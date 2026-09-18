Startují podzimní Dny Marianne. Nabízejí slevy až 70 % i výhody pro platby kartou

Dny Marianne představují sezónní nákupní akci, do které jsou zapojeny stovky značek. Součástí jsou exkluzivní kupony, dárky a také VIP program. Koná se v jarní, letní a podzimní vlně. Právě ta podzimní probíhá nyní od 18. do 21. září.
Během těchto čtyř dnů bude možné využít stovky slevových nabídek z oblasti módy, kosmetiky, bydlení, elektroniky a dalších kategorií. Zákazníci mohou vybírat z více než 550 slevových nabídek se slevami ve výši až 70 procent.
Aplikace i papírová knížka: Jak získat slevové kupony
Dny Marianne jsou založeny na slevových kuponech. Ty jsou dostupné dvěma způsoby. Zájemci je najdou buď v mobilní aplikaci Dny Marianne nebo v tištěné kuponové knížce. Ta je součástí zářijových vydání časopisů Marianne, Marianne Bydlení a Marianne Venkov. Aplikace Dny Marianne je zdarma, ale slevové kupony jsou zpoplatněny částkou ve výši 120 korun. Pro registrované jsou k dispozici také zlaté kupony umožňující prémiové nabídky s nejvyššími slevami.
Celý program akce je navržený tak, aby se zákazníkům nakupování vyplatilo. Součástí podzimních Dnů Marianne budou opět takzvané Marianne Lounges. Těch bude devět po celé republice, a návštěvníci v nich mohou získat drobné dárky i oblíbenou nákupní tašku Dny Marianne.
Dárky i extra porce odměn od partnerů akce
Dny Marianne mají několik partnerů, kteří zákazníkům přinášejí další výhody. Tím hlavním je Mastercard. Když zákazníci s kartou Mastercard nakoupí během Dnů Marianne, dostanou o 3 % vyšší slevy nebo dárek k nákupu. Dalším partnerem je PPL. V aplikaci tohoto přepravce je možné za nákupy během Dnů Marianne získat extra porci odměn. Partnerem Marianne Lounges je oplatka Mila, která si připravila sladké překvapení.
Dny Marianne nejsou impulz, ale plánovaný nákup
Mezi obchody, které se do této prodejní akce pravidelně zařazují, patří například DATART. Ten si je vědom toho, že slevy mají u českých zákazníků dlouhodobě silnou pozici. Jejich význam navíc posílila ekonomická situace posledních let. Lidé si tak zvykli více porovnávat ceny, plánovat větší výdaje a čekat na chvíli, kdy mohou za své peníze získat co nejlepší hodnotu.
Podle Lenky Mastešové, ředitelky marketingové komunikace DATART, je u elektroniky tento trend vidět ještě více.
Dny Marianne tak nejsou jen příležitostí k impulzivnímu nákupu. Pro část zákazníků jsou naopak momentem, kdy se rozhodnou uskutečnit nákup, který už nějakou dobu zvažovali, uzavřela.