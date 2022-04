Kolik účtují restaurace za svíčkovou? V některých se cena blíží třem stovkám

Svíčková je oblíbená klasika

Svíčková z Restaurace U Veverky získala několik ocenění, a proto se u nich drží jako oblíbená klasika, na kterou se sjíždí zákazníci z celé Prahy. Jak popisuje spolumajitel a provozní této restaurace Ondřej Vykusa, zákazníci vědí, že u nich dostanou svíčkovou z kvalitních surovin. Dávají si tam záležet s několika hodinovou přípravou a hosté ke svíčkové na smetaně dostanou také domácí knedlík, a to buď houskový, špekový, nebo karlovarský. Naše tradiční svíčková na smetaně stojí na odpoledním menu 235 Kč, nicméně máme ji v plánu za pár dní zdražit kvůli růstu vstupních položek o přibližně 10 %. Během poledního menu si však naši zákazníci mohou svíčkovou vychutnat za sníženou cenu 175 Kč, dodává. Podobně v ostravské Restauraci U Zlatého lva tím, že ví, jak moc je u nich svíčková žádaná, snaží se ji co nejčastěji využívat i jako „meníčkový“ pokrm, což jejich hosté vždy rádi uvítají. Cena plnohodnotné porce svíčkové z jídelního lístku zde vychází na 146 korun, což je podle provozní Kateřiny Navrátilové oproti ostatním podnikům v okolí opravdu hodně levné. Proto je u nás tento typ pokrmu vyhlášený a kvůli jeho konzumaci k nám jezdí spousta lidí z Poruby a okolí, doplňuje.

Ceny svíčkové v Praze jsou nejrozdílnější

V pražských restauracích se ceny svíčkové pohybují od 149 do 295 korun a průměrná cena za tento pokrm je 223 Kč. Rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším podnikem tak činí 146 Kč, což je nejlevnější částka, za kterou si můžete svíčkovou dát právě ve výše zmíněné ostravské restauraci U Zlatého lva.

Ceny svíčkové v Praze Restaurace Cena svíčkové Restaurace u Jindřišské věže 149 Kč U Mrtvýho ptáka 169 Kč Restaurace Trezor 195 Kč Smíchovské Vidličky a nože 195 Kč Restaurace Dobrá společnost 195 Kč Dejvická sokolovna 199 Kč Restaurace Trojský vrch 199 Kč Potrefená Husa 209 Kč Restaurace a penzion U Švejků 219 Kč U Pinkasů 219 Kč Restaurace Na Pekařce 219 Kč Pivnice Štupartská 225 Kč Hospoda Hajnovka 229 Kč Krušovická Šalanda 229 Kč Restaurace U Veverky 235 Kč Meat Beer 259 Kč Kozlovna Apropos 269 Kč Restaurace U Mecenáše 275 Kč U Tří jelínků 279 Kč U Glaubiců 295 Kč

V Brně na svíčkovou postačí 250 korun

Průměrná cena za svíčkovou v brněnských restauracích je 212 Kč, což je o 11 korun méně než v pražských podnicích. Nižší je také nejvyšší částka – nejdražší svíčkovou si můžete dát v Potrefené huse Zelný trh, a to za 245 Kč. Nejlevnější svíčková je pak v restauraci Na Knoflíku (168 korun).

Ceny svíčkové v Brně Restaurace Cena svíčkové Na Knoflíku 168 Kč U Kozáka 189 Kč Restaurace & pub Pivní opice 189 Kč Štatl 189 Kč Za sedmero 198 Kč U Třech čertů 199 Kč Švejk Restaurant & Pension 199 Kč Restaurace na Chatě 202 Kč Pivnice U kohoutů 205 Kč Hostinec U Semináru 205 Kč Šelepka restaurace 210 Kč U 3 opic – pub & restaurant 219 Kč Pivnice U čápa 219 Kč Gusto Plzenka 225 Kč Stopkova Plzeňská pivnice 229 Kč U Hovězího pupku 235 Kč Srdcovka Jalta 235 Kč Restaurace PADOWETZ 235 Kč Jakoby 238 Kč Potrefená husa Zelný trh 245 Kč

Ostravské ceny svíčkové se podobají Brnu

V Ostravě je průměrná cena svíčkové na smetaně 211 korun, tedy jen o korunu méně než v brněnských restauracích. Ceny začínají na 146 Kč (U Zlatého lva) a končí na 289 korunách (Stračena Pub a Viktorka plzeňská tankovna). Provozní Restaurace U Zlatého lva vysvětluje, že se spolu s provozovatelem snaží, aby jejich ceny byly pro jejich zákazníky stále přijatelné, nehledě na vysoké náklady. Proto se snaží marži stále držet lehce při zemi. Naše restaurace není typ podniku, ve kterém bychom se snažili vydělat na každém jednom prodaném jídle, ale spíše vsázíme na kvantitu prodeje díky kvalitnímu a cenově přijatelnému sortimentu, popisuje dále Kateřina Navrátilová.





Ceny svíčkové v Ostravě Restaurace Cena svíčkové U Zlatého lva 146 Kč U Šťástků 155 Kč Paleta restaurant 165 Kč Pivnice Školka 169 Kč Club restaurant Veronika 169 Kč Kovárna Výběr 169 Kč 2 promile Restaurant & Café Bar 189 Kč Restaurace Beseda 189 Kč Restaurace a pivnice U Rady 190 Kč Zaječský vinný sklep 219 Kč Tankovna U Koně 219 Kč Restaurace Akord 219 Kč Restaurace Stodola 220 Kč U Dvořáčků 225 Kč Moravská chalupa 229 Kč Restaurace U Prokopa 240 Kč Radegastovna na náměstí 259 Kč Kaskáda restaurant 265 Kč Stračena Pub 289 Kč Viktorka plzeňská tankovna 289 Kč

Další zdražování se dotkne masa i zeleniny

V Restauraci U Zlatého lva už nějaké zdražování proběhlo na začátku roku, ale jen o pár korun. Jednalo se tedy o zanedbatelné částky a v nejbližší době neplánují ceny navyšovat. Každopádně, kdyby to mělo proběhnout, myslím, že by se to týkalo hlavně pokrmů z čerstvé zeleniny (tzn. saláty) a sýrových pokrmů, upřesňuje Kateřina Navrátilová. Podle Ondřeje Vykusy nejvíce zdražují položky s masem a čerstvou zeleninou. Věříme, že naši zákazníci zdražení pochopí, protože si jako koncoví zákazníci v obchodě také zakoupí suroviny s přirážkou, uvádí. Ani v ostravské ani pražské restauraci nezaznamenali, že by si jejich hosté vybírali pokrmy podle ceny a došlo by tak ke změnám oblíbenosti některých jídel. Je samozřejmé, že v rámci osobní ekonomiky se každý jedinec pozastaví, jestli mu opravdu stojí za ty peníze se najíst pohodlně v restauraci bez jakéhokoliv vynaloženého úsilí z jeho strany či je mu pohodlnější uvařit si doma, uzavírá Kateřina Navrátilová.