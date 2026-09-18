Tisíce korun zpět na daních. Oblíbená sleva se po letech vrátí

Sleva na studenta se má od roku 2027 vrátit do českého daňového systému. Její obnovení je součástí zákona, který zavádí novou podobu elektronické evidence tržeb EET 2.0. Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila původní znění zákona. Ten už podepsal i prezident republiky.
Studenti se od roku 2027 znovu dočkají daňové úlevy, kterou mohli naposledy využít za rok 2023. Sleva bude činit 4020 korun za rok.
Nejde ale o příspěvek, který by stát studentovi jednoduše poslal na účet. Jde o daňovou slevu, která snižuje vypočtenou daň z příjmů. Konkrétní přínos proto závisí na daňové povinnosti poplatníka.
Kdo bude mít na slevu nárok?
Podmínky se mají vrátit v zásadě do podoby, která platila před zrušením slevy. Nárok bude mít poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem. Základní věková hranice zůstane 26 let.
U studentů prezenčního doktorského studia na vysoké škole bude možné slevu uplatnit až do dovršení 28 let.
Sleva se přitom nebude počítat automaticky za celý rok. Pokud jsou podmínky splněny jen po část roku, uplatní se poměrná část. Za každý měsíc, na jehož začátku byly podmínky splněny, připadne jedna dvanáctina roční částky, tedy 335 korun.
Rozhoduje stav na začátku měsíce
Právě pravidlo o začátku měsíce může být pro studenty důležité. Nárok se posuzuje podle toho, zda byly podmínky splněny k prvnímu dni daného kalendářního měsíce. Pokud tedy například student začne studovat až v průběhu září, za září mu nárok na měsíční část slevy nevznikne. Pokud už ale studium trvá 1. října, může se říjnová část započítat.
Nezáleží jen na prezenčním studiu
U vysokých škol nebude podmínkou pouze prezenční forma. Nárok může vzniknout také při distanční nebo kombinované formě studia. Sleva se naopak nebude vztahovat na studium v rámci celoživotního vzdělávání.
Podmínky soustavné přípravy na budoucí povolání vycházejí ze zákona o státní sociální podpoře. Za určitých podmínek se do ní může započítat také přerušení studia na vysoké škole v době, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená, a to nejdéle do tří let věku dítěte.
Zákon zároveň stanovuje některé výjimky. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se například nepovažuje studium po dobu služebního poměru u příslušníků bezpečnostních sborů nebo vojáků z povolání.
Nárok bude potřeba doložit
Stejně jako v minulosti nebude stačit pouze tvrdit, že člověk studuje. K uplatnění slevy bude potřeba doložit nárok potvrzením o studiu. Pokud tedy zákon projde posledními legislativními kroky a nabude účinnosti v plánované podobě, bude možné slevu na studenta znovu využívat za zdaňovací období roku 2027.