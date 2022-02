Ukrajinci v ČR dostávají povolávací rozkazy, řadu firem to může dostat do potíží

Přestože ale společnosti připouští, že jim v souvislosti s návratem Ukrajinců domů hrozí potíže s nedostatkem pracovních sil, samotným ukrajinským pracovníkům se snaží pomoci, ať už se vrátí do své vlasti, či zůstanou v ČR.

Ukrajinci dostávají povolávací rozkazy

Po ruské agresi a invazi na Ukrajinu začaly Ukrajincům pracujícím v ČR chodit povolávací rozkazy. Jak včera napsala na sociální síti LinkedIn Simona Kijonková, spolumajitelka a generální ředitelka skupiny Packeta, která vlastní mimo jiné Zásilkovnu, už před měsícem zástupce české vlády upozorňovala, že mužští zástupci ukrajinské menšiny mají povinnou brannou povinnost v případě válečného konfliktu a vyhlášení mobilizace. Odpovědi jsem tehdy nedostala. Dnes je nám na depech smutno. Loučíme se s těmi, kteří povolávací rozkazy již obdrželi. Musí zřejmě odjet s okamžitou platností. Od cizinecké policie máme prozatímní informace, že by se v případě neopuštění republiky jednalo o trestný čin, doplnila Kijonková.

Co dělají firmy s ukrajinskými zaměstnanci

Jak serveru Podnikatel.cz upřesnil Kamil Chalupa, mluvčí skupiny Packeta, zatím se to týká několika pracovníků. Není to pro nás v této chvíli zásadní problém. Situaci na Ukrajině samozřejmě sledujeme dlouhodobě a máme připraveny scénáře, jak případné dopady konfliktu na naše podnikání řešit, podotkl Chalupa.

Ukrajince zaměstnávají i dopravci jako PPL či DoDo. Zatímco PPL se nechtělo k problematice vyjádřit, Dodo serveru Podnikatel.cz upřesnilo, že u nich aktuálně pracuje něco přes 20 ukrajinských občanů, přičemž o povolávacích rozkazech zatím žádné informace nemají. Teď jde v každém případě primárně o bezpečnost všech zasažených válkou a o to, aby se situace na Ukrajině co nejrychleji uklidnila. V takové chvíli jsou případné komplikace pro samotné DoDo tím posledním, nad čím bychom přemýšleli, vysvětlil Martin Marek, CEO DoDo pro Českou republiku a Slovensko.

Řadu ukrajinských zaměstnanců má i Alza. Dnes jsme se s nimi bavili a zjišťovali jejich individuální situace. Zatím nikdo z našich kolegů povolávací rozkaz nedostal. Někteří z nich však vyjádřili jasný postoj, že pokud k tomu dojde, jsou připraveni jít svoji vlast bránit. Zároveň zvažujeme nabídnout kolegům, kteří potřebují odcestovat, dovolenou navíc, aby mohli zajistit potřeby svých rodin a blízkých na Ukrajině, uvedla serveru Podnikatel.cz Daniela Chovancová, mluvčí Alzy, s tím, že návrat Ukrajinců do vlasti nepředstavuje v tuto chvíli pro provoz firmy výrazné riziko.

Podobně na tom je i Mall. Především v našich logistických centrech zaměstnáváme desítky ukrajinských kolegyň a kolegů. Zatím nikdo z nich povolávací rozkaz neobdržel. Od včerejšího rána se snaží především spojit se svými blízkými. Snažíme se jim být maximálně nápomocni a jsme připraveni jim pomoci i s případnou relokací jejich blízkých, ať už půjde o transport nebo pomoc se zajištěním ubytování, sdělila serveru Podnikatel.cz Pavla Hobíková, mluvčí Mall.

Ukrajinské pracovníky zaměstnává i Rohlík. Rozumíme, že naši kolegové nyní potřebují být v neustálém kontaktu s rodinami, proto jim aktuálně nabízíme možnost volání z našich služebních telefonů, které si mohou zapůjčit. Také našim obchodním partnerům, kteří

zaměstnávají ukrajinské občany, poskytneme výhodu zálohových plateb tak, aby měli větší finanční jistotu, řekl Olin Novák, CEO Rohlíku.

