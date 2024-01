Textů generovaných umělou inteligencí přibývá. Jak to v roce 2024 ovlivní SEO?

V poslední době se velmi rychle mění algoritmy vyhledávačů, a proto je důležité upravovat SEO strategii a držet krok s trendy. To může přinést jak konkurenční výhody, tak například vést k lepšímu a uživatelsky přívětivějšímu webu.

Jak na umělou inteligenci a SEO

Jak na úvod podotýká Davit S. Nazaretyan, SEO specialista z LinkyJuice!, umělá inteligence ovlivňuje téměř všechny oblasti života a SEO není výjimkou. Podle něj zůstane trendem číslo jedna pro psaní obsahu a výzkum klíčových slov a může poskytnout značné množství výhod každé společnosti a pomoci jí uspět v SEO kampaních. Jako trendy pro rok 2024 uvádí v článku nástroje AI pro generování obsahu a Search Generative Experience.

Nástroje pro psaní za pomoci umělé inteligence jsou dnes široce používány nejen SEO specialisty a pomáhají vytvářet obsah, odpovídat na otázky, vyhledávat informace a přepisovat věty. Nástroje, jako jsou ChatGPT, Copy.ai nebo Jasper AI., generují text na základě pokynů, které jim byly poskytnuty. Vygenerovaný obsah není vždy přesný a musí být zkontrolován, upraven a použit jako nástroj, který pomáhá a nedělá práci spisovatele, zdůrazňuje Davit S. Nazaretyan. Search Generative Experience (SGE) pak používá umělou inteligenci, která uživatelům pomáhá rychle porozumět vyhledávacímu dotazu zobrazením velkého informačního bloku a tímto způsobem tedy odpadá nutnost zadávat webovou stránku a uživatel najde relevantní informace bez námahy.

Podle Jamieho Beattyho působícího na pozici senior organic SEO account manager se v loňském roce trend umělé inteligence zbláznil a v SEO to vedlo k nárůstu obsahu psaného umělou inteligencí, který byl nahrán na desítky tisíc webů v naději, že exploduje jejich organický dosah. Na základě toho Google vydal řadu aktualizací, které kladou větší důraz na „užitečný“ obsah, díky čemuž se výkon obsahu napsaného umělou inteligencí rychle snížil. Způsoby, jak s tím v roce 2024 bojovat, jsou podle něj psát o osobních zkušenostech a předvést odborné znalosti, které by žádná platforma umělé inteligence nemohla znát, ani o nich psát, a zaujmout své publikum originálními formáty, jako jsou vzdělávací webináře, výzkumné zprávy, shrnutí. příspěvky, podcastové rozhovory a studie založené na datech.





Zatímco obsah generovaný umělou inteligencí nadále získává pozitivní veřejný zájem, společnost Google bude pokračovat ve svém závazku zasáhnout proti obsahu od umělé inteligence – zejména obsahu nízké kvality – a stále upřednostňovat obsah vytvořený lidmi, přidává ředitel digitálního marketingu z The Influence Agency Elijah-Blue Vieau s tím, že potřebujete skvělou obsahovou strategii. Pokud necháte veškerou práci dělat AI, můžete očekávat, že Google váš obsah oprávněně odmítne. Je lepší používat AI ke zefektivnění vašich procesů než ji nechat psát za vás, doplňuje na blogu.

Klíčová bude důvěryhodnost

Jak je zmíněno výše, s obsahem od umělé inteligence souvisí také aktualizace a nástroje od Google. Podle SEO marketéra Iva Ščuka jsou takzvané E-A-T faktory (Expertise, Authority, Trustworthiness) stále více zásadní pro vyhledávače, aby mohly posoudit kvalitu obsahu na webových stránkách a rozhodnout o jejich pozici ve výsledcích vyhledávání na stránce s výsledky vyhledávání. Expertise znamená, že webové stránky by měly mít kvalitní obsah, který jsem napsal jako odborník s relevantními zkušenostmi v oboru. Authority označuje a hodnotí mou autoritu a vliv na dané téma a Trustworthiness znamená důvěryhodnost mého obsahu k danému tématu, vysvětluje na svém webu a doplňuje, že loni v dubnu Google zveřejnil aktualizaci hodnocení recenzí, kde přišel s tím, že je důležité dvojité E, tedy E-E-A-T, které bylo formálně publikováno v prosinci 2012. Jedná se o E – Experience, tedy zkušenost a souvisí především s důvěryhodností.

Gabriela Soukupová ze společnosti SEOconsult pak na blogu vysvětluje, že zkušenosti byly nově přidány do hodnotících kompetencí webu zejména z důvodu rozmachu umělé inteligence. Důvodem je, že texty psané umělou inteligencí nikdy neuchopí svým obsahem v takové míře uživatelskou zkušenost, jako to zvládne opravdový člověk, a proto jsou také texty od opravdových lidí ve výsledcích vyhledávání upřednostňovány. Možná to na první pohled zní složitě, ale zkušenost můžete poměrně snadno prokázat na stránce O nás, kde vyzdvihnete role a kvalifikaci členů vašeho týmu, dodává konkrétní tip na zvýšení důvěryhodnosti webu.

