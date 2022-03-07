Основна інформація для біженців з України

Статтю можуть використовувати родичі, знайомі, постачальники житла та майбутні роботодавці. Зараз ми готуємо повну інформацію для роботодавців про біженців з точки зору трудового законодавства, податків та страхових внесків. Текст буде доступний для громадян України рідною мовою.

В'їзд на територію Чеської Республіки

Наведена нижче інформація стосується українців, які приїжджають до Чехії. Це не стосується іноземців, які вже працюють тут або мають статус резидента. Для новоприбулих процедура різниться залежно від обставин їхнього прибуття. На практиці можуть виникнути дві основні ситуації:

У них є тут родичі чи певний досвід: приїжджають до Чехії в рамках безвізового режиму, а потім протягом 90 днів подають заяву на спеціальну довгострокову візу (віза з метою толерантності) у Міністерстві внутрішніх справ. Посвідку на проживання можна отримати в Департаменті політики притулку та міграційної політики (OAMP) або у встановлених регіональних центрах.

У них немає зручностей, житла тощо: можуть прийти до Реєстраційного гуманітарного центру Вишні Лготи (Vyšní Lhoty 234, 739 51).

Для всіх новоприбулих громадян України діє те, що вони повинні протягом трьох днів зареєструватися в відділі поліції у справах іноземців. Якщо залишаються тут в приватному порядку, вони повинні зареєструватися самі. Якщо це проживання в готелі чи іншому закладі розміщення, реєстрація буде здійснюватися орендодавцем. Доречно переконатися, що він справді це зробив. Дітям до 15 років не потрібно повідомляти своє місце перебування, реєстрація місця проживання не потрібна. Після цього у людей є 90 днів на оформлення спеціальної довгострокової візи.

В обох описаних ситуаціях для отримання інформації українці можуть скористатися інфолінією МВС +420 974 801 802.

Кожен іноземець також може подати заяву про надання притулку в Чеській Республіці (azyl), але наразі це не рекомендується. Українцям набагато швидше та ефективніше оформити спеціальну довгострокову візу, яка буде видаватися відразу. Крім того, можна відразу подати заяву на отримання дозволу на роботу і почати працювати.

Заява на отримання спеціальної довгострокової візи

Заява про призначення спеціальної довгострокової візи подається на робочих місцях МВС і лише особисто. Запити, отримані не особисто, повертаються відправнику. Якщо батьки також подають заяву на спеціальну візу для своїх дітей, достатньо буде підтвердження їх проїзного документа або свідоцтва про народження. Їм не обов’язково везти дітей до МВС, але їм потрібна фотографія паспортного розміру.

До заяви пред’явіть

Заповнену форму, яка доступна тут (pdf, 210 kB).

Діючий паспорт громадянина для виїзду за кордон, якщо є.

Фотографії у форматі 45 х 35 мм.

Інформацію для громадян України надає:

Медичне страхування

Для перебування в Чехії, необхідно мати медичну страхівку. Залежить від типу перебування:

Безвізове перебування (туристичне перебування) – громадяни України не беруть участь у державному медичному страхуванні протягом максимального 90-денного безвізового перебування. Вони повинні мати комерційну туристичну страхівку від однієї зі страхових компаній, щоб їм не доводилося самостійно оплачувати будь-яке медичне обслуговування. Страхування також можна оформити онлайн. Спеціальна довгострокова віза (віза з метою толерантності) – на момент надання толерантної візи особа стає учасником системи державного медичного страхування з повним доступом до медичної допомоги, за яку держава Чехії сплачує внески. Особа, якій надається віза з метою толерантності перебування, повинна приблизно за 5 днів прийти до будь-якого відділення VZP чи іншої медичної страхової компанії, де отримає підтвердження страхівки. Це буде представлено лікареві або лікарні, якщо буде потрібна медична допомога. Шукачі притулку (azyl) – участь у державному медичному страхуванні з дати звернення. З цього моменту такій людині надається повноцінна медична допомога.

Можливість навчання

Особи, які мають візу на проживання, можуть звернутися до служби зайнятості для включення до реєстру шукачів роботи. Бюро праці також допоможе з фінансуванням курсів чеської мови чи перепідготовки. Бланк для подання заяви про реєстрацію шукача роботи: mpsv.cz

Спеціальні обласні центри

В окремих регіонах вже створені спеціальні центри, що спростить всю процедуру для біженців. Вони можуть впоратися з усім в одному місці. Є можливість зареєструватися в поліції у справах іноземців, отримати візу на проживання, медичне страхування, зареєструватися в бюро зайнятості або знайти житло.

Матеріальна допомога

Тільки біженці, яким надано спеціальну довгострокову візу, можуть подати заяву на отримання матеріальної допомоги відповідно до Закону № 111/2006 Sb. про допомогу в матеріальних потребах. Іноземці без постійного проживання в Чеській Республіці, яким ці права надано міжнародним договором, також належать до кола осіб, які мають право на отримання пільги. До пільг, на які можна претендувати в разі матеріальної потреби, є допомога на проживання, невідкладна допомога та надбавка на житло. Іноземці можуть звернутися за пільгою особисто на будь-якому робочому місці бюро зайнятості. Для цього необхідно разом з документами заповнити анкету відповідно до виду пільги.

Однак, на першому етапі перебування, найчастіше це буде невідкладна допомога у зв’язку із серйозними ушкодженнями здоров’я людей, які перебувають у Чехії через військову кризу в Україні. Форма заявки на невідкладну допомогу доступна тут: mpsv.cz

Бюро праці Чеської Республіки розгляне заявку в прискореному порядку, і кошти можна буде негайно виплатити готівкою. Кошти надаються відповідно до віку:

Дитина до 6 років – 1970 крон

Дитина від 6 до 15 років – 2420 крон

Дитина від 15 до 26 років – 2770 крон

Особа старше 26 років – 2490 крон.

Не можна подати заявку за всю родину, кожен подає її сам за себе. Лише за дітей віком до 18 років заяву подають батьки. Вони звертаються до найближчого бюро зайнятості. Список контактних робочих місць: uradprace.cz

Майбутні пільги за єдиною ставкою для біженців і постачальників житла

Приблизно з середини березня може бути прийняте рішення щодо виплати простої одноразової суми на особу на місяць, а також компенсації орендодавцям на підтримку утримання. Для біженців гуманітарна допомога становитиме 5 000 крон для покриття потреб. Повторно отримувати пільгу можна буде ще три наступні місяці, це стосуватиметься біженців без майна і грошей. Перша пільга надаватиметься автоматично після отримання посвідки на проживання. Подати заяву можна буде через регіональні відділення служби зайнятості. Домогосподарства, які розмістили українських біженців, ймовірно, матимуть право на 1000 крон в місяць на одну проживаючу особу, максимум до 5000 крон. Це буде період з березня по травень.

Законопроект додатково пом’якшує умови отримання спеціальних віз на проживання та тимчасового захисту. Він також охоплюватиме медичне страхування, доступ до ринку праці, надання пільг та відвідування школи дітьми.