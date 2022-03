Jak to vypadá v českých bankách po odchodu Sberbank? Není důvod k žádné panice

Situace je vyřešená

Právě Česká národní banka se společně s Českou bankovní asociací vymezila vůči šířícím se dezinformacím, které zpochybňují stabilitu českého bankovního sektoru. Jsou podle nich zcela nepodložené a účelově zneužívají specifické situace Sberbank ke snahám o podlomení důvěry ve stabilitu tuzemského bankovního sektoru. Česká národní banka ve svém prohlášení ubezpečila veřejnost, že český finanční sektor je stabilní, silný a zdravý s tím, že tuzemské banky jsou dlouhodobě vybavené vysokou úrovní kapitálu a likvidity, které je činí velmi odolnými i v současné situaci. Naše banky se orientují dominantně na financování české ekonomiky, českých firem a občanů České republiky a podléhají dohledu České národní banky. Jejich podnikání v Rusku je velmi zanedbatelné a případné selhání ruských úvěrů a cenných papírů by na jejich finanční situaci nemělo žádný vliv, dodává Markéta Fišerová, ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB.

Komerční banka začala ve středu 9. března vyplácet klientům Sberbank z Garančního fondu náhrady jejich vkladů. Banka uvedla, že drtivá většina klientů Sberbank zvolila bezhotovostní převod na jiný účet vedený v ČR. Klienti Sberbank nemusí vyplňovat žádný formulář. Stačí, když bankéři doloží dokumenty nutné pro převod peněz a banka převod provede na klientem vybraný účet. Na pobočce postačí prokázat se platným průkazem totožnosti, v případě fyzických osob podnikatelů a právnických osob pak ještě dokladem o oprávnění k podnikání. Nárok na výplatu lze uplatnit po dobu tří let, tedy až do 10. března 2025. Pokud klienti Sberbank nepotřebují finanční prostředky ihned, nemusí spěchat. Vyhnou se tak případnému náporu na pobočky KB v dalších dnech, který s sebou může nést delší čekací dobu, doporučila Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky.

Co znamenala situace pro ostatní banky?

František Bouc z tiskového centra České spořitelny uvádí, že český bankovní trh je velmi robustní a konkurenční. Působí na něm kolem 40 bank a díky tomu je i velmi stabilní. Odchod banky o velikosti Sberbank CZ proto nijak významně nezměnil konkurenční prostředí a podmínky na trhu. Česká spořitelna provozuje nejrozsáhlejší bankomatovou síť. Krátce po uzavření Sberbank CZ jsme zaznamenali navýšení výběrů z bankomatů, které lze přičítat i snaze klientů Sberbank CZ dostat se rychle alespoň k části svých úspor, doplňuje. V Expobank podle tiskového mluvčího Jakuba Švestky situaci na bankovním trhu stejně jako ostatní pečlivě monitorovali a vyhodnocovali. Dalších bank jako například mBank nebo Raiffeisenbank se situace příliš nedotkla. Žádné naše aktivity na Sberbank navázané nebyly, proto se nás tato situace nijak nedotkla. Stejně tak nás nijak finančně ani provozně neovlivnily sankce mířené proti Rusku a ruským firmám, potvrdil serveru Podnikatel.cz Jakub Heřmánek, tiskový mluvčí Fio banky.

Bankám v posledních dnech přibývalo klientů

V posledních dvou týdnech zaznamenali zvýšený zájem bývalých klientů Sberbank o služby v Air bank. Prvotnímu náporu jsme museli přizpůsobit naše kapacity, a to jak na vybraných pobočkách, kontaktním centru, tak třeba na oddělení schvalování smluv. Připravili jsme proto také přehled nejčastějších témat, která tito klienti řeší, který je k dispozici na našich webových stránkách, řekla tisková mluvčí Jana Pokorná. Nárůst zaznamenali také v UniCredit Bank. Nové klienty hned přijali a vynakládají maximální snahu pomoci jim s otevřením všech požadovaných služeb. Noví klienti se na ně obracejí osobně na pobočkách, ale i prostřednictvím online platforem či specializovaného call centra/ infolinky. Díky našemu novému digitálnímu konceptu Open jsou naše služby dostupné kdykoliv a odkudkoliv a mnoho klientů, ať stávajících či nových, je využívá z pohodlí svého domova, upřesnil Petr Plocek, Head of Identity & Communication UniCredit Bank. Ano, v posledních týdnech zaznamenáváme zájem o otevírání nových účtů i od klientů jiných bank, včetně Sberbank, přidává se Petra Kopecká, manažerka externí komunikace z Raiffeisenbank.

