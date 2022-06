Vydělají restaurace na nealkoholických nápojích? Víme přesně, kolik si za ně účtují

Server Podnikatel.cz provedl na základě zveřejněných nápojových lístků srovnání cen několika nealkoholických nápojů ve vybraných gastronomických podnicích napříč republikou.

Jak jsme psali, například v restauraci U Šumavy plánovali zvednout ceny kvůli zdražení energií a cen dodavatelů, a to jak u jídla, tak nápojů. Sylvio Spohr, majitel Café Louvre a prezident asociace Apron, vysvětloval, že když hostinský potřebuje peníze, tak je jedno, co zdraží – musí získat více peněz, aby přežil, a je jedno, jestli půjdou z nápojů nebo jídel. To si musí rozhodnout každý podnikatel sám v rámci své strategie, doplňuje.