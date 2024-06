Řetězec z nás chtěl udělat šašky, říká včelař. Dříve byl sám markeťák

Dvacet let seděl za počítačem, kdy se věnoval IT a poté marketingu. Nakonec ho dostihlo vyhoření. Nyní se věnuje včelaření a je maximálně spokojený. Hostem serveru Podnikatel.cz byl včelař a provozovatel e-shopu Vášnivývčelař.cz Milan Čaloun.

Dvacátého května byl světový den včel. Jeden z maloobchodních řetězců u té příležitosti vyhlásil akci, že ten, kdo přijde oblečený jako včelař, dostane levnější cukr, maximálně však 20 kg na osobu. Využil jste jako včelař této nabídky?

Bohužel nevyužil. Pro mě je ten efekt téměř nulový, vzhledem k mému počtu včelstev. U mě by to musel být mnohonásobně větší příděl, nemělo to pro mě smysl. Vím, že spousta kolegů, malovčelařů, by toho určitě využila, ale my velkovčelaři to přeci jen vzhledem třeba k úspoře času řešíme po paletách.

To je pravda. Tímto oborem jsem se živil deset let. Teď asi trochu udeřím ránu kolegům marketérům. Když jsem to viděl poprvé, tak jsem si říkal: Ty jo, to je smutný, to se prostě mlátí sláma z nějaké příležitosti, která tady je. Je to nějaká snaha zviditelnit pomoc, ale právě vzhledem k tomu omezení je to prostě smutný.

A druhá věc byla ta podmínka, kterou dali, kdy včelař ze sebe, v uvozovkách a s prominutím, musí udělat šaška. Aby přišel do obchodu v obleku (pozn. redakce, supermarket požadoval, aby lidé přišli oblečeni jako včelaři, pokud chtěli slevu). To mi přišlo až nedůstojné.

Nezhodnotil jsem to kladně. Asi ani kdybych byl ten malovčelař, kterému by třeba i těch 20 kg stačilo, nevnímal bych to kladně. Podívejte se, 20 kg je na přikrmení, obzvláště když sezóna moc nevyjde a včely mají samy málo medu. V tu chvíli je 20 kg pro jedno včelstvo. Takže o jaké pomoci se to vlastně bavíme?

Jak vyplývá z dotazníkového šetření COLOSS, úhyn včel po poslední zimě byl nižší než v předchozím roce. Můžete toto potvrdit i za sebe?

Toto je věc, která je vždy lokální. Jde o to, nakolik se COLLOSSu podaří posbírat respondenty z celé republiky. Ano, je pravda, že poslední zima byla mírnější, co se týká úhynů, ale toto se zároveň točí cyklicky.

Pokud projdeme rokem, kdy jsou opravdu velké úhyny, dá se očekávat, že za dva, tři roky bude zase o trochu lépe a vše se vrátí zpět. Takže se jedná o cykly, v kterých se stále točíme. Jedná se o přirozenou selekci v přírodě.

Kdybychom si představili včelstva, pokud dnes taková ještě existují, která žijí volně v dutině stromu, u nich tato selekce probíhá naprosto standardně. Přežije prostě jenom to nejlepší včelstvo. A to, který si to nezaslouží, nepřežije.

Jediné, co je tedy patrně znát, je, že posledních deset, patnáct let toto přichází čím dál častěji. Nikdy to ale nebylo tak, že by úhyny byly úplně v celé České republice.

Mohlo to být na úrovních okresů nebo krajů. Před čtyřmi lety s tím měl problém Jihočeský kraj a například rok předtím s tím měl problém Zlínský kraj. Proto jsou to opravdu lokální záležitosti. Kdyby to opravdu postihlo celou republiku, tak by to byl problém.

Jak rovněž vyplývá z databáze COLOSS, stále více přibývá nových včelařů. Jak na to nahlížíte? Je to dobrá zpráva pro Česko?

Nevím, nakolik systém COLOSS reflektuje databáze Českomoravského svazu chovatelů, kde se musí každý včelař povinně zaregistrovat. Tím, že přednáším jeden z předmětů na včelařské škole v Blatné a zrovna toto spadá do mé gesce, pravidelně několikrát do roka monitoruji počet nových včelařů.

A nemohu souhlasit s tím, že počet včelařů stále roste. Je pravda, že rostl dlouhá léta. Opravdu jsme procházeli včelařským boomem, kdy se o včelaření zajímala spousta začátečníků. A to číslo se dostalo až na 64 tisíc včelařů. A to je opravdu každý včelař bez rozdílu počtu včelstev.

Ale jestli se nepletu, za poslední minimálně rok už to číslo začíná zase trochu padat. Neznám výstupy COLOSSu. Nevím, odkud čerpají. Ale pokud moji odpověď postavím na databázi Českomoravského svazu chovatelů, jako opravdu povinného rejstříku, jenž je dán legislativou, myslím si, že jsme za vrcholem a že už padáme.

Důvodem je to, že spousta těch, kteří se pro včelaření nadchli a kteří to chtěli vyzkoušet, zjistili, jak tvrdý chleba to je. Vždy říkám, že chovat včely není to stejné jako chovat psa, kočky, králíka, slepice. Nechci žádný jiný obor shazovat, ale u včelařů toho musíte vědět strašně moc, jinak je naživu neudržíte.

Může se vám dařit rok, dva, tři a pak prostě přijde první úhyn a bude záležet, jak masivní je. A já to vidím už jen z pohledu toho, že prodávám i takzvané oddělky, to znamená nově vytvořená včelstva.

Někdy se mi stane, že se začátečníci vracejí, což je špatně. Zeptám se jich, co se stalo. Oni to začnou omlouvat vším možným. Ze začátku jsem to s nimi rozebíral, co udělali a jak to udělali a vždy jsem tu chybu u nich našel. Jenže pak jsem začal mít problém prodávat včelstva znova, protože jsem vlastně věděl, že je odsuzuju na smrt.

A to je potom strašně těžké, protože na jednu stranu se tím živíte, peníze potřebujete, na druhou stranu máte osobní vztah k těm včelám. S tímto se vypořádat je pak strašně těžké. Někdy je prostě lepší nevědět a raději se moc neptat, protože by mě to utrápilo.

Takže si spíš myslíte, že tady sice roste počet včelařů, ale jsou to začátečníci, amatéři, kteří často potom i velmi rychle skončí?

Řekl jste to v podstatě naprosto správně. To rostoucí číslo bylo zaručeně z toho boomu, že to bylo módní. Do toho oboru šla i spoustu lidí, kteří si mysleli, že to bude snadný přivýdělek. I taková motivace, se obávám, tu pak velmi často byla.

Laická veřejnost si velmi často myslí, že včelařina je jednoduchý obor, že včela vše přinese sama a my to pak jenom stočíme do skleniček. Proto se i na Facebooku snažím ukazovat práci včelaře, aby si veřejnost produktů více vážila. Jedná se opravdu o full-time úvazek a během celé sezóny práce od rána do večera, což může být i 12 až 14 hodin denně. Pořád máte na čem pracovat.

Proč Milan Čaloun vyměnil pohodlnou práci v marketingu za včelařinu? Jak se daří jeho e-shopu a jak by měl stát podporovat včelaře i samotné vzdělávání? Více se dozvíte v podcastu Příběhy podnikatelů.

