Upravené podmínky čerpání otcovské a nová překážka dle zákoníku práce

Zákonem číslo 358/2022 Sb. se s účinností od 1. prosince 2022 změnila pravidla pro karanténu. Zaměstnavatelé již nepřijímají tiskopis „Potvrzení o nařízení karantény“ a nepředávají jej příslušné OSSZ. Postup při uplatňování nároku na nemocenskou z důvodu nařízené karantény je shodný s uplatňováním nároku na nemocenské z důvodu dočasné pracovní neschopnosti. V zásadě došlo k legalizaci již uplatňovaných postupů zavedených v době pandemie.

Stejným zákonem se rozšířil okruh příjemců otcovské. Nárok na otcovskou poporodní péči se nově týká otců, jejichž dítě se narodí mrtvé nebo zemře v období 6 týdnů ode dne narození. Novinka má umožnit oběma rodičům, které postihla takto závažná událost, vyrovnávat se společně s touto ztrátou. Matka má v případě úmrtí dítěte nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Psychický stav zpravidla neumožňuje řádný výkon zaměstnání, a proto je důležité zajistit i otci možnost pracovního volna s náhradou ucházejícího příjmu ze zaměstnání.

Od 1. prosince 2022 má v souladu s ustanovením § 38 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění nárok na otcovskou pojištěnec, jestliže dítě, jehož je otcem:

Jestliže se tedy narodí mrtvé dítě nebo zemře v období 6 týdnů ode dne jeho narození, platí následující podmínky:

Otcovská poporodní péče ale nenáleží v případě úmrtí dítěte, které bylo převzato do péče nahrazující péči rodičů a následně zemřelo.

Do zákoníku práce přibyl k 1. prosince 2022 nový paragraf. Otcovská dovolená je nově překážkou v práci dle § 195a. Píše se zde, že v souvislosti s narozením dítěte a péčí o ně je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci otcovskou dovolenou. Otcovská dovolená přísluší zaměstnanci po dobu poskytování dávky otcovské poporodní péče podle § 38a až 38d zákona o nemocenském pojištění.

Na první pohled se může zdát tato změna jako nevýznamná, ale výrazně ovlivní postup mzdových účetních. Otcovská poporodní péče totiž dosud nebyla promítnuta do zákoníku práce jako překážka v práci. Zaměstnanec čerpající nemocenskou dávku otcovskou poporodní péči musí mít důvod k uvolnění z práce v souladu se zákoníkem práce. Nejčastějším a doporučovaným důvodem k uvolnění z práce byla rodičovská dovolená. Situaci šlo eventuálně řešit i neplaceným volnem. Avšak zde docházelo k potížím, zaměstnanec čerpající neplacené volno není chráněn před podáním výpovědi ze strany zaměstnavatele a nesnižuje se mu v době čerpání neplaceného volna vyměřovací základ pro účely zdravotního pojištění.

Proto se nejčastěji současně s nemocenskou dávkou otcovskou čerpala i rodičovská dovolená. Mzdoví účetní hlásili na tuto dobu zaměstnance na zdravotní pojišťovnu kódem M.

Od 1. prosince 2022 tak činit nemusí, zaměstnanec čerpá překážku v práci v souladu s novým § 195a zákoníku práce, a to otcovskou dovolenou. V době čerpání otcovské dovolené nelze dát zaměstnanci v souladu s ustanovením § 53 a 54 zákoníku práce výpověď.

Čerpání otcovské dovolené je nyní pro účely řádné dovolené hodnoceno jako výkon práce v plném rozsahu. Upravuje se i ustanovení § 217 a 219 zákoníku práce. Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvláštního právního předpisu ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na otcovské nebo rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho žádost.

Nastoupí-li zaměstnanec během dovolené vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení v ozbrojených silách, byl-li uznán dočasně práce neschopným, byla-li mu nařízena karanténa, poskytuje-li dlouhodobou péči, ošetřuje-li nebo pečuje-li o fyzickou osobu v případech uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění, dovolená se mu přerušuje; k přerušení dovolené v době karantény, poskytování dlouhodobé péče, ošetřování fyzické osoby nebo péče o dítě v případech uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění, vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení nedojde, požádá-li zaměstnanec o pokračování v čerpání dovolené během těchto překážek v práci. Dovolená zaměstnankyně se přerušuje také nástupem mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnance také nástupem otcovské a rodičovské dovolené.

Co je otcovská dovolená?

Co je rodičovská dovolená?

Rodičovská dovolená se poskytuje podle § 196 zákoníku práce k prohloubení péče o dítě zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost. Přísluší matce po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.