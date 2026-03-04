Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci  »  Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Dagmar Kučerová
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Mladá žena před tabulí s cizojazyčně psanými pozdravy
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázky
Zaměstnavatelé budou od dubna 2026 řešit řadu nezvyklých situací s ohledem na registraci zahraničních zaměstnanců. Nejde jen o rozšířenou databázi, ale také o nově vyžadované registrační údaje. Prvotním identifikátorem k předávání údajů do registru pojištěnců bude rodné číslo.

U cizích státních příslušníků nelze uvádět jiné druhy identifikátorů. Měli by urychleně o přidělení rodného čísla prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR požádat. 

Co se dozvíte v článku
  1. Registrace zahraničních zaměstnanců
  2. Zaměstnanci ze Slovenské republiky a rodné číslo
  3. Daňový identifikátor ve státě rezidence
  4. Metodika – Všeobecné zásady pro vyplňování registrace

Údaje z registru jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele bude u zahraničních zaměstnanců využívat úřad práce i finanční správa. Důraz bude kladen nejen na české rodné číslo, ale také na identifikátor ve státě daňové rezidence. 

Registrace zahraničních zaměstnanců

Zahraniční zaměstnanci s nástupem od dubna 2026 již budou evidováni pouze v jednotném registru pro účely jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ). Zaměstnavatel je registruje 8 dnů před jejich nástupem, nejpozději však před zahájením výkonu práce. Okruh evidovaných údajů je širší, jelikož obsahuje informace z dosavadní Informační karty a Sdělení o nástupu zaměstnance.

Pokud při registraci rodné číslo přiděleno nebude, toto pole zaměstnavatel nevyplní. Musí však doplnit sken dokladu osvědčující totožnost pojištěnce. Po přidělení rodného čísla příslušnou institucí zaměstnavatel nahlásí rodné číslo Územní správě sociálního zabezpečení.

Zaměstnanci ze Slovenské republiky a rodné číslo

Poněkud odlišná situace platí pro občany ze Slovenské republiky. Zde záleží na datu jejich narození a přijetí registrace ČSSZ. Jestliže bude zaslání „Registrace zaměstnance – nástup“ (REGZEC) s datem narození před 1. lednem 1993 ze strany České správy sociálního zabezpečení zamítnuto, protože osoba nebyla nalezena v jejich evidenci, je nezbytné zaslat podání znovu bez uvedení rodného čísla. Přílohou bude příslušný doklad obsahující rodné číslo (občanský průkaz). Pokud jej zaměstnavatel nepředloží, bude přiděleno EČP.

Ovšem u zaměstnanců – občanů SR s datem narození po 31. prosinci 1992 je nutné zasílat registraci bez uvedení slovenského rodného čísla, neboť tito jsou považováni za cizí státní příslušníky a bude jim přiděleno EČP. Zaměstnavatel dokládá registraci kopií dokladu totožnosti.

Daňový identifikátor ve státě rezidence

Nově vyžadovaným údajem pro účely registrace zahraničního zaměstnance je daňový identifikátor ve státě rezidence. Vyplňuje se pouze u daňových nerezidentů ČR. Jedná se o daňovou identifikaci přidělenou ve státě daňové rezidence. Kód státu rezidentství musí být odlišný od CZ. A právě zde naráží zaměstnavatelé na praktický problém. Při registraci zaměstnance – cizince například Filipínce v měsíci březnu nebo dubnu, ještě nemusí být zřejmé, kterého státu je tento zaměstnanec rezidentem.

Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlil, za finanční správu ČR, Patrik Mandle, jestliže zaměstnavatel při nástupu zaměstnance, například zmíněného státního příslušníka Filipín, nemá informaci o tom, zda bude zaměstnanec daňovým rezidentem České republiky, či jiného státu, postupuje obdobně jako doposud při vedení mzdového listu. Podle § 38 odst, 2 zákona o daních z příjmů je zaměstnavatel již nyní povinen na mzdovém listu uvádět mimo jiné i kód státu daňové rezidence a identifikaci pro daňové účely ve státě rezidence. Tato povinnost tedy není nová a JMHZ slouží pouze k tomu, aby informaci obsaženou na mzdovém listu měl k dispozici i správce daně.

Níže uvedl i příklad možného postupu v praxi:

  • V případě, kdy v okamžiku nástupu zaměstnavatel nemá k dispozici informace umožňující určit daňovou rezidenci, vychází z aktuálně známého stavu.
  • Pokud nelze prokázat, že je zaměstnanec daňovým rezidentem České republiky, je na něj nahlíženo jako na daňového nerezidenta. Do JMHZ tedy zaměstnavatel uvede odpovídající údaj – nerezident.
  • Současně je povinností zaměstnavatele vyvinout přiměřené úsilí k co nejrychlejšímu zjištění skutečné daňové rezidence zaměstnance, typicky doložením potvrzení o daňovém domicilu.
  • Jakmile bude daňová rezidence definitivně určena, zaměstnavatel údaj aktualizuje podle skutečného stavu. 

Tento postup odpovídá dosavadní praxi při vedení mzdových listů podle zákona o daních z příjmů. JMHZ v tomto směru nepřináší zaměstnavateli novou povinnost ohledně zjišťování údajů, pouze tuto oblast digitalizuje a zavádí pravidelné sdělování obsahu již existující evidenční povinnosti vůči správci daně, uzavřel Patrik Mandle.

Věříte, že bude JMHZ po spuštění funkční?

Zobraz výsledek

Metodika – Všeobecné zásady pro vyplňování registrace

Zaměstnavatelé pro vyplnění jednotlivých polí registračního formuláře využijí všeobecné zásady vyplňování registrace zaměstnance připravené pro účely jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Zde se například pro pole Státní občanství uvádí, že státní občanství je osobní právní poměr určitého jednotlivce k určitému státu, pro který je charakteristická jeho trvalost. Státní občanství je faktický souhrn práv a povinností mezi osobou a určitým státem, přičemž jen na státní občany se vztahují veškerá práva a povinnosti daného státu. 

V registraci se uvede pomocí dvoumístného kódu číselníku ČSSZ– CIS stát. Pro Českou republiku se užívá kód CZ. Kdyby ale měl pojištěnec více státních občanství, z nichž alespoň je ČR, uvede se kód CZ. Pokud není žádné z občanství České republiky, uvede se občanství dle uvážení zaměstnance. Primárně však země EU/EHP nebo Švýcarsko.

Seriál: Mzdy a HR
Přečtěte si všechny díly seriálu Mzdy a HR nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Dagmar Kučerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz se specializací na mzdové účetnictví a HR. Oboru se věnuje i jako odborná lektorka a poradce. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
17. 3. 2026
9:00
Více
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele
20. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Příspěvek na produkty spoření na stáří a daň z příjmů

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

Ve firmách se pořád věří jediné „pravdě“ z dat. A to je problém

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Zahrávají si ČEZ či E.ON s čínským ohněm?

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Sailfish OS na Sony Xperia 10 III: seznámení a instalace

V Česku už seženete exkluzivní ASUS ProArt GoPro Edition

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

Ve špičkových restauracích se dá díky festivalu najíst za půlku

Majetkové přiznání dalo ministrům současné vlády zabrat

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

Google uvádí Gemini 3.1 Pro a přidává působivé benchmarky

EET není český výmysl. Zjistěte, kde za účtenku můžete vyhrát auto

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).