Radíme Ukrajincům: Kde mohou dospělí navštěvovat kurzy češtiny

Kurzy češtiny zdarma

AKCENT International House Prague nabízí občanům Ukrajiny pod dočasnou ochranou nebo s platným vízem kurzy zdarma. Mají název Survival Czech, upřednostňují funkční jazyk před jeho formální skladbou. Jedná se o intenzivní týdenní kurz obsahující 20 vyučovacích hodin, který nepředpokládá předchozí znalost češtiny. Cvičení studentům pomáhají překonat počáteční ostych a osvojit si základy češtiny s tím, že důraz je kladen na komunikaci ve škole, na ulici, v restauracích a obchodech. Kurzy Survival Czech jsou dostupné v prezenční i online variantě a je možné je otevřít v případě pěti a více zájemců. Pro zapsání se na kurz je potřeba vyplnit formulář s online poptávkou.

Kabinet češtiny pro cizince Masarykovy univerzity nabízí ukrajinským občanům možnost seznámit se s češtinou, pokud byli nuceni opustit svůj domov a najít útočiště v České republice v Brně. Pokud se chtějí přihlásit do bezplatného kurzu češtiny, mají napsat na e-mail kabcest@phil.muni.cz. Také Metropolitní univerzita Praha otevírá humanitární kurz Čeština pro cizince pro studenty pro ty, kteří z důvodu invaze Ruska na Ukrajinu přišli do ČR. Jsou určené občanům Ukrajiny starším 17 let a přijímají je v bezbyrokratickém režimu. Po přihlášení prostřednictvím webové aplikace budou pozváni k ověření splnění podmínek účasti na studijní oddělení univerzity a při zápisu pak doloží cestovní pas nebo občanský průkaz Ukrajiny a potvrzení o registraci na cizinecké policii, respektive v krajském kontaktním centru pro uprchlíky z Ukrajiny. Studenti jsou přijímáni podle pořadí přihlášení až do naplnění kapacity (40 osob).

Jazyková škola Lingua nabízí dva krátkodobé kurzy základů češtiny pro dospělé začátečníky pro skupinu přibližně osmi až deseti studentů. Integrační centrum pro cizince Hradec Králové má momentálně kurzy českého jazyka pro nově příchozí z Ukrajiny zaplněné, ale zájemci se mohou stále registrovat na webových stránkách. Případně mohou využít také kurzů v okolních městech, konkrétně v Náchodě a Jičíně. Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty UP ve spolupráci s úřadem práce připravuje rekvalifikační kurzy češtiny, které se zaměří na trh práce. Výuka se bude konat v Olomouci v prostorách Filozofické fakulty univerzity čtyřikrát týdně po čtyřech hodinách. Připravují se studijní programy pro tři skupiny po patnácti lidech.

Kurzy v českých městech

Kurzy češtiny pro cizince probíhají standardně v několika městech České republiky a jsou nejčastěji v režii soukromých jazykových škol. Některé kurzy se otevírají v těchto dnech, ale stále je možné se do nich registrovat.

Nabídka kurzů češtiny v městech Kurz Pořadatel Město Termín a čas Cena Čeština pro cizince prezenčně Britannika Praha 13.4.2022 – 29.6.2022, středa 16.25 – 17.55 3999 Kč Čeština pro cizince Úplní začátečníci Correct jazykové centrum Brno 6.03.2022 – 29.06.2022 Středa, 17:55 — 19:25 4400 Kč Gramatika A1/A2 Centrum pro integraci cizinců Praha 23.3–25. 5.2022, středa 18–19 hodin 750 Kč In-class Intenzivní dvoutýdenní kurz Czech Language Training Praha 19.4. – 29.4. Po-pá 9:30–12:30 4000 Kč

Kurzy češtiny přes internet

Pražské Centrum pro integraci cizinců připravilo s podporou Magistrátu hlavního města Prahy videokurz češtiny A0/A1. Je určený těm, kteří přijeli do České republiky a chtějí se naučit základy komunikace, a je složen z několika videí. Každé video obsahuje praktické téma, jako je například orientace ve městě, počasí, datum a čas nebo rodina, slovní zásobu, gramatiku a extra online aktivity. Pro přihlášení do kurzu je potřeba vyplnit formulář a poté účastník obdrží odkaz na soukromý playlist na YouTube kanálu Centra pro integraci cizinců.

