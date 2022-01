Tady jsou příběhy podnikatelů, na které berňák tlačil kvůli kompenzačnímu bonusu

Někteří podnikatelé žádost raději stáhli, nechtějí se pouštět do křížku s berňákem

Jak nám oslovení respondenti z řad podnikatelů potvrdili, jsou v jejich okolí i další podnikatelé, kteří svoji poslední žádost o kompenzační bonus raději stáhli, než aby se s finanční správou přeli. Pro úředníky úspora času, pro drobné podnikatele až likvidující dopad.

Finanční správa postupuje nezákonně a je to jen těžko uvěřitelné, řekl pro server Podnikatel.cz Tomáš Hajdušek, vedoucí sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců ČR. Rozhovor s Tomášem Hajduškem zveřejní server Podnikatel.cz v pondělí ve svém podcastu.

Jak jsme už psali, Finanční správa si chybný postup již uvědomila, jen to považuje za „dílčí pochybení“. Toto vyjádření však přišlo až poté, co server Podnikatel.cz finanční správu opakovaně na problém upozornil a navíc zaslal konkrétní případ. Je to už druhé závažné pochybení, kterého se finanční správa v krátké době dopustila. V minulých dnech médii bez velkého povšimnutí proběhla zpráva o tom, že portál finanční správy registruje problémy s elektronickým podáním. Z důvodu probíhající aktualizace databáze formulářů není zatím možné zpracovat a odeslat přes aplikaci Elektronická podání (EPO) formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021. Náprava přitom bude nejdříve až v druhé polovině února.

Ministr financí se k případu nevyjádřil

A co na to ministr financí Zbyněk Stanjura? Mlčí. Server Podnikatel.cz se mu snažil dovolat a následně ho upozornil i na případ prostřednictvím sms zprávy. Do vydání článku na kontakt nereagoval. Server Podnikatel.cz alespoň získal vyjádření jeho tiskového odboru, které jsme publikovali v samostatném článku.

Přečtěte si související článek: Berňáky odmítají vyplácet kompenzační bonus, používají při tom nezákonné postupy

Dotčení podnikatelé mezitím řeší, jak budou nyní postupovat. Spoléhají se na odvolání, jenže odvolací proces může být velmi zdlouhavý, připomíná Tomáš Hajdušek. Jeden z námi oslovených podnikatelů nám mimo záznam potvrdil, že s podnikáním zřejmě končí a raději se nechá zaměstnat.

Zde proto předkládáme konkrétní důkazy, jak finanční správa vyplatit kompenzační bonus odmítá nebo dává nesmyslná ultimáta, která jsou nezákonná. Postup je stejný. Kontaktuje podnikatele neformálně, upozorní je, že nárok nemají, a v některých případech dokonce tlačí, aby svoji žádost o kompenzační bonus stáhli.

Zde jsou konkrétní příběhy podnikatelů

U jednotlivých příběhů jsme pozměnili skutečná jména podnikatelů na jmenné přezdívky. Server Podnikatel.cz jejich skutečnou identitu zná.

Příběh Karla, kterého chtěl příbramský berňák po telefonu donutit, aby žádost stáhl

Karel se zabývá konzultační a poradenskou činností v oblasti výstavby nebo rekonstrukce objektů. Ve srovnávacím období nevydělal ani korunu. Pokles tržeb byl 100%, nevystavil žádnou fakturu. V dobré víře si tak zažádal o kompenzační bonus, aby svoje ztráty alespoň částečně snížil.