Vyrábějí stavby, ve kterých se musí lidé cítit dobře. Jaká je k tomu cesta?

Pracuje s lidmi, se kterými chce pracovat

Jiří Veselka na úvod říká, že se dali dohromady víceméně náhodou. Společně s kolegou Ladislavem Trpákem se dostali do životní etapy, kdy chtěli, aby za nimi něco vznikalo a chtěli se věnovat tématu ubytování, glampingu a výrobě z přírodních materiálů. Roli hrálo také to, že oba rádi cestují a už je nebavilo a vyčerpávalo to, co dělali do té doby. Navíc už měli nějakou vizi, a proto začali výrobou obytných posedů. Postupně značku posouvají dál a dál.

Logo společnosti je tvořeno hned třemi runami, které vypadají dobře graficky. A hlavně má každá svůj význam a symboliku. Nejdůležitější je Algiz zastupující písmeno Y. Jedná se o ochranný symbol objektu. Kolega rád říká, že pak nepotřebujete pojištění, prozrazuje Jiří a pokračuje, že Urus reprezentující A posiluje fyzické i duševní zdraví a B je runa Berkana symbolizující nový začátek. Runy přitom nejsou jen v logu, ale pálí je také přímo na jejich objekty a nachází se i v interiérech.

Co má ve firmě kdo na starosti, se vykrystalizovalo v průběhu, protože ze začátku jich bylo jen pár a všichni dělali všechno. Postupně přibírali lidi na činnosti, ve kterých oni sami nebyli tak dobří. Role se tak stále vyvíjely a podle Jiřího se stále vyvíjejí. Na vedení takové skupiny lidí je nejvíc baví, že všichni spolupracovníci jsou i dobří kamarádi. Je to parta lidí, kteří se mají rádi. Občas vznikají stresové situace, a to je na tom zároveň i nejtěžší, udržet oddělený kamarádský vztah s tím pracovním. Ale na druhou stranu mě to baví, protože pracuju s lidmi, se kterými chci pracovat. Těším se do práce, těším se, jak si s někým zavolám a můžu s ním pohovořit o jiných věcech než jenom o práci, dodává s úsměvem.





Na starosti má Jiří Veselka chod celé firmy a snaží se mít ponětí o všem, co se v ní děje. A to napříč všemi odděleními, od marketingu, reklamací, výroby nebo například komunikace s dodavateli. Jeho cílem je, aby mohl kohokoliv nahradit a zastat jeho činnosti, když by jel třeba na dovolenou nebo byl nemocný. Řídím cashflow, řídím platby a další věci, aby ta firma fungovala. Denní náplň je rozmanitá, což je fajn. Nedá se říct, že bych dělal každý den to samé, doplňuje.

Cesta zpět k přírodě

V Bayaya se snaží ukázat lidem, že život v přírodě je super, že může být psychicky očišťující a pomůže jim dosáhnout klidu. Podle Jiřího tomu dost pomohl i covid, ve kterém lidé vyšli ven a zjistili, že se v přírodě cítí dobře. V dnešní době jsme trošku zhýčkaní. Aby lidé nemuseli stanovat nebo kempovat, nabízíme jim naše objekty. Začali jsme s posedy a menšími objekty, ale rozšiřujeme nabídku i na větší stavby, nějaké rekreační nebo i rodinné domky, popisuje s tím, že se snaží lidem vysvětlit, že nepotřebují obrovský rodinný dům, ale stačí jim sto metrů podlahové plochy z přírodních materiálů umístěný v přírodě. Poté člověk zjistí, že se život odehrává venku, na terase nebo v přírodě. A vnitřní prostor nemusí být nijak velký.