Důležitý bude videoobsah

O videoobsahu se v souvislosti s trendy především v marketingu a obsahu obecně hovoří už několik let. Je na vzestupu jak díky názornosti, tak také díky růstu popularity krátkých formátů a sociálních sítí, kde se vyskytují, jako je například TikTok nebo Instagram. Vzhledem k tomu, že Google interpretuje záměry vyhledávání pro různá klíčová slova a různá odvětví odlišně, důvtipné firmy na to zareagují vytvořením obsahu, se kterým se nyní uživatelé setkávají v rámci své zákaznické cesty, myslí si Connor Dodd, SEO Strategy & Support Manager v agentuře Blue Corona. Ten v článku dále dodává, že YouTube a TikTok patří mezi platformy, do kterých lze investovat, pokud jde o produkci multimediálního obsahu.

Konkrétně doporučuje firmám, aby vytvořily doprovodná videa na YouTube pro existující stránky nebo blogové příspěvky na webu, aby požádaly zaměstnance, aby nahráli příspěvek na TikTok, který odpovídá na časté dotazy jejich zákazníků, nebo aby získali od zákazníků videoreference a nahráli je na web nebo na firemní profil Google.

Také Pooja Sharma z Grazitti Interactive doporučuje využít platformy s videoobsahem, jako je Instagram, TikTok a YouTube, ke zlepšení umístění videí ve výsledcích vyhledávání. Kromě toho by měl být název a popis vašeho videa bohatý na klíčová slova, jasný, výstižný a relevantní k obsahu videa. Ujistěte se, že používáte značky, které popisují obsah videa, aby vyhledávače pochopily kontext vašeho videa. Přepis videa navíc zpřístupní vaše video divákům a pomůže vyhledávačům jej přesně indexovat, radí.

Nepodceňujte mobilní verze webů

V poslední době se mobilní zařízení stávají primární metodou pro přístup k online informacím. Společnosti vyrábějící chytré telefony totiž přicházejí se stále výkonnějšími a kvalitnějšími modely a počet jejich uživatelů tak stále roste. Jak říká Elijah-Blue Vieau, webové stránky by se měly zaměřit na indexování zaměřené na mobily, což je to, co řadí jejich webové stránky na první místo na stránce s výsledky vyhledávání.

Indexování zaměřené na mobily v zásadě znamená, že Google bude upřednostňovat mobilní verzi webu – spíše než web pro počítače – aby určil jeho hodnocení na stránce s výsledky. Váš mobilní web se proto musí rozhýbat, aby zůstal konkurenceschopný v tomto digitálním prostředí. Jako firma se zaměřte na vytvoření bezproblémového, uživatelsky přívětivého webu s vyšší rychlostí načítání a intuitivním čtenářským zážitkem, zdůrazňuje dále.

Kvalitní a aktualizovaný obsah

Odlišit se od konkurence je možné vytvářením velmi kvalitního obsahu optimalizovaného pro cílové publikum. Jak podotýká Elijah-Blue Vieau, špatný obsah se nikdy nebude umisťovat na stránkách s výsledky vyhledávání, ale skvělý dlouhý obsah se vždy umístí v první desítce výsledků Google. Zatímco počet slov není vždy rozhodujícím faktorem v tom, jak Google určuje hodnocení stránky, dlouhý obsah obvykle obsahuje působivé prvky, díky kterým jsou stránky vysoce hodnoceny, doplňuje a vyjmenovává, že delší obsah vytváří více příležitostí pro autoritativní zpětné odkazy, delší dobu setrvání, vyšší míru prokliku nebo vyšší zapojení uživatelů. Při brainstormingu vaší SEO strategie na příští rok se zaměřte na zvýšení kvality obsahu tím, že budete informativní, autoritativní a dobře promyšlení, shrnuje Vieau.

Manick Bhan, zakladatel a CTO SEO agentury zaměřené na SEO a digitální marketing LinkGraph, v článku popisuje, že se s masovým přílivem obsahu generovaného umělou inteligencí zpřísní konkurence pro všechna klíčová slova. Pokud máte obsah, který si momentálně vede dobře, chraňte své nejvyšší pozice tím, že ho budete pravidelně aktualizovat. V minulosti k udržení hodnocení obvykle postačovala aktualizace obsahu každé 1–3 roky, ale v roce 2024 by se každoroční aktualizace obsahu měla stát součástí vašeho standardního pracovního postupu, doplňuje.

K obnovení obsahu pro maximální SEO má několik návrhů, jako je potvrzení, že všechna data a statistiky jsou přesné a co nejaktuálnější, doplnění odkazů na nejnovější výzkumy, případové studie a zpravodajské články, přepsání obsahu se zcela novými úvody, postřehy a příklady nebo zkontrolování všech interních a externích odkazů spočívající v opravách nefunkčních odkazů nebo jejich nahrazením. Pokračujte v budování zpětných odkazů. Obnovení nebo přepsání obsahu je skvělá příležitost pro propagaci vašeho obsahu v sociálních médiích, v rámci public relations nebo také vašim stávajícím e-mailovým odběratelům, uzavírá.