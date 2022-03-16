Новини в законодавстві, що регулює допомогу українським біженцям

Метою цих законів є врегулювання надання тимчасового захисту, правила надання медичних послуг, зайнятості та соціального забезпечення та доступу до освіти. Нижче ми розглянемо окремі положення перших двох вищезгаданих законів.

Відповідно до Рішення Ради та вищезазначеної Директиви, уряд Чеської Республіки підготував ряд законопроектів у відповідь на очікувану значну кількість біженців, які прибуватимуть з України на територію Чеської Республіки, зокрема, проект закону «Про певні заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації на територію України» (далі – «Закон про безпеку та медичне обслуговування») та проект закону «Про заходи у сфері зайнятості та соціального забезпечення у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації на ії територію» (далі «Закон про зайнятість та соціальне забезпечення»), а також законопроект «Про заходи в галузі освіти у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації на ії територію».

Закон про безпеку та медичне обслуговування

На основі проекту закону «Про безпеку та медичне обслуговування» бенефіціарам надається тимчасовий захист, що розуміється як дозвіл на перебування на території Чеської Республіки, визначений Законом № 221/2003 Coll., прийнятий зі змінами, про тимчасовий захист іноземців (далі – «тимчасовий захист»).

Особи, які можуть скористатися наданими перевагами

До осіб, які підлягають тимчасовому захисту відповідно до нового законопроекту, відносяться:

громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року;

особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім громадян України, яким було надано міжнародний захист або еквівалентний національний захист в Україні до 24 лютого 2022 року;

члени сімей зазначених осіб;

особи, які можуть довести, що вони були власниками дійсної посвідки на постійне проживання на території України до 24 лютого 2022 року та виїзд яких до держави, громадянами якої вони є, або частини її території, а у випадку виїзду осіб без громадянства до держави або частини території її останнього постійного місця проживання до в'їзду на територію України, неможливий через загрозу реальної небезпеки відповідно до статті 179(2) Закону № 326/1999 Coll. «Про проживання іноземців на території Чеської Республіки», прийнятого зі змінами (далі – «Закон про проживання іноземців на території Чеської Республіки»).

Порядок надання тимчасового захисту

Положення закону «Про проживання іноземців на території Чеської Республіки» щодо надання візи для перебування понад 90 днів з метою дозволу перебування на території Чеської Республіки застосовують правило mutatis mutandis до порядку надання тимчасового захисту. Компетентним органом щодо процедури надання тимчасового захисту буде Міністерство Внутрішніх Справ або Поліція Чеської Республіки.

Тимчасовий захист надається максимальним терміном на 1 рік, однак термін може бути неодноразово подовжений. Надання тимчасового захисту стосується території Чеської Республіки і не дає права іноземцю виїжджати за кордон.

Заявник зобов’язаний особисто подати заяву про надання тимчасового захисту та пред’явити проїзний документ, якщо він має його при собі, та фотографію на вимогу.

Заява про надання тимчасового захисту не приймається, якщо:

заяву подано не особисто; або

заяву подає іноземець, який не є одним із правомочних осіб, або

заяву подано іноземцем, який звернувся за тимчасовим захистом до інших держав-членів Європейського Союзу; або

заяву подає іноземець, якому надано тимчасовий захист в іншій державі-члені Європейського Союзу.

Така заява буде повернута іноземцю. При цьому останнього буде повідомлено в усній формі про причину відмови. Слід звернути увагу на те, що проект закону «Про безпеку та медичне обслуговування» виключає можливість судового розгляду спорів.

У разі якщо тимчасовий захист буде надано, окреме письмове рішення не видається, натомість відповідна відмітка буде зроблена у паспорті заявника або ж у іншому документі про надання тимчасового захисту.

У разі, якщо компетентний орган не надає тимчасового захисту на місці, він видає заявнику довідку про звернення за тимчасовим захистом.

Слід також зазначити, що на момент надання посвідки на проживання з метою тимчасового захисту, розгляд заяви про видачу або продовження дії посвідки на проживання відповідно до закону «Про проживання іноземців на території Чеської Республіки» буде припинено.

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Надання медичних послуг

Згідно з проектом закону «Про безпеку та медичне обслуговування» надання тимчасового захисту також матиме великий вплив на участь іноземців у системі охорони здоров’я Чеської Республіки. Законопроект передбачає, що іноземець, якому надано тимчасовий захист, буде вважатися застрахованою особою з метою відшкодування наданих медичних послуг відповідно до розділу 2(1)(b)(5) Закону № 48/1997 Coll. «Про державне медичне страхування» (далі – «Закон про державне медичне страхування»), якщо застрахована особа не має доходів від працевлаштування чи не є самозайнятою.