V této společnosti se snaží využívat přírodní materiály. Venek a příroda je podle nich vždy číslo jedna, ale číslo dva je pocit, když vejdete do objektu. Je důležité, jak se v něm cítíte a jakým dojmem na vás dýchne. Používají tedy takové materiály, aby to bylo co nejpříjemnější a nejpřirozenější a aby se člověk v těch objektech cítil dobře. Když tam máte sádrokartonové příčky, tak vám to moc nepomůže k tomu, abyste se tam cítili tak dobře, jako když tam máte čisté dřevo. I ve stěnách je rozdíl, když je v nich polystyren nebo nějaká dřevovláknitá nebo konopná izolace, která umí dýchat, uvádí na příkladech Jiří Veselka a dodává, že nepoužívají ani plasty a neekologické materiály. Kromě toho budují lokálnost a spolupracují s místními dodavateli. Také vybavení se snaží nekupovat od nadnárodních společností, ale od menších výrobců.

Každá realizace je výzva

Společnost má za sebou přes 100 realizací a podle Jiřího Veselky každá trochu vybočuje. Nyní, když dodávají chaty na kolech a větší objekty, je vše v pořádku, ale například u posedů si většina klientů vybírala ta nejhůř dostupná místa, takže téměř každá realizace představovala nějakou výzvu. Někde jsme museli zdolávat velké svahy, někde jsme se potýkali s podmáčeným terénem, jindy bylo náročné zajištění logistiky obecně, vyjmenovává. Instalace a doprava na místo je opravdu složitá věc. Zpočátku například podmáčený terén řešili operativně, jak se dalo, a zkoušeli různé druhy techniky, jako jsou kráčivé nebo pásové bagry.

Například posedy vozí společnost na místo vždy vcelku – vyrábí je na hale, převáží ke klientovi a na místě je nainstalují. Jiří uvádí, že se často stává, že přemlouvají klienta, že by byl vhodný jiný druh jejich staveb vzhledem k tomu, jak zapadne do přírody nebo z hlediska velikosti. Jedním z mnoha příkladů je jejich kolega, který měl velký rodinný dům v Praze postavený před několika lety. Nyní ho prodal, přestěhoval se na jiné místo u Prahy a postavil si tam náš Bayaya domek, co má 100 metrů čtverečních. Krásně se mu tam žije a říká, že je spokojenější. Vybral si lepší pozemek, lepší místo a víc přírody, popisuje Jiří.

Stavby od Bayaya jsou výjimečné především duchem, který do toho dávají. Použité materiály, kvalitní a robustní konstrukce nebo výjimečný design doplňuje jejich jedinečný přístup. Například, když stavby instalují, dělají typizované balíčky přímo na míru klientům, kdy se zajímají, za jakým účelem to mají, jací jsou, co je baví a zajímá a podle toho volí například barvy nebo výmalby a další prvky. Na návrzích budov pak spolupracují s architekty s tím, že sami mají v rámci firmy nějaké nápady, podněty a požadavky a architekti a projektanti je poté korigují.

Obliba glampingu roste

Podle Jiřího dříve mezi jejich typické zákazníky patřili lidé, kteří stavby měli pro vlastní využití: měli nějaké krásné místo, kam chtěli jezdit relaxovat, nebo měli nějakou chatu, na kterou jezdilo hodně kamarádů a neměli už kapacity na ubytování, tak si je díky Bayaya rozšířili. Postupně se však začala objevovat klientela těch, kdo to mají na pronájem nebo dělají celé glampingy, takže se poptávky přesouvají do byznysovějšího odvětví. U glampingu Bayaya nejčastěji zákazníky osloví jedinečným produktem, který firmy příliš nevyrábí nebo ne tak v dobré kvalitě. Snažíme se lidem také poskytnout kompletní servis, jelikož umíme udělat dobře marketing, vybudovat značku, dokážeme poskytnout rady, jak to funguje jiným, s jakými rezervačními systémy. Vidíme také do čísel, poradíme, jak to bude nejlépe vycházet a podobně, zmiňuje Jiří Veselka.