Odliv Ukrajinců může dostat do problémů některá odvětví

Podle podnikatelských asociací zatím povolávací rozkazy nechodí ve velké míře, dá se však očekávat, že jich bude přibývat. Pokud by většina Ukrajinců, kteří v ČR pracují, odjela bojovat domů, mnoho tuzemských odvětví se může dostat do problémů. Zatím je to jen malá část zaměstnanců, ale pokud by jich odjela většina, tak to bude znamenat výrazné omezení zejména u průmyslových firem. Mnohem větší dopady by to ale mělo na zdravotnictví nebo sociální služby, kde Ukrajinci tvoří výraznou část pomocného personálu, ale také poměrně významnou část personálu zdravotnického, komentoval pro server Podnikatel.cz Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Podobně hovoří i Hospodářská komora ČR. Co se týká výpadku ukrajinských pracovníků pro české firmy, jedná se podle ní nepochybně o veliký problém. Podle posledních dostupných dat ČSÚ v tuzemsku oficiálně působí zhruba 200 000 Ukrajinců. Zejména některé obory (služby, ubytování, stavebnictví apod.) se bez zahraničních zaměstnanců zejména z Ukrajiny neobejdou. Jen za loňský rok komora zpracovala na 4,5 tis. žádostí o více než 21 tis. pracovníků z Ukrajiny. Už toto samotné číslo vypovídá o tom, že jsou pro tuzemské firmy často nepostradatelní, uvedl Miroslav Beneš, mluvčí Hospodářské komory ČR.

Jak upozorňují firmy, existují otázky, na které od české vlády zatím chybí odpovědi. Jak máme jako podnikatelé postupovat u těch, kteří chtějí i přes povolávací rozkazy zůstat v ČR a naopak sem přivézt své rodiny? Vyzývám a prosím Vládu ČR o jasné stanovisko. Jak postupovat v případě branné povinnosti a jak při mobilizaci na Ukrajině? Jak se postavit k situaci, kdy zaměstnanec z Ukrajiny obdrží povolávací rozkaz, přestane mu platit tedy vízum, ale chce zůstat pracovat zde? shrnula Simona Kijonková ze skupiny Packeta.

Co je podle firem nutné udělat

Podle podnikatelských asociací jsou navíc ze strany státu nutné některé věcí. Předně je potřeba automaticky prodloužit platnost stávajících pracovních i krátkodobých víz všem ukrajinským občanům, kteří jsou v tuto chvíli na území Česka. Dále by měl český stát zajistit jednoduchý vízový proces pro rodinné příslušníky ukrajinských zaměstnanců tak, aby se zbytek jejich rodin dostal na území Česka co nejdříve. K tomu je třeba i koordinovaná pomoc se zajištěním jejich rychlé a bezpečné přepravy a následný celkový adaptační proces podpory po jejich příchodu, doplnil Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Podle Hospodářské komory ČR by se měly urychleně navýšit kvóty pro vyřízení titulu sloučení rodiny a nastavit systémové podmínky pro případ poskytnutí azylu vyššímu počtu Ukrajinců v rámci migrační vlny způsobené válečným konfliktem. Doporučujeme co nejrychleji adekvátně nastavit kvótu pro co nejrychlejší vyřízení sloučení rodiny a ochotu ČR sloučení rodin podporovat také dostatečně důrazně komunikovat. Jsme připraveni s touto komunikací přes zaměstnavatele, kterým jsme pomáhali zajišťovat pracovní povolení, pomoci, ujistil Miroslav Beneš z Hospodářské komory ČR.

Kromě podpory svých ukrajinských pracovníků české firmy nabízí i prostředky na humanitární pomoc Ukrajině. Například Alza takto daruje 24 milionů korun, Rohlík pak až do konce února věnuje 1 % svého obratu na pomoc Ukrajincům zasažených válkou.