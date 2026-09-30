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Sociálka hrozí pokutami za JMHZ. Nejdřív se omluvte za ten šlendrián, zuří účetní

Jana Langerová
Dnes
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Žena u počítače si znechuceně dává ruce na čelo
Autor: Shutterstock
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Na zaměstnavatele vedené v evidenci zaměstnavatelů podle zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (JMHZ) se v těchto dnech obrací Česká správa sociálního zabezpečení a příslušné územní správy sociálního zabezpečení.
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ČSSZ upozorňuje zaměstnavatele je na nesplněné povinnosti a umožňuje jim jejich dobrovolné splnění ještě před zahájením standardních postupů podle zákona o JMHZ.

Co se dozvíte v článku
  1. Žádná úspora práce, jen duplicity a byrokracie
  2. Nefunguje to a podpora neporadí, zlobí se účetní
  3. Měl to být zkušební provoz. Jste banda diletantů, píší lidé

Žádná úspora práce, jen duplicity a byrokracie

Česká správa sociálního zabezpečení o tomto kroku informovala na svém facebookovém profilu, kde se objevilo spoustu komentářů od nespokojených zaměstnanců potýkajících se s JMHZ.

To znamená, že vám to již funguje a můžete nás přestat obtěžovat duplicitním zasíláním potvrzení příjmů pro Úřad práce, duplicitním zasíláním evidenčních listů důchodového zabezpečení (například žádosti o důchod) atd. atd., píše jedna uživatelka a dodává, že zatím narostla základní agenda a kromě jednoho lejstra neubylo vůbec nic. Je to podle ní zatím děs a byrokracie bují. Hlavně si to odlaďte u sebe a vytěžujte si data z Jednotného měsíčního hlášení, než budete hrozit pokutami, doplnila.

Kdyby jen ÚP, odhlásila jsem DPP, přišlo mi potvrzení, že OK. Teď chci registrovat novou DPP, ale nejde, že je duplicitní. Na OSSZ se dovolat… Nakonec řekli, že to visí v chybách a čeká v pořadí na řešení (od 8.7.). A co je tam tedy za chybu? Nic… Bez chyb… jen to padá do chybových a čeká…, popisuje své zkušenosti v odpovědi další uživatelka. To samé u pracovních úrazů, potvrzení pro pojišťovny, ušlý výdělek, potvrzení o registraci JMHZ… Neubylo nic… Naopak duplicitně přibylo, přidává další.

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Nefunguje to a podpora neporadí, zlobí se účetní

Podle jiného uživatele by bylo dobré se nejdříve omluvit všem účetním za šlendrián, který v podobě JHMZ zavedli. Měsíce se pereme s něčím, co buď vůbec nefunguje, nebo vykazuje zcela nepředložené chyby, kterým nerozumí ani vaši zaměstnanci a nejsou nám schopni poté, kdy se vůbec někam dovoláme, poradit, dodává. Kdybychom Vám měli spočítat ty hodiny s JHMZ, které byly úplně zbytečné tak byste se nedoplatili. Navíc byla naprostá lež, že to účetním ulehčí práci, protože to je podstatně horší zatížení než to bývalo a vůbec to nekoresponduje s realitou na pracovním trhu. A vyhrožovat pokutami? Trochu nemístné…, myslí si dále.

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Měl to být zkušební provoz. Jste banda diletantů, píší lidé

Strčte si ten paskvil někam a začněte úplně znovu. Ale nejdřív se zeptejte účetních, jak vypadá účetní praxe, vy diletanti. Dělat systém od stolu, s nesmyslnými chybovými hláškami a chaosem na eportálu, to by snad školáci z ajťáckého kroužku zvládli lépe. Buďte rádi, že vám neposíláme účty za ten ztracený čas, kvůli vaší neschopnosti, zní další komentář.

Jako fakt jděte do háje – a to jsem chtěla být vulgárnější. Pět měsíců vám ten slavný systém kolabuje, neodstranili jste ANI JEDEN tiskopis, naopak, všechno děláme dál pro všechny úřady. Je to paskvil, který měl být minimálně rok ve zkušebním provozu. To je tak, když něco dělají lidi, kteří v životě nebyli v praxi… Jste normální banda diletantů, přidává závěrem další uživatelka.

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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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