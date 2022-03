Radíme Ukrajincům: Vyhledání zaměstnání a uzavření pracovní smlouvy

V předchozím článku jsme popisovali prvotní informace nezbytné pro příchozí do České republiky. Ukrajinci s biometrickým pasem mohou vstoupit do Schengenského prostoru bez víza až na 90 dnů. Komplikovanější je situace u běženců, kteří tento pas nemají. Jsou vpuštěni do České republiky až po individuálním posouzení. To neplatí pro děti, zde je akceptován i rodný list.

Pro všechny však platí povinnost registrace na cizinecké policii Oddělení pobytu cizinců odboru cizinecké policie, a to do tří dnů po příchodu do České republiky. Pokud zde chce ukrajinský občan pracovat, potřebuje speciální pobytové vízum. Vyřizuje se na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Se vším mohou pomoci speciální krajská registrační centra.