E-learningové kurzy češtiny otevírá od 28. března Centrum pro cizince JMK, a to v osmi úrovních (A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A2.1, A2.2, B1.1 a B1.2). Tyto kurzy obsahují: čtení, poslechy, interaktivní cvičení na porozumění, interaktivní gramatická cvičení, trénování psaní a mluvení. Každý má celkem 16 lekcí s tím, že to vychází na dvě lekce týdně a ke každé lekci je stanoven deadline, po kterém dá lektor účastníkům zpětnou vazbu k mluvení a psaní. Ostatní části vyhodnocuje systém sám.

Nabídka kurzů češtiny přes internet Kurz Pořadatel Rozvrh Cena A0 online Centrum pro integraci cizinců úterý, čtvrtek 9:30 – 12:00 7100 Kč Čeština pro cizince Britannika 11.4.2022 – 27.6.2022, pondělí 16.25 17.55 3900 Kč E-learningový kurz češtiny jaro 2022 Centrum pro cizince JMK libovolný zdarma Videokurz češtiny A0/A1 Centrum pro integraci cizinců libovolný zdarma

Nabídka individuálních kurzů

V mnoha jazykových školách je možnost domluvit si individuální kurzy. Jejich výhodou je jak zvýšená pozornost lektora, tak možnost zvolit si čas a termín kurzu podle potřeby.

Nabídka individuálních kurzů češtiny Kurz Pořadatel Rozvrh Cena Individual courses of Czech for foreigners – Ostrava (11 lekcí) Parakalo podle domluvy 6299 Kč Individual Czech lessons (4 × 60 min) Mavo podle domluvy 1694 Kč Individuální kurzy češtiny Škola Pelican, Brno podle domluvy 2400 Kč (4× 60 min za měsíc 3200 (4× 90 min za měsíc) Individuální kurzy češtiny pro cizince Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzita Karlova podle domluvy 790 Kč/hodina

Nabídka celoročních kurzů od vysokých škol

Institut jazyků Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava se zaměřuje také na výuku českého jazyka pro cizince. Ve výuce upřednostňují nácvik komunikativních dovedností s tím, že snahou je, aby se studující byli schopni dorozumět i za pomoci nejzákladnějších znalostí gramatiky. Kurz je roční, výuka probíhá čtyři vyučovací hodiny denně a minimální počet účastníků je pět.

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy pro ukrajinské studenty v režimu freemover i pro studenty přijaté do studijních programů fakult UK má v plánu realizovat jazykovou přípravu v češtině, která umožní účastníkům kurzu snazší nástup do studia a rychlou adaptaci v prostředí Univerzity Karlovy. Výuka v těchto kurzech bude zahájena v květnu 2022 a přesný termín bude teprve upřesněn. Studium v přípravném jazykovém programu bude hrazeno ze speciálního stipendiálního příspěvku MŠMT, který budou freemovers/studenti získávat individuálně, a z podpory univerzity.

Nabídka kurzů od vysokých škol Kurz Vysoká škola Termín Cena Dvousemestrální kurz češtiny pro cizince Univerzita Karlova 05. 09. 2022 – 02. 06. 2023 99 500 Kč Úroveň B1 Vysoká škola báňské Technické univerzity Ostrava 13.9. 202 – 16.12.2022, (zimní semestr) 9.1.2023 – 30.6.2023 (letní semestr) 90 000 Kč Úroveň B2 Vysoká škola báňské Technické univerzity Ostrava 13.9. 202 – 16.12.2022, (zimní semestr) 9.1.2023 – 30.6.2023 (letní semestr) 109 000 Kč