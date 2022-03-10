Радимо українцям: Знайти роботу та заключити трудовий договір

Проте всі вони підлягають реєстрації в відділі поліції у справах іноземців Департаменту поліції у справах іноземців протягом трьох днів після прибуття до Чеської Республіки. Якщо громадянин України хоче тут працювати, йому потрібна спеціальна віза. Нею займається Департамент азилу та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки. У всьому можуть допомогти спеціальні регіональні реєстраційні центри.

У попередній статті ми описали початкову інформацію, необхідну для прибуття в Чехію. Українці з біометричним паспортом можуть в’їхати в Шенгенську зону без візи на 90 днів. Складніша ситуація з біженцями, які не мають цього паспорта. До Чехії їх приймають лише після індивідуального оцінювання. Це не стосується дітей, тут також приймається свідоцтво про народження.

Пошук роботи

Прибулі, які вже отримали спеціальну візу на проживання, можуть звернутися до регіонального відділення бюро праці (компетентного за місцем роботи) для отримання дозволу на роботу. Однак це має бути вільне робоче місце, оголошене бюро праці. Трудовий договір з майбутнім роботодавцем повинен бути укладений до подачі заяви на отримання дозволу на роботу. Особливо це актуально в ситуації, коли шукач роботи вже веде переговори з роботодавцем. Ново прибулі без контактів на роботодавців можуть шукати у списку вакансій у бюро праці.

Важливі посилання

Заключення трудового договору

Велика кількість ново прибулих з України будуть хотіти працювати в Чехії. Незалежно від їхньої освіти, можна припустити, що вони не знайдуть роботу на такій посаді, як вдома в Україні. Вони не знають місцевого робочого середовища, не володіють мовою та не мають досвіду. Логічно, їм доведеться погодитися на менш кваліфіковану роботу. Але це не означає, що їм потрібно платити менше. Умови мають бути такими ж, як і для домашніх працівників. На ринку праці, безумовно, є деякі вузькоспеціалізовані професії, де навіть незнання мови або відсутність практики не можуть бути перешкодою.

Детальніше у статті: Основна інформація для біженців з України

На даний час роботу шукатимуть переважно жінки, часто матері з маленькими дітьми, які можуть працювати лише обмежений час. Вони можуть знайти роботу в скорочений робочий час. Найчастіше це буде трудовий договір. Також не виключається договір про трудову діяльність. Українці не можуть бути працевлаштовані за угодою про виконання робіт. Цей договір не може бути використаний для іноземців, яким потрібен дозвіл на роботу, їх дозвіл на роботу не буде видано бюро праці.

Що не повинно бути відсутнім у трудовому договорі

У трудовому договорі повинні бути зазначені тривалість трудових відносин, розмір заробітної плати, тривалість узгодженого тижневого робочого часу та розмір відпустки. Що стосується тривалості робочих відносин, то працевлаштувати іноземця на певний чи невизначений термін вирішує роботодавець. Однак слід зазначити, що дозвіл на роботу можна видати максимум на два роки (з можливістю продовження), а якщо цей термін закінчується, трудові відносини також припиняються. Так само, якщо трудові відносини припиняються до закінчення терміну дії дозволу, термін дії дозволу також закінчується в цю дату.

Такі ж права, як і домашні працівники

Працевлаштований іноземець має ті самі права та обов’язки щодо роботодавця, що й інші працівники. Він має право на рівне ставлення щодо умов праці, винагороди за роботу, навчання, можливостей досягнення підвищення по службі і т.д., і він не може зазнавати дискримінації (незалежно від походження, національності, громадянства, мови чи іншого роду). Умови праці також включають бонуси працівникам. Будь-які положення трудового договору також не повинні обмежувати права працівника-іноземця, які надані йому Трудовим кодексом.

При заключенні трудових договорів роботодавець повинен ставитися до іноземців так само, як і до інших потенційних працівників, а також встановлювати умови їх праці, оплату праці, випробувальний термін так само, як і для інших.

Як працівник у Чеській Республіці Ви маєте право, насамперед, на:

Справедливе і рівноправне відношення

Письмовий трудовий договір

Гарантовану мінімальну заробітну плату (16 200 чеських крон при роботі 40 годин в тиждень)

Винагороду за виконувану роботу

Безпечні умови праці

Сплату медичного і соціального страхування роботодавцем

Оплачувану відпустку

Лікарняний

Як працівник Ви маєте також і обов’язки, перш за все, важливо:

Працювати належним чином і виконувати вказівки керівників

Дотримуватись всіх посадових (робочих) інструкцій

Не діяти всупереч інтересам роботодавця.

Планується вільний ринок праці

Наразі розглядається проект закону про певні заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням на територію війсками Російської Федерації (так званий Lex Ukraine), який, серед іншого, розглядає можливість запровадження вільного доступу до ринку праці для служби зайнятості. Таким чином, іноземець з візою з метою терпимості до перебування на території, наданій відповідно до цього Закону, або з тимчасовим захистом, наданим відповідно до цього Закону, таким чином, буде вважатися іноземцем з дозволом на постійне проживання відповідно до Закону про проживання іноземних громадян. Цей іноземець тоді не потребуватиме вищезгаданого дозволу на роботу.