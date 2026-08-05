Uplatnění daňového zvýhodnění během posledních prázdnin

Ne každý si této úpravy všiml, a přitom jde o důležitou informaci, která by neměla uniknout ani mzdovým účetním, ani rodičům vyživovaných dětí. Jedná se o zletilé studující děti, které rodiče vyživují ve společně hospodařící domácnosti.
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Soustavná příprava na budoucí povolání
Z důvodu posouzení nároku na daňové zvýhodnění je u zletilých dětí důležité určení, zda jde o soustavnou přípravu na budoucí povolání. Za ni je považováno studium na středních a vysokých školách, teoretická a praktická příprava pro osoby se zdravotním postižením prováděná podle předpisů o zaměstnanosti, studium na středních nebo vysokých školách v cizině, pokud je doloženo rozhodnutím MŠMT, že je studium postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice. Obdobně to platí pro studium na zahraniční vysoké škole v ČR nebo ve vysokoškolském studijním programu zahraniční vysoké školy uskutečňovaném na území ČR českou právnickou osobou. Podrobnější úpravu obsahují § 11 až 16 zákona o státní sociální podpoře.
Soustavná příprava na střední škole
Za středoškolské studium je považováno studium gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště, vyšší odborné školy nebo konzervatoře. Obecně jde tedy o studia zakončená závěrečnou zkouškou, maturitou nebo absolutoriem. Na roveň studia na středních školách je postaveno i studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou pro osoby, které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium na konzervatoři v kalendářním roce.
Výjimky stanoví § 12 zákona o státní sociální podpoře, jde o:
- studium za trvání služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání; a rovněž
- dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno podle § 10 zákona o státní sociální podpoře (tj. výdělečná činnost zakládá účast na nemocenském pojištění) nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání začíná nejdříve od počátku školního roku prvního ročníku školy. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole se považuje také:
- doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,
- doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, jestliže je konána v květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku, v němž byla taková zkouška konána (obdobně absolutorium), školní rok končí obvykle 30. června,
- doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na ukončení studia, pokud dítě nevykonávalo po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost zakládající účast na nemocenském pojištění, nebylo po celý kalendářní měsíc v evidenci uchazečů o zaměstnání (případně obojí v návaznosti na sebe) a poslední ročník studia neprobíhal za trvání služebního poměru. Omezení neplatí, jestliže se dítě stalo studentem vysoké školy. U jednoletého studia cizích jazyků musí být pro nárok na poslední prázdniny za stejných podmínek jako u studentů klasických středních škol studium zahájeno v září a ukončeno v měsíci červnu (školní rok trvá alespoň 10 kalendářních měsíců).
Poslední prázdniny po novele zákona
Důležitou změnou zákona o státní sociální podpoře účinnou od 1. října 2025 je drobná úprava výše uvedeného bodu 3. Pro nárok na poslední prázdniny nesmí být dítě po celý měsíc vedeno v evidenci uchazečů o zaměstnání (dříve nesmělo mít nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci). Pokud se tedy dítě po ukončení střední školy zaeviduje na celý kalendářní měsíc červenec nebo srpen (byť i nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti či rekvalifikaci) do evidence uchazečů o zaměstnání, ztrácí rodiče nárok na daňové zvýhodnění.
Pro nárok na daňové zvýhodnění – poslední prázdniny po ukončení střední školy tak musí být současně splněny tři podmínky:
- dítě nesmí vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na nemocenském pojištění po celý kalendářní měsíc. Nevadí však dohoda o provedení práce s měsíční odměnou do 11 999 Kč ani pracovní poměr s účastí na nemocenském pojištění sjednaný na dobu kratší než kalendářní měsíc, např. od 2. července do 31. července atd.,
- nesmí být po celý kalendářní měsíc v evidenci uchazečů o zaměstnání (případně obojí v návaznosti na sebe), a
- poslední ročník studia nesmí probíhat za trvání služebního poměru.
V případě neúspěšné maturity či absolutoria a povolení opravné zkoušky, odkladu zkoušky nebo jejího opakování je dítě žákem střední školy do konce školního roku, v němž mělo studium ukončit, tj. do 31. srpna. Ovšem musí být splněny stejné podmínky, a to, že nesmí vykonávat po celý měsíc výdělečnou činnost zakládající účast na nemocenském pojištění nebo nebýt po celý měsíc vedeno v evidenci uchazečů o zaměstnání.