Za oblibou glampingu Jiří vidí to, že lidé hledají zážitky, a když jich poskytovatelé zákazníkům nabídnou dostatek, samotné ubytování už je podružnou věcí. V hotelech, i v těch drahých, už lidé ví, co je bude čekat, jak bude vypadat snídaně a nic je tam nepřekvapí. Na glamping jezdí za zážitkem, shrnuje.

Například mezi nejoblíbenější posedy patřil posed s názvem Domeček. Ten byl původní, nebyly v něm žádné rozvody elektřiny, byl určený k umístění na hezkém místě, kam si budou lidé jezdit odpočinout bez internetu a na záchod si dojdou ven. Nyní se nabídka překlápí do luxusnějších variant, kde už je elektřina, kuchyňka a na střeše jsou solární panely. Posed Maxík Max má například plnohodnotnou koupelnu, takže jeho realizace vyžaduje stavební pozemek a napojení na sítě. U posedů je málo možností úprav – mohou například otočit střechu, změnit barvy nebo nějaké detaily ve vybavení. Oproti tomu u jiných staveb, jako jsou chaty na kolech nebo větší rekreační objekty, jsou ve společnosti otevření úpravám. Jak však podotýká Jiří, má to vliv na cenu, protože změny mohou ovlivnit statiku a podobně.

Podle čeho by měli lidé vybírat?

Kdo by chtěl stavbu od Bayayi, měl by se s nimi jako první spojit a popovídat si o tom, na co ji chce a kolik na ni má peněz. Někdo totiž mluví o chatě, ale chce ji na rodinné bydlení, někdo chce stavbu jen na pronájmy, s čímž souvisí uspořádání i volba materiálů, někdo chce stavbu pouze na rekreaci a bude tam jezdit pětkrát ročně, jiný čtyřicetkrát. Dále záleží i na umístění. Jestli jde o horskou oblast nebo břeh Lipna. Podle těchto informací dokáže obchodník poradit. Mohou si sjednat také nezávaznou schůzku s architektem, se kterým mohou vymyslet například drobné úpravy.

Bayaya má v Dolní Cerekvi showroom, kde jsou vystavené posedy. V Pelhřimově u výroby stojí jejich chata. Klienti si tak mohou vyzkoušet, jak se ve stavbách cítí. U doby dodání záleží, o jaký objekt se jedná. U staveb na míru, kde si klient přeje hodně úprav, se počítá s dvěma měsíci domluvy s architektem a dva až tři měsíce trvá výroba. Typizované objekty dodává firma do tří, čtyř měsíců. Sezóna společnosti začíná v březnu a trvá do října až listopadu. V zimních měsících je totiž složitá instalace.

Plány jsou vždycky velké

Jiří Veselka přiznává, že každý rok mají velké plány a snaží se je plnit. Letos se vzhledem k realitnímu trhu a také tomu, že jsou jejich produkty většinou ve vyšší cenové kategorii, rozhodli udělat stavebnici. Snažíme se udělat stavebnici, ať už rekreačních objektů, chat anebo i rodinných domů, aby si klient mohl vybrat, že buď mu ten dům za pět milionů postavíme my, anebo zaplatí tři a půl milionu a postaví si ho sám z naší stavebnice, dodává s tím, že klientovi navozí veškerý materiál, dají mu k tomu stavbyvedoucího, který bude na telefonu a bude tam jezdit na kontrolu nejdůležitějších bodů. Také k výstavbě chystají videonávody a další návody. Cílem je, aby si člověk s pomocí například rodiny a sousedů zvládl přes léto postavit dům z jejich systémů a neutratil za to tolik peněz. Je to cesta pro ty, kdo nedosáhnou na hypotéku nebo si dům nemohou dovolit.

Značka Bayaya loni portfolio rozšířila o tři nové stavby. Dál se zaměří na typizované rekreační objekty, kde vzniknou tři až čtyři nové stavby, které budou mít připravené pro klienty. Jeden bude s rovnou střechou, druhý vícepatrový se sedlovou střechou a další má být domek, který půjde skládat do řadovky.