Ve Fio bance zaznamenali nárůst nových klientů zejména v prvním březnovém týdnu, kdy byl nárůst proti běžnému týdnu přibližně o 60 % a velká část byli klienti Sberbank, kterým se snažili vyjít vstříc a začali nabízet vydávání platební karty v expresním režimu zdarma. V České spořitelně registrují velký zájem o jejich služby a podle Františka Bouce je aktuální růst primárně tažen právě bývalými klienty Sberbank CZ. Také pro mBank jsou první dva měsíce tohoto roku velmi úspěšné z pohledu akvizice nových klientů a tento trend prozatím vidí i v průběhu března. Lze předpokládat, že část těchto klientů přechází také ze Sberbank, ale přesná čísla v tomto okamžiku nemáme a budeme je vyhodnocovat až následně, podotkl Petr Žabža, ředitel pro akvizici a aktivaci klientů mBank. V Expobank žádnou zásadní změnu ve struktuře jejich nových klientů nezaznamenali.

Klienti se více ptali a zajímali

Česká národní banka a Česká bankovní asociace zdůrazňovaly, že v České republice hladce fungují všechny kanály zprostředkování plateb a že není důvod k nestandardnímu chování například v podobě zvýšené držby hotovosti. Jana Pokorná potvrdila, že žádná panika typu exodu peněz nebo prázdných bankomatů se nekoná a jejich platební styk funguje standardně. Ani na klienty České spořitelny neměl odchod Sberbank CZ žádný vliv a zvýšené výběry hotovosti lze podle Františka Bouce spíše připisovat pocitům nejistoty pramenícím z nejistého vývoje situace na Ukrajině. Také klienti mBank se chovají adekvátně situaci. Pro klienty bank je v tomto okamžiku dominantní téma válečného konfliktu na Ukrajině, ale ani ve vztahu k němu nevidíme nějaké abnormální chování, a to ani v České republice, ani na Slovensku, potvrdil Petr Žabža.

Jakub Heřmánek zmínil, že se nyní klienti více ptají a zajímají o to, jak jsou jejich vklady pojištěny a ujišťuje, že je to stejné jako u ostatních bank, kdy jsou vklady každého klienta ze zákona pojištěny do výše 100 000 EUR. Lidé také začali více vybírat valuty, ve velké míře to byli i právě klienti, kteří k nám nově přešli a chtěli si nově převedené peníze vybrat, jelikož některé jiné banky nemají hotovostní služby a u nás najdou pokladnu na každé pobočce, popisuje dále. V Expobank se část klientů ujišťovala, že jejich vlastníkem není na rozdíl od Sberbank ruský stát, ale soukromý kapitál. Jiní se zase ptali na jejich postoj k ruské invazi na Ukrajinu nebo na to, zda plánují další zvyšování úrokové sazby na jejich účtu NEO či jaké jsou možnosti refinancování spotřebitelských úvěrů. V posledních dnech jsme zaznamenali několik dotazů ohledně plánovaného prodeje Expobank CZ konsorciu lotyšské banky a amerických investorů, o kterém jsme veřejnost informovali minulý týden, popsal Jakub Švestka. Petra Kopecká doplňuje, že se bohužel v souvislosti s ukončením činnosti Sberbank na bankovním trhu začaly objevovat spekulace a dezinformace týkající se stability českých bank, které uváděli na pravou míru.

Banky doporučují mít své peníze u více bank

Podle Petra Žabži byla situace kolem české Sberbank vyústěním mezinárodního vývoje a jako takový jej český klient mohl ovlivnit jen zcela minimálně, respektive vůbec. Všechny kontrolní a regulatorní mechanismy zafungovaly správně, Fond pojištění vkladů začal již po týdnu s výplatou pojištěných depozit. Z tohoto pohledu jde o potvrzení stability a funkčnosti českého bankovního systému , shrnuje. Souhlasí s ním také František Bouc, podle kterého je to potvrzení, že český bankovní trh je stabilní a dobře kapitalizovaný, takže ani uzavření některé z menších bank nezpůsobí žádný výrazný otřes. Je jasné, že lidé by při výběru banky měli zohledňovat nejen aktuální míru úročení vkladů, ale zejména její stabilitu, zdůrazňuje.