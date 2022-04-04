Де шукати роботу? Пропонуємо вам огляд порталів з пропозиціями

Для того, щоб підтримати людей, які приїхали до нас з України, було створено кілька нових сайтів та замінено також існуючі портали вакансій, щоб ці люди могли легко знайти роботу на них.

Портал вакансій з багатьма пропозиціями

Фірми LMC і Profesia разом з провідними постачальниками послуг з пошуку роботи в Чехії (Jobs.cz, Prace.cz, Práce za rohem (робота за кутом), Atmoskop.cz ), у Словаччині (Profesia.sk, Platy.sk ) та Польщі (Praca за Rogie ) створив новий портал Workania.eu. Він збирає тисячі пропозицій роботи для новачків з України та об'єднує відповідні пропозиції роботи як з Чехії, так і Словаччини та Польщі. Таким чином, люди, які рятуються від війни, мають у своєму розпорядженні одне місце, де вони можуть чітко знайти якомога більше відповідних можливостей працевлаштування у своєму новому притулку. Портал працює переважно українською мовою Портал працює переважно українською мовою.

ботодавці вже розмістили на цьому порталі понад 4000 робочих місць, придатних для людей, які втекли від війни і які, як очікується, не зможуть добре спілкуватися місцевою мовою негайно.

На робочих порталах є спеціальні розділи

На порталі вакансій StartupJobs є розділ #StandWithUkraine У ньому компанії, які шукають працівників, можуть надавати пропозиції роботи, для яких знання чеської мови не є критерієм. Під хештегом #StandWithUkraine на порталі окремо доступний список вакансій, тож це всі пропозиції роботи без необхідності знання чеської мови. Веб-сайт пояснює, як діяти як компаніям, так і особам, які шукають роботу. Наприклад, подаючи нову пропозицію роботи, її можна внести до цієї категорії, причому ретроспективно.

Так само, чеське відділення кадрового агентства Randstad запустило спеціальний мікросайт українською мовою, доступний на www.praceukrajincum.cz та www.praceproukrajince.cz. Він пропонує вакансії з багатьох сфер, а також персональні консультації, щоб полегшити українцям орієнтуватися в отриманні віз, страховки чи дозволу на проживання. Крім того, українці також можуть tut завантажити бланки заяв. Пропозиції роботи в таких сферах, як логістика, виробництво або торгівля, а також кваліфіковані пропозиції роботи, наприклад , спеціаліст із бізнес-рахунків або спеціаліст з управління даними з персоналу. Біженці можуть це зробити зв’яжіться з ними на спеціальній гарячій лінії, де є україномовний працівник, або зв’яжіться з ними електронною поштою та додатком Viber.

СТАТТІ ДЛЯ УКРАЇНИ Читайте статті, які призначені для новоприбулих Українців. Статті публікуються чеською та українською мовами. Для цих цілей ми створили спеціальний український розділ, де статті є виключно українською мовою. Якщо у вас є підказка щодо вмісту, не соромтеся звертатися до нас електронною поштою: press@podnikatel.cz

Платформа для перевірених роботодавців

Агентство CzechInvest запустило платформу Jobs4UA.cz, якою можуть користуватися перевірені роботодавці та шукачі роботи не лише з лав українських біженців. Він є частиною веб-сайту Nasiukrajinci.cz, яким керує Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки. Зараз існує більше ста п'ятдесяти пропозицій роботи, які можна легко відфільтрувати за категоріями та регіонами.

Пропозиція роботи та проживання одночасно

Кар’єрні портали Nelisa і Grason налагодили співпрацю з Чеською торговою палатою Чеської Республіки, регіональним управлінням Середньочеського краю та Бюро праці Чеської Республіки та запропонують вакансії з проживанням. Nelisa зосереджується в основному на так званих білих комірцяцх (офісна робота), а Grason націлена на посади, орієнтовані на ручну роботу. У Нелісі допоможуть перетворити пропозицію на українську мову і локалізувати всю платформу, а також будують команду людей з України, щоб допомогти їм координувати ініціативу. Таким чином, вона прагне подолати мовний бар’єр та інтегрувати біженців на чеський ринок праці. Кандидати можуть створити профіль на порталі за допомогою серії тестів, з якими портал потім продовжує працювати.

Веб-портал з заявками для вчених

Веб-сайт Researchin.cz надає простий огляд пропозицій роботи в галузі науки та досліджень українською та англійською мовами та підключений до загальноєвропейської платформи Наука для України. Він містить огляд пропозицій від молодших наукових посад, допоміжних посад в науково-дослідних організаціях, старших наукових посад до можливостей навчання в докторантурі, а також основну інформацію, включаючи огляд соціальних послуг для біженців. Під час створення бази звернулися до науково-дослідних організацій та університетів.

Огляд порталів вакансій, орієнтованих на українців

Назва Веб Grason https://www.grason.cz/ukraine Jobs4UA https://jobs4ua.cz/ Nelisa https://www.nelisa.com/pomoc-ukrajine Práce pro Ukrajince (Randstad) https://www.randstad.cz/hledam-praci/robota-dlya-ukrainciv/ Researchin https://www.studyin.cz/ukraine-scientists/ StartupJobs #StandWithUkraine https://www.startupjobs.cz/na­bidky/stand-with-ukraine/ Worcania https://www.workania.eu/

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