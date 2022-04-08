Радимо українцям: як створити компанію

Ми також розглянемо вимоги, яких мають дотримуватись учасники та члени органів товариства згідно з Законом про проживання іноземців у Чеській Республіці.

Загальна інформація про товариство з обмеженою відповідальністю (чеською мовою – «společnost s ručením omezeným» (скорочено – «s.r.o.»))

Учасники товариства з обмеженою відповідальністю несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства лише у межах вартості невнесеної частини вкладу.

Істотні особливості та кроки, необхідні для створення товариства з обмеженою відповідальністю, визначаються, в основному, Законом Чеської Республіки про компанії.

Створення товариства здійснюється у два етапи: заснування та реєстрація, з якої починається юридичне існування товариства.

Заснування

Товариство з обмеженою відповідальністю створюється на підставі засновницького договору або акту засновника (якщо товариство створюється лише одним учасником).

Засновницький договір та акт засновника мають включати наступне:

найменування товариства,

предмети або види діяльності товариства,

інформацію про учасників, включаючи їх ім’я та місце проживання або місцезнаходження,

визначення часток (акцій), якщо учасники можуть володіти кількома частками (акціями), і типів часток (акцій), включаючи права та обов'язки, пов'язані з ними, якщо засновницький договір визначає кілька видів часток (акцій),

внески, що відповідають окремим часткам (акціям), і статутний капітал, а також

порядок призначення виконавчих директорів, кількість виконавчих директорів та порядок дій від імені товариства.

Як зазначено вище, товариство з обмеженою відповідальністю може бути засноване лише однією особою. Відповідно, іноземець може бути єдиним засновником і виконавчим директором, який представляє товариство перед третіми особами. Товариство з обмеженою відповідальністю повинно мати принаймні одного виконавчого директора.

Мінімальний розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю становить 1 крону.

Акт засновника (або засновницький договір) має бути нотаріально посвідчений. За запитом, документ може бути складений будь-яким чеським нотаріусом. Вартість послуг нотаріуса встановлюється відповідно до прейскуранта. У випадку товариства з одним учасником нотаріальний збір становить 4840 крон.

Реєстрація

Необхідно використовувати стандартну форму заявки, доступну за посиланням https://or.justice.cz/ias/ui/podani. Заповнену заявку можна подати онлайн або у паперовій формі. Підписи на заявці у паперовій формі повинні бути засвідчені. Заявка подається до суду, який відповідає за ведення комерційного реєстру за місцем реєстрації товариства.

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До заявки на реєстрацію необхідно додати:

нотаріальний акт, що підтверджує заснування товариства;

витяг щодо товариства з торгового реєстру (юридичні особи подають заяву на отримання ліцензії на торгівлю у такий самий спосіб, як і фізичні особи, зазначений в нашій попередній статті) або інший документ, що підтверджує наявність ліцензії на здійснення підприємницької діяльності;

передбачену законом заяву виконавчих директорів та їх згоду на реєстрацію в комерційному реєстрі (підпис має бути засвідчений);

підтвердження сплати статутного капітал, видане розпорядником внесків, або підтвердження банку про відкритий банківський рахунок та внесення коштів;

згода власника відповідного нерухомого майна на розміщення офісу (підпис власника має бути засвідчений);

документи про відсутність судимості на кожного виконавчого директора, отримані з чеського та українського реєстрів судимостей;

Підписи можна засвідчити, а чеський документ про відсутність судимості можна замовити в будь-якому пункті чеської пошти (поштовому відділенні), органі місцевої влади чи у нотаріуса.

Судовий збір у розмірі 6000 крон за реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю має бути сплачений шляхом банківського переказу на рахунок суду, який відповідає за ведення комерційного реєстру, або шляхом проставлення штампу про сплачений збір на заявці. За реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю нотаріусом стягується судовий збір у розмірі 2700 чеських крон (однак слід враховувати також нотаріальні збори).

Інші збори стягуються за отримання документа про відсутність судимості, відкриття банківського рахунку, отримання ліцензій на торгівлю, здійснення необхідних перекладів тощо.

І останнє, але не менш важливе: після реєстрації іноземець повинен повідомити компетентні державні органи про початок підприємницької діяльності та зареєструвати новостворене товариство платником податку на прибуток підприємств.

Дозвіл на перебування в Чеській Республіці для учасників та виконавчих директорів товариства з обмеженою відповідальністю

Тут ми хочемо розглянути умови, визначені Законом про проживання іноземців у Чеській Республіці, згідно з якими громадяни третіх країн можуть бути учасниками та виконавчими директорами товариства з обмеженою відповідальністю.

Загалом, кількість товариств з обмеженою відповідальністю в Чеській Республіці, в яких громадяни третіх країн можуть бути виконавчими директорами або учасниками, необмежена.

Наявність дозволу на перебування не обов’язково підтверджувати під час заснування та реєстрації товариства (це також пов’язано з тим, що товариство може бути засноване та зареєстроване виключно на підставі довіреності, виданої засновником).

Тим не менш, ця стаття розрахована переважно на громадян України та членів їхніх сімей, які вже перебувають у Чеській Республіці.

Іноземці, які вже перебувають або мають намір перебувати в Чеській Республіці, повинні мати дійсний дозвіл на перебування, у даному випадку переважно спеціальну візу для перебування у зв’язку з тимчасовим захистом (див. наші попередні статті). Такі іноземці можуть, по суті, створити товариство з обмеженою відповідальністю в Чеській Республіці та вести бізнес через таке товариство без будь-яких обмежень.

Іноземці, які з будь-якої причини не мають або не можуть подати заяву на цю візу, можуть подати заяву на отримання іншого дозволу на перебування, наприклад (i) візу для перебування понад 90 днів для ведення бізнесу, або (ii) посвідку на довгострокове проживання з метою ведення бізнесу (про інші варіанти ведення бізнесу див. нашу попередню статтю).

Звертаємо увагу, що ми не ставили за мету надати в цій статті інформацію про повний і вичерпний перелік кроків для заснування та реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, а також для початку ведення бізнесу та пов’язаних з цим умов. Ми лише надаємо базову інформацію особам, які розглядають цю форму бізнесу.

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