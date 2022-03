Ukrajinci, kteří se nechají zaměstnat, budou mít nižší výdělek než Češi. Proč?

Ukrajinci si totiž budou moci z daní uplatnit ve většině případů pouze základní slevu na poplatníka a slevu na studenta. Žádné další slevy, ani ty na děti, uplatnit nemohou. Celkově tak jejich mzda bude nižší.

Jak upozornil Jan Molín, daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky, problém tkví v tom, že jinou než základní slevu na dani či slevu na dani na studenta si obecně mohou uplatnit buď daňoví rezidenti České republiky nebo při splnění dalších podmínek i daňoví nerezidenti. Avšak zde se musí jednat o rezidenty členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, říká Molín. Uprchlíci pak podle něj budou většinou považováni za tzv. daňové nerezidenty (mimo EU/EHP) a ti mají nárok pouze na dvě uvedené slevy.

Slevy na děti pro Ukrajince neplatí

Zákon o daních z příjmů přitom nabízí širokou škálu slev:

slevu základní 30 840 Kč – měsíčně 2 570 Kč

slevu na manžela/manželku – 24 840 Kč

základní slevu na invaliditu 2 520 Kč – měsíčně 210 Kč

rozšířenou slevu na invaliditu 5 040 Kč – měsíčně 420 Kč

slevu na držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč – měsíčně 1 345 Kč

slevu na studenta 4 020 Kč – měsíčně 335 Kč

slevu za umístění dítěte 16 200 Kč.

Daňové zvýhodnění na děti je pak aktuálně v této výši:

na jedno dítě 15 204 Kč – měsíčně 1 267 Kč

na druhé dítě 22 320 Kč – měsíčně 1 860 Kč

na třetí a další dítě 27 840 Kč – měsíčně 2 320 Kč.

Jak uvedla Finanční správa, ve většině případů se budou uprchlíci i nadále považovat za české daňové nerezidenty, protože jsou daňovými rezidenty Ukrajiny.

Kdo může být daňovým rezidentem České republiky?

Aby se Ukrajinci mohli stát daňovými rezidenty České republiky, museli by splnit několik podmínek:

muselo by se jednat o fyzickou osobu, která má v České republice bydliště nebo se zde zdržuje alespoň 183 dnů v daném kalendářním roce ,

, bydlištěm na území České republiky se pak rozumí stálý byt (vlastní, pronajatý), který má fyzická osoba kdykoliv k dispozici a za okolností jejího osobního a rodinného stavu, z nichž je možné usoudit úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat, v překladu to znamená, že v bytě musí žít např. s manželem/manželkou, dětmi a byt je využíván v návaznosti na ekonomické aktivity poplatníka, čímž je právě zaměstnání

To zřejmě většina příchozích Ukrajinců nesplní a tak musí počítat i s nižší mzdou. Jak dále upozornil Jan Molín, kritéria pro určení daňového rezidenství jsou navíc ještě složitější a vycházejí i ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Ukrajinou.

Pokud Ukrajinci budou chtít i přesto uplatnit alespoň základní slevu, budou muset u svého zaměstnavatele učinit Prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, které budou moci podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele, a to nejpozději do 30 dnů po nástupu do zaměstnání a potom každoročně do 15. února pro běžné zdaňovací období.

Výjimku budou činit dohody. Pokud poplatník prohlášení nepodepíše a v případě dohody o provedení práce si vydělá měsíčně do 10 000 korun, výdělek mu bude snížen pouze o srážkovou daň, tedy o 15 %. V případě dohody o pracovní činnosti se pak při stejných podmínkách jedná o příjem do 3500 korun měsíčně.