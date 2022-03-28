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Радимо українцям: Де дорослі можуть відвідувати курси чеської мови

Redakce
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Doba čtení: 3 minuty
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Ми приносимо огляд, де українці можуть вивчати чеську мову. Ми маємо чітку таблицю з безкоштовними курсами.

Чеська для іноземців викладається в нашій країні як в рамках спеціальних програмів університетів, так і в мовних школах, індивідуальних курсах або також через інтернет.

Безкоштовні курси чеської мови

AKCENT International House Prague пропонує безкоштовні курси для громадян України під тимчасовою охороною або з дійсною візою. Вони називаються Survival Czech, віддаючи перевагу функціональній мові над її формальним складом. Це інтенсивний тижневий курс, що містить 20 навчальних годин, який не передбачає попередніх знань чеської мови. Вправи допомагають учням подолати початкову сором'язливість і вивчити основи чеської мови, з акцентом на спілкування в школі, на вулиці, в ресторанах і магазинах. Курси Survival Czech доступні в очному та онлайн-варіантах і можуть бути відкриті у випадку п'яти або більше заявників. Щоб записатися на курс, потрібно заповнити онлайн-форму запиту.

СТАТТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Читайте статті, які призначені для новоприбулих Українців. Статті публікуються чеською та українською мовами. Для цих цілей ми створили спеціальний український розділ, де статті є виключно українською мовою. Якщо у вас є підказка щодо вмісту, не соромтеся звертатися до нас електронною поштою: press@podnikatel.cz

Кабінет чеської мови для іноземців Університету Масарика пропонує громадянам України можливість познайомитися з чеською мовою, якщо вони були змушені покинути свій дім і знайти притулок в Чехії в Брно. Якщо вони хочуть зареіструватися на безкоштовні курси, мають написати на електронну пошту kabcest@phil.muni.cz. Університет Метрополітен у Празі також відкриває гуманітарний курс Чеська для іноземців для студентів для тих, хто приїхав до Чехії через вторгнення Росії в Україну. Вони призначені для громадян України старше 17 років і приймають їх в небюрократичному режимі. Після входу через веб-аплікацію їм буде запропоновано перевірити дотримання умов участі на навчальному факультеті університету, а потім подати паспорт або посвідчення особи України та підтвердження реєстрації в Поліції іноземців або в спеціальному регіональному центрі для біженців з України. Студенти допускаються згідно з порядком реєстрації до повної місткості (40 осіб).

Мовна школа Lingua пропонує два короткострокових курси з основ чеської мови для дорослих початківців для групи приблизно з восьми до десяти студентів. Інтеграційний центр для іноземців Градец Кралове наразі має курси чеської мови для новачків з України заповнені, але бажаючі все ще можуть зареєструватися на сайті. Крім того, вони також можуть скористатися курсами в довколишніх містах, зокрема в Наході та Їчині. Центр мовної освіти факультету філософії УП у співпраці з бюро праці готує курси перепідготовки чеської мови, які будуть зосереджені на ринок праці. Заняття відбуватимуться в Оломоуці на факультеті філоцофії університету чотири рази на тиждень протягом чотирьох годин. Готуються навчальні програми для трьох груп по 15 осіб.

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Пропозиція безкоштовних курсів чеської мови

Курс Організатор Місто Дата і час
Безкоштовний курс чеської для іноземців Metropolitní univerzita Praha (Університет Метрополітен у Празі) Praha (Прага) З 14 березня по червень 2022 року
Курси чеської для іноземців Integrační centrum pro cizince Hradec Králové (Інтеграційний центр для іноземців Градец Кралове) Jičín (Їчин) щовівторка з 15:30 до 17:00
Курси чеської для іноземців Integrační centrum pro cizince Hradec Králové (Інтеграційний центр для іноземців Градец Кралове) Náchod (Наход) щонеділі з 13:00, 14:30, 16:00
Сімейний курс (для спілкування зі школою) Centrum pro integraci cizinců (Центр дла інтеграції іноземців) Kolín (Колін) 17. 3. – 2. 6. 2022, четвер 16:00 – 17:30
Survival Czech, A1 Akcent International House Prague Praha (Прага) 04.04.2022 – 08.04.2022 09:00 – 10:30 10:45 – 12:15
Основи чеської мови для дорослих початківців (Україна) Jazyková škola Lingua (Мовна школа Lingua) Zlín (Злін) 23.03.2022 – 25.05.2022 середа 10:30 – 12:00

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