Закон передбачає можливість для іноземця, якому було надано медичні послуги в Чеській Республіці і котрий лише після цього отримав тимчасовий захист відповідно до цього Закону, вважатися застрахованою особою (див. вище) з метою відшкодування наданих медичних послуг, починаючи з дати надання медичних послуг у Чеській Республіці за 30 днів до дати надання тимчасового захисту (але не раніше 24 лютого).

Слід також зазначити, що положення закону «Про безпеку та медичне обслуговування» заднім числом застосовуватимуться до іноземців, яким надано візу для перебування понад 90 днів з метою перебування на території Чеської Республіки до дати набрання чинності цим Законом.

Закон про зайнятість та соціальне забезпечення

Працевлаштування

У проекті закону «Про зайнятість та соціальне забезпечення» зазначено, що іноземець, якому надано тимчасовий захист (див. вище), вважатиметься іноземцем з посвідкою на постійне проживання відповідно до Закону № 435/2004 Coll. «Про зайнятість», прийнятого із змінами (далі – «Закон про зайнятість»). Це означає, що такий іноземець матиме так званий вільний вхід на ринок праці, на підставі якого він/вона може бути працевлаштований, тобто без видачі картки працівника, внутрішньокорпоративної трансфертної картки, блакитної картки чи дозволу на працевлаштування. Зазначене позбавляє необхідності подавати заяву на отримання державного дозволу на працевлаштування. Іноземець, якому надано тимчасовий захист, також зможе стати шукачем роботи.

Соціальна безпека

Відповідно до проекту закону «Про зайнятість та соціальне забезпечення» іноземець з тимчасовим захистом також матиме право на гуманітарну допомогу в розмірі 5000 чеських крон (далі – «гуманітарна допомога»). Ця допомога виплачується за календарний місяць, у якому надано тимчасовий захист. Потрібно буде подати документи на отримання гуманітарної допомоги, а самі заявки можна буде подавати з моменту набрання чинності новим законом.

Якщо доходи, соціальні та майнові умови іноземця, якому надано тимчасовий захист, є такими, що не дозволяють йому задовольнити основні життєві потреби, гуманітарна допомога у розмірі 5000 чеських крон на місяць може призначатися повторно протягом п’яти календарних місяців безпосередньо після календарного місяця, у якому іноземцю надано тимчасовий захист.

Для отримання гуманітарної допомоги необхідно буде звернутися до Бюро праці Чеської Республіки, його регіональних відділень та відділення м. Прага, які також будуть виплачувати допомогу. Заявка на цю пільгу має містити ідентифікаційні дані, місце проживання в Чеській Республіці та документ, що підтверджує надання тимчасового захисту.

Щодо підтвердження доходів, соціального та матеріального становища іноземця, необхідно буде надати докази цих обставин з усіма наявними документами або скласти свідчення під присягою.

Також у законі зазначено, що виплата гуманітарної допомоги здійснюватиметься у спрощеному порядку, без використання адміністративного процесуального кодексу, щоб процес не був обтяжений формальністю.

Гуманітарна допомога буде виплачуватися декількома способами, у тому числі готівкою, перерахуванням на банківський рахунок, виплатою до відділення іноземного банку чи ощадно-кредитного кооперативу в Чеській Республіці, визначеного заявником. Допомога не може бути виплачена за кордон.

Після завершення цієї форми допомоги іноземцям буде дозволено скористатися системою допомоги у випадку матеріальних складнощів, у разі необхідності, і, залежно від їх поточного становища, їм можуть надаватися прожиткові, житлові надбавки та невідкладна допомога.

До набрання чинності закону «Про зайнятість та соціальне забезпечення» іноземці можуть звертатися за наданням надзвичайної негайної допомоги відповідно до Закону № 111/2006 Coll. у разі матеріальних складнощів (далі – «Закон про матеріальні складнощі»). Ця заява також подається до контактного пункту Бюро праці.

Висновок

Як бачимо із вищезазначеного, проект закону «Про безпеку та медичне обслуговування» та проект закону «Про зайнятість та соціальне забезпечення» мають на меті полегшення перебування та працевлаштування іноземців, зокрема громадян України, які рятуються від поточного військового конфлікту, що відбувається на території України, а також встановлення основних правил та певне уточнення тих процесів, що вже мають місце.

Два вищезгаданих законопроекти передбачають, що вони набирають чинності з дня їх опублікування та припиняють дію 31 березня 2023 року.

Насамкінець, зверніть увагу, що ця стаття не має на меті надати повний огляд законодавства у сфері допомоги біженцям з України, а лише надає огляд окремих положень вищезгаданих законопроектів. Разом з тим, звертаємо увагу на те, що надалі закони будуть обговорюватись у парламенті Чеської Республіки, а тому редакція коментованих положень може зазнати певних змін.

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