vlastně je a co vše produkuje?

Jak to vypadá v mini mlékárně?

Je sýrařství v Česku ohrožený druh podnikání?

Jak na farmu dopadla energetická krize?

Jak vlastně celý ten příběh začal? Mohla byste nám ho přiblížit?

Rodiče manžela převzali transformační podíly při rozpadajícím se jednotném zemědělském družstvu po změně režimu. A protože sedlačili už před komunistickým režimem, chtěli obnovit rodinnou tradici, navázat na to. Takže začali hned, jak to bylo možné. A nyní hospodaříme opravdu od samotného začátku devadesátých let.

Vy se dnes chlubíte titulem certifikovaná bio farma. Jak bylo těžké tento titul získat a jak dlouho už ho používáte?

Bio farmou jsme od roku 2001. Ta cesta nebyla vlastně zase tak složitá, protože způsoby, které to obnáší, při tom našem chovu, při tom našem hospodaření, aplikovali rodiče od začátku. Vždy svá zvířata pásli, nikdy se nehnojilo žádnými umělými hnojivy. Přejít na certifikovanou farmu tak nebyl zas takový problém. Obnášelo to ale samozřejmě dát dohromady různé administrativní záležitosti, projít certifikací, kontrolami atd. Jinak kontroly probíhají a certifikace se obnovuje každý rok. Není to jednorázová věc.

Proč vlastně bio farma a ne klasická? V čem vy osobně spatřujete výhody bio farmy?

Je to o tom zajistit těm zvířatům co nejpřirozenější život. To znamená přirozený pohyb v přirozeném prostředí nebo pohyb venku na čerstvém vzduchu. Pasení se na čerstvé trávě, která je přirozenou potravou, a ne je mít jen zavřené ve stáji, přikrmovat směsí. Snaha o co nejpřirozenější chov a co nejlepší pohodu zvířátek. Když přijedete ven, tak lépe působí obhospodařovaná krajina, ale zase tak, aby nebyla zničená a bylo co předat dál. Naším principem je užívat krajinu, půdu a chovat se k těm zvířatům tak, aby to bylo udržitelné, abychom měli co předat dál, abychom to předali pokud možno pak ještě v lepším stavu, než jsme s tím začali.

Pro představu, jak je vlastně vaše farma rozlehlá? A kolik chováte dojnic?

Chováme asi 70 dojnic a stejný počet mladého dobytka. Dojnice samozřejmě není hned od narození. Kravička musí mít první tele. Chováme tedy zvíře nejdříve dva roky, než z něho máme užitek. Takže celkem máme asi 150 kusů, z toho 70 dojnic. Farma má rozlohu asi 150 hektarů.

Co všechno vaše farma produkuje? Co si u vás zákazníci mohou zakoupit?

V naší mini mlékárně zpracováváme část svého mléka, které vyprodukujeme, a vyrábíme kysané výrobky, tedy jogurty, ale také čerstvé a zrající sýry. Celkem asi 11 druhů výrobků, hlavně tedy sýr, tvaroh, jogurt.

Kde všude se s vašimi produkty můžeme setkat? Prodáváte si vaše výrobky výhradně sami, anebo dodáváte i do obchodních řetězců či e-shopů s potravinami?

Nedodáváme ani do e-shopu, ani do obchodních řetězců. Spolupracujeme s několika málo maloobchodními prodejnami. Protože jsme v Beskydech a v místě, kde je dost turistický ruch, jsme hned u Frenštátu, Trojanovic. Je to turistická lokalita.

Dodáváme také do několika restaurací, ale většinu produkce prodáme sami na farmě nebo přímo v našem obchůdku. A od března loňského roku máme taky prodejní automaty, které jsou vlastně k dispozici zákazníkům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a ty jsou umístěny v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Jaký je o automat zájem, respektive o výrobky z automatu?

To musím říct, že se osvědčilo a ujalo, protože dnešní doba je opravdu poměrně rychlá a hektická pro nás všechny. Spousta zákazníků měla problém napasovat se a strefit se do našeho prodejního dne, do naší prodejní doby.

V obchůdku na farmě prodáváme jenom jednou týdně, nemůžeme tam být prostě pořád, každý den. To bychom nezvládali personálně ani časově. Pro tyto zákazníky je automat lepší řešení. Zastaví se tam, když jdou kolem, když mají čas. Může se tedy stát, že je tam třeba některý výrobek v tu danou chvíli vyprodaný, ale snažíme se to udržovat co nejvíce zásobené tak, aby tam vždy něco bylo. Nikdy se nestane, že je ten automat prázdný.

Jak vypadá vaše mini mlékárna? Jak si ji máme představit?

Občas jsou lidé překvapení, když přijdou nakouknout. Představovali si to větší. Celá mini mlékárna jsou dvě místnosti. Hlavním výrobním prostředkem je sýrařský kotel. To je to hlavní, co tam musí být. Potom nějaké stoly a formy na sýr a náčiní a k tomu musí být chlaďák.

Celý a nezkrácený rozhovor si poslechněte v podcastu, který je uveden v horní části článku.