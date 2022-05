V jakém kraji mají senioři nejnižší důchody? Máme konkrétní přehled

Přinášíme Týdeník , přehled nejdůležitějších témat za uplynulý týden, který sestavuje šéfredaktor serveru Podnikatel.cz Michael Hovorka . Nové články odebírejte také do mailu. Zapněte si newsletter , který můžete odebírat každý den nebo dle volby každý týden.

Po Praze zaujímá druhé místo Středočeský kraj s 15 647 korunami a třetí nejvyšší penze se vyplácí v Moravskoslezském kraji (15 491 korun). Vyplývá to z dat České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Průměrný sólo důchod dosáhnul podle dat ČSSZ ke konci roku 2021 15 425 korun. Zatímco podprůměrný důchod dostávají senioři v 11 krajích, nadprůměrný pouze ve 3. Nejvyšší penze dostávají senioři v Praze, a to v průměru 16 392 korun.

Nejnižší penze se naopak vyplácí v Karlovarském kraji, v průměru se jedná o 14 875 korun. Druhé nejnižší důchody dostávají v Olomouckém kraji (15 000 korun) a třetí nejmenší v Pardubickém kraji, kde se senioři v průměru přijdou na 15 177 korun. V jakém kraji nejnižší důchody ženy a muži? Přečtěte si v samostatném článku.

Letos se již potřetí mění cestovní náhrady. Začátkem roku výše stravného, nyní již podruhé průměrná cena pohonných hmot. Podle § 189 zákoníku práce je ministerstvo práce a sociálních věcí zmocněno v mimořádném termínu upravit vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z těchto cen ode dne účinnosti zákoníku práce nebo ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce zvýší nebo sníží alespoň o 20 %. A to se aktuálně stalo.

Během března 2022 se zvýšila průměrná cena za 1 litr motorové nafty na 47,10 Kč a průměrná cena benzinu automobilového 95 oktanů na 44,50 Kč. Nárůst ceny oproti částce obsažené ve vyhlášce č. 511/2021 Sb., tak činí 30,47 % v případě motorové nafty a 20 % v případě benzinu automobilového 95 oktanů po zaokrouhlení. Stávající náhrada 44,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů se zvýšila na 44,50 Kč a 47,10 Kč za 1 litr nafty na 47,10 Kč. Přečtěte si celou rekapitulaci v tabulce.

Zákoník práce neřeší obsazování pracovních míst na základě výběrového řízení, stanoví pouze postup před vznikem pracovního poměru (eventuálně dohod konaných mimo pracovní poměr). Zaměstnavatel musí dbát na pravidla zákazu diskriminace, ochrany osobních údajů a další. Zákon nerozlišuje malé a velké zaměstnavatele. Ať už jde o zaměstnavatele zaměstnávajícího tisíce zaměstnanců či jen dva zaměstnance, povinnosti stanovené pracovněprávními předpisy jsou stejné.

Počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a požadavky jsou plně v kompetenci zaměstnavatele. Avšak vždy platí pravidlo o přednostním obsazování pracovních míst občany z České republiky, dále občany z EU/EHP a Švýcarska či cizinci, kteří nepotřebuji pracovní oprávnění. Až na posledním místě je možné zaměstnat cizince, kteří pracovní oprávnění potřebují, tj. mají pracovní povolení, zaměstnaneckou nebo modrou kartu. Zde již musí být pracovní místo zařazené do centrální evidence volných pracovních míst vedených úřadem práce. Pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti vznikne až spolu se získáním pracovního oprávnění. Další změny popisuje v tomto textu.

Paušální režim budou moct využít OSVČ s příjmy až do 2 milionů korun. Pro některé to však bude znamenat měsíční odvod ve výši 26 tisíc korun. Záviset bude na oboru podnikání a také výši příjmů. Zatímco OSVČ spadající do oborů s výdajovým paušálem 80 % budou platit 6 tisíc až do příjmů 2 milionů korun, OSVČ v odvětvích se 40% paušálem budou muset platit při příjmech nad 1 milion korun více.

Aktuálně činí paušální daň OSVČ 5994 korun. Skládá se totiž z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun. Institut paušální daně mohou využít pouze OSVČ, které mají příjmy do 1 milionu korun. Na paušál naopak mohou zapomenout plátci DPH (nárok nemají ani dobrovolní plátci DPH) i ti, kteří mají i registrační povinnost k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby. Pro koho budou jednotlivá pásma? Vysvětlujeme podrobně v samostatném článku.





Základní podmínkou pro přiznání starobního důchodu je dosažení důchodového věku a získání potřebné doby pojištění. Od roku 2018 činí nejvyšší důchodový věk 65 let. Co se týče minimální doby pojištění, ta je pro seniory, kteří dosáhnou důchodového věku, 35 let.

Obě tyto informace je možné snadno zjistit pomocí Informativní důchodové aplikace (IDA). Kromě důchodového věku aplikace poskytne i informaci, zda jste již potřebnou dobu získali, případně kolik let a dní vám do získání doby potřebné pro nárok na starobní důchod ještě chybí. Navíc ukáže i odhadovanou výši starobního důchodu. Co dělat, než o důchod zažádáte? Podrobnosti v tomto textu.

Vláda předložila novelu, ve které se navrhuje od základu změnit, mimo jiné, zákonnou záruku. Spotřebitelská organizace dTest přichází s varováním, že část vládního návrhu může být vykládána proti zájmům spotřebitelů.

Podle stávajících pravidel prodávající ze zákona garantuje spotřebiteli tzv.

jakost věci při převzetí. Znamená to, že prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc nemá v okamžiku převzetí žádné vady. A to jak vady viditelné, ani vady na první pohled nezřetelné, upozorňuje spotřebitelský server dTest. Jak bude vypadat reklama v novém kabátě? Vysvětlujeme v samostatném článku.