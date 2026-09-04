Vláda slibovala jednotné inkasní místo. Nyní přiznává, že se nedá stihnout

Kabinet chce aspoň během svého mandátu sjednotit vymáhání pohledávek pojistného a daní a také zavést společné podávání přehledů pro pojistná a daňového přiznání u finanční správy.
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Vláda slibovala jednotné inkasní místo
Vláda v programovém prohlášení slíbila, že zřídí „jednotné inkasní místo, které sloučí výběr daní, sociálního a zdravotního pojištění a tím výrazně sníží administrativní zátěž pro podnikatele a firmy“. Jak ale nyní uvedlo v důvodové zprávě k návrhu zákona o platformové práci ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), jednotné inkasní místo (JIM) do konce volebního období zřízeno nebude. Zdůvodňuje to tím, že v jednom volebním období celý projekt JIM stihnout nejde.
Historická zkušenost s tímto projektem ukázala, že maximalistická ambice sjednocení daní z příjmů a pojistných na sociální a zdravotní pojištění na poli hmotněprávní, procesní i kompetenční právní úpravy vede v konečném důsledku k nerealizovatelnosti daného projektu v horizontu příslušného volebního období, napsalo MPSV v důvodové zprávě.
Vymáhání dluhů na pojistném přebere berňák
Přestože MPSV přiznává, že ke sjednocení plateb daní a pojistného ve stávajícím volebním období nedojde, chce během něj aspoň schválit několik dílčích kroků. Prvních z nich by mělo být převzetí vymáhání veřejných pojistných ze strany finanční správy se zohledněním specifik na straně orgánů sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven. S touto novinkou přichází již zmíněný návrh zákona o platformové práci, který před několika dny schválila vláda. Ministerstvo si od změn slibuje jednodušší správu veřejných pohledávek, nižší náklady pro dlužníky a efektivnější vymáhání.
Od 1. ledna 2028 by taky měly být pohledávky z dlužného pojistného předávány finančním úřadům, které disponují rozsáhlou infrastrukturou pro správu a vymáhání veřejných pohledávek. Centralizace vymáhání pod jeden orgán umožní podle ministerstva účinnější a méně zatěžující postup zejména u případů, kdy má jeden dlužník závazky vůči více veřejným institucím.
Změna by měla přinést úspory jak na straně institucí, které pojistné spravují, tak na straně dlužníků, jejichž nedoplatky jsou řešeny. Úprava se má týkat veškerých pohledávek evidovaných územními správami sociálního zabezpečení a Českou správou sociálního zabezpečení, které v důsledku toho přestanou danou agendu vykonávat. U zdravotních pojišťoven bude jejich zapojení v první fázi dobrovolné. Převedení vymáhání se tak nebude týkat jen veřejných pojistných, ale také například nedoplatků na pokutách za přestupky či na vratkách dávek apod.
U zdravotních pojišťoven bude předání zatím na žádost
Vzhledem k tomu, že u zdravotních pojišťoven bude předání pohledávek dobrovolné, dojde k němu jen na základě žádosti. Tato žádost bude obdobou obecné možnosti požádat o vymáhání nedoplatků obecného správce daně podle § 175 odst. 1 písm. b) daňového řádu.
Nedochází tak de iure ke zrušení či omezení působnosti zdravotních pojišťoven jako stávajících správců veřejných pojistných a dalších dotčených peněžitých plnění zajišťovat jejich placení (tedy i vymáhání). De facto se nicméně předpokládá, že postupně dojde k zajištění vymáhání ze strany finančního úřadu u všech pohledávek, kde je to vhodné a možné (mj. s ohledem na úpravy informačních systémů jednotlivých zdravotních pojišťoven), doplňuje důvodová zpráva.
Pokud jde o samotný proces předávání nedoplatků k vymožení v rámci dělené správy, uplatní se obecná pravidla daňového řádu i osvědčené postupy ze stávající praxe v případech, kdy je dělená správa realizována dobrovolně. Jak upřesnilo MPSV, předmětná žádost se může týkat jak jednotlivého případu, tak dávkového (hromadného) předávání více případů. „Podle § 162 odst. 5 daňového řádu platí, že žádost, kterou orgán veřejné moci žádá obecného správce daně o výkon vymáhání peněžitého plnění v rámci dělené správy, lze učinit pouze elektronicky ve formátu a struktuře určených a zveřejněných správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Finanční úřad jako obecný správce daně nemusí konkrétní formát a strukturu určit, tj. může akceptovat též zaslání žádosti v jakémkoliv čitelném formátu a struktuře, který je schopen přijmout. Předmětná žádost v takovém případě nemusí představovat samostatný formalizovaný dokument, ale k požádání o vymáhání může dojít pouze konkludentně elektronickým zasláním příslušného titulu a dalších nezbytných údajů finančnímu úřadu,“ vysvětlilo ministerstvo.
Vláda nyní slibuje spojení přiznání a přehledů do jednoho formuláře
Druhou etapou JIM, ke které by mělo dojít v letech 2028 až 2029, bude zavedení společného podávání přehledů pro pojistná a daňového přiznání u finanční správy a s tím související sjednocení lhůt. Finanční správa by v těchto letech rovněž měla získat možnost kontroly veřejných pojistných spravovaných orgány sociálního zabezpečení.
Kdy by mělo dojít k poslední fázi, tedy k převzetí celé správy placení veřejných pojistných ze strany finanční správy a k následnému převzetí komplexní správy veřejných pojistných a harmonizaci hmotněprávní a procesní úpravy daní z příjmů a veřejných pojistných, ministerstvo neupřesnilo. V důvodové zprávě k tomu jen uvedlo, že k tomu dojde „za horizontem tohoto volebního období“.