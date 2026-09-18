WhatsApp mění ceník: Za servisní zprávy a potvrzení objednávek budou firmy platit

Meta na začátku září informovala miliony firem, aby si do svého účtu WhatsApp Business, přidaly platební metodu s tím, že v opačném případě jejich odpovědi přestanou být doručovány.
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Koho se nové poplatky dotknou a kdo zůstane bez změn?
Novinky se tedy nedotknou běžných uživatelů WhatsAppu ani menších podnikatelů, kteří používají standardní bezplatnou aplikaci WhatsApp Business. Dopadnou pouze na firmy využívající WhatsApp Business Platform. Mezi ně patří především internetové obchody, banky, mobilní operátoři nebo zásilkové služby.
Konec odpovědí zdarma: Za co si firmy připlatí?
Novinky se dotknou takzvaného 24hodinového zákaznického okna. V rámci něj mohla společnost zákazníkovi odpovědět zdarma. Od 1. října tak budou firmy za tyto servisní zprávy platit. Totéž se týká také ostatních informačních zpráv jako je například potvrzení objednávky nebo aktualizace jejího stavu a podobně. U těchto zpráv nezáleží na tom, zda jde o odpověď od člověka nebo nějakého AI asistenta.
Zpoplatněny tedy nově budou:
- Odpovědi společnosti v 24h okně
- Informační zprávy v 24h okně
- Marketingové a autentizační zprávy
Meta dál rozšiřuje placený WhatsApp, Facebook a Instagram. Platit budou jednotlivci i firmy
Jaké budou ceny?
Ceny za tyto nově zpoplatněné služby ještě nebyly přesně oznámeny a nejsou tak známy. Nyní podle ceníku na webu WhatstApp Business je na trhu v zemích střední a východní Evropy uvedena cena za zprávu týkající se autentizace nebo služeb 0,0175 eur (v přepočtu 0,43 Kč) a u marketingové zprávy pak 0,0712 eur (necelé dvě koruny).
Pro firmy sice nadále platí limit 1 000 bezplatných konverzací měsíčně, ten se ale nově nevztahuje na takzvané utility zprávy (provozní komunikaci související s konkrétním požadavkem nebo transakcí zákazníka). „Pokud tedy firma pošle zákazníkovi například informaci o stavu objednávky nebo doručení, Meta si tuto zprávu zaúčtuje i tehdy, když zákazník firmě napsal jen před chvílí,“ vysvětlila Terézia Papáneková z Ecommerce Bridge.
Zavedení nových poplatků může souviset s tím, že Meta masivně investuje do umělé inteligence a hledá tak nové zdroje.
Umělá inteligence dnes zrychluje naše klíčové podnikání, pohání novou generaci našich produktů a otevírá dveře zcela novým obchodním příležitostem, doplnil k tomu Mark Zuckerberg, zakladatel a generální ředitel společnosti Meta, v tiskové zprávě s tím, že výsledky jsou už patrné.